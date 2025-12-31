Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach antes de los festejos del Año Nuevo

Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, Australia interrumpió los tradicionales fuegos artificiales de la bahía de Sídney para rendir un homenaje silencioso a las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach. Antes del habitual espectáculo y la cuenta regresiva, la ciudad optó por un momento de quietud, marcado solo por el sonido de una campanilla, invitando a la multitud a reflexionar y recordar a quienes perdieron la vida en el ataque.

A las 23:00 hora local de la última noche de 2025, los organizadores del espectáculo de fuegos artificiales de fin de año en Sídney detuvieron la celebración para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque en Bondi Beach. Durante ese momento, el Puente de la Bahía de Sídney se iluminó de blanco y una menorá fue proyectada sobre sus pilares como símbolo de solidaridad con la comunidad judía. Miles de personas congregadas en la zona portuaria encendieron las linternas de sus teléfonos móviles y velas frente a la Ópera de Sídney, iluminando la noche en gesto colectivo de apoyo.

El ataque en Bondi Beach tuvo lugar el pasado 15 de diciembre durante la celebración judía de Janucá, en el evento “Chanukah by the Sea”, en Archer Park, junto a la playa de Bondi. Dos hombres, Sajid Akram (50 años) y su hijo Naveed Akram (24 años), abrieron fuego contra cerca de un millar de asistentes, provocando la muerte de al menos 15 personas y dejando más de 40 heridos, entre ellos niños, ancianos y dos policías, según información confirmada por el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur. Entre las víctimas se encontraban figuras reconocidas de la comunidad, como el rabino Eli Schlanger, la activista judía Edith Brutman, una niña de 10 años y Alexander Kleytman, sobreviviente del Holocausto.

El ataque de Bondi Beach cambió de año nuevo en Australia (KHAN / AFP)

La Policía de Nueva Gales del Sur identificó a los atacantes y confirmó que actuaron motivados por la ideología del Estado Islámico (EI). Las autoridades señalaron que ambos tenían conexiones previas con círculos radicales y habían realizado un viaje sospechoso a Filipinas semanas antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un atentado planificado con tintes yihadistas. Durante el asalto, emplearon rifles y lanzaron cuatro artefactos explosivos improvisados, que no llegaron a detonar, pero que la policía calificó como “viables”. Un quinto explosivo fue hallado en el vehículo de los agresores.

Según una declaración policial preliminar publicada tras el levantamiento de una orden de secreto judicial, los atacantes estacionaron su vehículo en Campbell Parade alrededor de las 18:50 hora local, exhibieron banderas del Estado Islámico y, armados con rifles y explosivos caseros, se dirigieron a la multitud. La Policía también localizó videos en los que ambos justifican el ataque y aparecen realizando prácticas de tiro en una zona rural, presuntamente en Nueva Gales del Sur.

La ausencia de fuegos artificiales marcó un homenaje emotivo a quienes perdieron la vida en el ataque de Bondi Beach (REUTERS/Hollie Adams)

El pánico se apoderó de la playa: testigos reportaron entre 40 y 100 disparos, mientras familias y turistas buscaban refugio en comercios y supermercados. Un civil logró desarmar a uno de los agresores antes de la llegada de la policía, y el detective jefe César Barraza abatió a uno de los atacantes con un disparo preciso. El ataque, confirmado como acto de terrorismo y antisemitismo por las autoridades australianas, ha sido el más mortífero contra la comunidad judía en la historia del país.

En los días posteriores, la playa de Bondi se convirtió en un espacio de duelo, con homenajes y ofrendas florales para las víctimas. El atentado desató un debate en el país sobre la seguridad, el antisemitismo y la amenaza del extremismo islamista. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, vinculó el ataque con la ideología del Estado Islámico y anunció la posible adopción de leyes más estrictas sobre la posesión de armas. La Policía presentó 59 cargos contra Naveed Akram, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo.