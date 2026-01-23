Las redes sociales plantan cara a los discursos de odio: las plataformas retiraron el 62% de los mensajes denunciados en diciembre

La imagen muestra un teléfono inteligente con múltiples iconos de reacciones negativas, como caras enojadas, signos de exclamación y advertencias, emergiendo de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, identificó el pasado es de diciembre 28.978 mensajes con contenido racista y xenófobo en plataformas de redes sociales. Supone una disminución del 25,8 % respecto a noviembre, pero un récord ara el trabajo de las plataformas que eliminaron el 62% de las publicaciones notificadas.

El último informe publicado por OBERAXE recoge la monitorización de cinco redes sociales: TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. El balance anual muestra que, sumando los datos de diciembre, la cifra total de mensajes de este tipo detectados en 2025 se ha situado en 808.176.

De los contenidos eliminados, un 14% fueron retirados en las primeras 24 horas, mientras que el 38% desaparecieron después de la intervención de perfiles institucionales o verificadores de confianza. La distribución de estos plazos, en opinión del informe de OBERAXE, evidencia amplias diferencias en la eficacia según la vía de denuncia empleada, y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los recursos de moderación y optimizar la eficacia de los reportes efectuados por usuarios individuales.

TikTok, la plataforma que más mensajes ha retirado

La plataforma ha retirado cerca del 70% de los discursos de odio denunciados. (Infobae España)

Por plataformas, TikTok ha sido la red social con mayor efectividad en la eliminación de contenidos racistas y xenófobos, aumentando su tasa de retirada hasta el 86% de los casos reportados, frente al 79% contabilizado en el mes anterior. Twitter (ahora X) ocupa la siguiente posición con un 67%, seguida de Facebook, donde dicho porcentaje se ha situado en un 42%. En el caso de Instagram, el 38 % de los mensajes fueron retirados, mientras que en YouTube la cifra se reduce al 32 %.

La investigación refleja también que las redes sociales han aumentado notablemente la proporción de contenidos eliminados cuando la denuncia procede de usuarios particulares y no de entidades verificables. En diciembre, suprimieron el 24% de los mensajes notificados por usuarios normales, un notable incremento respecto al 9% registrado en noviembre.

Mensajes contra extranjeros y musulmanes, los más numerosos

El análisis advierte que en diciembre la hostilidad manifestada en redes sociales se ha centrado fundamentalmente en personas originarias del norte de África, grupo al que han hecho referencia el 70% de los contenidos examinados. Este dato, aunque elevado, representa una reducción de seis puntos respecto a la proporción detectada en noviembre. Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas han mantenido valores similares (18%), y los mensajes de odio hacia personas afrodescendientes han supuesto el 9% del total.

Por lo que se refiere a la tipología de los discursos, los comentarios que deshumanizan a personas extranjeras siguen figurando como los más numerosos, si bien su peso ha descendido significativamente al pasar del 68% en noviembre al 46 % en diciembre. No obstante, OBERAXE subraya que estos mensajes continúan contribuyendo de manera destacada a la normalización de actitudes hostiles.

Por otro lado, se ha duplicado el porcentaje de publicaciones que presentan a los extranjeros como “amenaza” para la sociedad, alcanzando el 28% respecto al 13% del mes anterior. Además, los mensajes que instan a la expulsión de inmigrantes han supuesto el 14%, mientras que un 6% incitan a la violencia y un 5% muestran apoyo a quienes difunden discursos hostiles, con aumentos de tres puntos porcentuales en cada caso respecto a los datos previos. En ocho de cada diez contenidos (92%) el tono es directamente agresivo y explícito, lo que, de acuerdo con el informe de OBERAXE, refleja altos grados de polarización y hostilidad social.

Durante el mes, algunos episodios incrementaron la publicación de mensajes de odio contra estos colectivos. El conflicto armado entre Israel y Palestina propició el 20% de los mensajes eliminados, con contenidos tanto antisemitas como islamófobos y justificaciones de la violencia. En el terreno del terrorismo, los atentados perpetrados en Bondi Beach (Australia) han originado el 16 % de los mensajes eliminados.

En el ámbito de la economía, que representa el 14 % de las publicaciones detectadas, se señala de manera particular el impacto del desalojo en Badalona de un antiguo instituto ocupado por 400 inmigrantes.