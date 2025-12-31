Mundo

Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach antes de los festejos del Año Nuevo

El festejo acostumbrado en la bahía de Sídney se pausó en memoria de los 15 muertos y más de 40 heridos durante el ataque terrorista vinculado al Estado Islámico

Guardar
Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, Australia interrumpió los tradicionales fuegos artificiales de la bahía de Sídney para rendir un homenaje silencioso a las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach. Antes del habitual espectáculo y la cuenta regresiva, la ciudad optó por un momento de quietud, marcado solo por el sonido de una campanilla, invitando a la multitud a reflexionar y recordar a quienes perdieron la vida en el ataque.

A las 23:00 hora local de la última noche de 2025, los organizadores del espectáculo de fuegos artificiales de fin de año en Sídney detuvieron la celebración para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque en Bondi Beach. Durante ese momento, el Puente de la Bahía de Sídney se iluminó de blanco y una menorá fue proyectada sobre sus pilares como símbolo de solidaridad con la comunidad judía. Miles de personas congregadas en la zona portuaria encendieron las linternas de sus teléfonos móviles y velas frente a la Ópera de Sídney, iluminando la noche en gesto colectivo de apoyo.

El ataque en Bondi Beach tuvo lugar el pasado 15 de diciembre durante la celebración judía de Janucá, en el evento “Chanukah by the Sea”, en Archer Park, junto a la playa de Bondi. Dos hombres, Sajid Akram (50 años) y su hijo Naveed Akram (24 años), abrieron fuego contra cerca de un millar de asistentes, provocando la muerte de al menos 15 personas y dejando más de 40 heridos, entre ellos niños, ancianos y dos policías, según información confirmada por el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur. Entre las víctimas se encontraban figuras reconocidas de la comunidad, como el rabino Eli Schlanger, la activista judía Edith Brutman, una niña de 10 años y Alexander Kleytman, sobreviviente del Holocausto.

El ataque de Bondi Beach
El ataque de Bondi Beach cambió de año nuevo en Australia (KHAN / AFP)

La Policía de Nueva Gales del Sur identificó a los atacantes y confirmó que actuaron motivados por la ideología del Estado Islámico (EI). Las autoridades señalaron que ambos tenían conexiones previas con círculos radicales y habían realizado un viaje sospechoso a Filipinas semanas antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un atentado planificado con tintes yihadistas. Durante el asalto, emplearon rifles y lanzaron cuatro artefactos explosivos improvisados, que no llegaron a detonar, pero que la policía calificó como “viables”. Un quinto explosivo fue hallado en el vehículo de los agresores.

Según una declaración policial preliminar publicada tras el levantamiento de una orden de secreto judicial, los atacantes estacionaron su vehículo en Campbell Parade alrededor de las 18:50 hora local, exhibieron banderas del Estado Islámico y, armados con rifles y explosivos caseros, se dirigieron a la multitud. La Policía también localizó videos en los que ambos justifican el ataque y aparecen realizando prácticas de tiro en una zona rural, presuntamente en Nueva Gales del Sur.

La ausencia de fuegos artificiales
La ausencia de fuegos artificiales marcó un homenaje emotivo a quienes perdieron la vida en el ataque de Bondi Beach (REUTERS/Hollie Adams)

El pánico se apoderó de la playa: testigos reportaron entre 40 y 100 disparos, mientras familias y turistas buscaban refugio en comercios y supermercados. Un civil logró desarmar a uno de los agresores antes de la llegada de la policía, y el detective jefe César Barraza abatió a uno de los atacantes con un disparo preciso. El ataque, confirmado como acto de terrorismo y antisemitismo por las autoridades australianas, ha sido el más mortífero contra la comunidad judía en la historia del país.

En los días posteriores, la playa de Bondi se convirtió en un espacio de duelo, con homenajes y ofrendas florales para las víctimas. El atentado desató un debate en el país sobre la seguridad, el antisemitismo y la amenaza del extremismo islamista. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, vinculó el ataque con la ideología del Estado Islámico y anunció la posible adopción de leyes más estrictas sobre la posesión de armas. La Policía presentó 59 cargos contra Naveed Akram, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo.

Temas Relacionados

Atentado en Bondi BeachEstado IslámicoAustraliaNaveed AkramSajid AkramAnthony AlbaneseNueva Gales del SurSídneyTerrorismoComunidad judíaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El pueblo que desafía el calendario: dos celebraciones de Año Nuevo y una tradición viva en Suiza

Entre el 31 de diciembre y el 13 de enero, Appenzell se transforma en escenario de celebraciones tradicionales, música alpina y la degustación del emblemático queso Appenzeller, una joya suiza con más de 700 años de historia

El pueblo que desafía el

La imagen que según Rusia prueba la responsabilidad de Ucrania en el supuesto ataque a la residencia de Vladimir Putin

El Kremlin mostró la imagen de un sólo drone tras denunciar un presunto ataque con 91 naves no tripuladas organizado en Kiev

La imagen que según Rusia

El sorprendente giro verde de la industria textil en Bangladesh desafía su pasado trágico

La transformación de las fábricas de ropa hacia procesos más sostenibles convirtió al país en líder mundial en certificaciones ecológicas, aunque los desafíos sociales y laborales persisten en el corazón del sector

El sorprendente giro verde de

La obsesión de Putin que alarma a Europa: ¿hasta dónde llegan sus ambiciones imperiales?

El concepto de “Novorossiya”, reivindicado por el jefe del Kremlin, se convirtió en el eje del expansionismo ruso y obliga a los países europeos a replantear su seguridad y su política de defensa ante un escenario impredecible

La obsesión de Putin que

En su última audiencia general del año, el papa León XIV dijo que 2025 estuvo marcado por la guerra y la muerte del “añorado” Francisco

Miles de peregrinos de todo el mundo se reunieron para compartir una jornada de reflexión marcada por la memoria, la bendición a la juventud y el inicio de un nuevo ciclo espiritual

En su última audiencia general
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo del sur de

El pueblo del sur de Francia que tiene una catedral con una torre de casi 90 metros de altura y que marcó un momento clave en la historia

Machu Picchu: servicio de trenes se restablece tras accidente ferrovial entre unidades de Inca Rail y PeruRail

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para el Clausura 2026 con un desafío personal

“Siempre ha sido así, pero no siempre tiene que ser así”: Javier Corcuera retrata la tragedia y la dignidad de Juliaca en ‘Uyariy’

¿Qué programas sociales nuevos habrá el próximo año?

INFOBAE AMÉRICA
La historia del peluquero que

La historia del peluquero que creó la tradición de usar máscaras a fin de año en Ecuador

Detenido por agredir sexualmente a una menor en Vecindario (Gran Canaria) con rituales basados en energía personal

Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y es baja casi segura para la Supercopa

La Generalitat declara doce 'Municipios Turísticos' en la Comunitat Valenciana durante 2025

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

La policía asegura que Tylor Chase ha rechazado ayuda en repetidas ocasiones: “Ese último paso debe darlo el propio individuo”

“No quiero ni acercarme”: Kit Harington cerró la puerta a Jon Snow y descartó su regreso a Game of Thrones

Alan Menken analizó sus históricas canciones para “Aladdín”, “La sirenita” y otros éxitos que marcaron generaciones