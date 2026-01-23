Jorge Ángel, enfermero: “No es bueno que tu mascota te lama, sobre todo la cara y la boca”

La boca de los perros almacena bacterias inofensivas para ellos, pero que pueden tener graves consecuencias para los humanos. (Montaje Infonbae)

Si hay una mascota por excelencia es el perro. Este peludo animal de cuatro patas se ha ganado el título de mejor amigo del hombre por su cariño y lealtad y entre los españoles ha triunfado. Así, se calcula que hay alrededor de nueve millones de canes en el país. Pero por muchas pasiones que levanten estas mascotas, hay que tener claro que no debe tratarse igual que a los humanos y que, en ocasiones, se deben tomar precauciones tanto por la salud del animal como por la propia.

Por ello, el enfermero Jorge Ángel ha advertido de que “no es bueno que tu mascota te lama, sobre todo la cara y la boca“. El sanitario, conocido en redes sociales como @enfermerojorgeangel, ha publicado un vídeo en la plataforma Tiktok explicando las desventajas de esta práctica tan extendida entre algunos amantes de los animales.

Según cuenta el especialista, los perros se convierten en “nuestros amigos inseparables, que ya son parte de la familia” y recurren al lamer “como muestra de afecto y cariño”, pero no es lo único que lamen durante el día. “Es cierto que son auténticas aspiradoras”, apunta Jorge Ángel. Como ejemplo, habla de su propio perro, Gus. El enfermero asegura que su pequeña mascota “va lamiendo todo lo que se encuentra por la calle”, una gran variedad de lugares y objetos que “pueden tener bacterias como, por ejemplo, la salmonela, la E. Coli, el campylobacter...“, e incluso huevos de parásitos que permanecen en su organismo.

Para los perros, estos patógenos pueden no suponer ningún problema sanitario. “Ellos tienen un sistema inmune diferente y a lo mejor estas no les hacen nada, pero a ti sí que te pueden causar algún que otro problema”, advierte el enfermero. Especialmente peligrosa es una bacteria transmitida por los perros a sus dueños. “Se han documentado casos de una infección generalizada por una bacteria que se llama canimorsus, que ellos la tienen de manera normal, pero es verdad que puede afectar al ser humano, sobre todo, pues si, por ejemplo, su sistema inmune está debilitado", informa Jorge Ángel.

El enfermero entiende que “a veces es complicado” pero es preferible evitar los besos de perro en la cara y en la boca.

Infección por canimorsus

Las mordeduras de perros pueden contagiar esta peligrosa bacteria.

Capnocytophaga canimorsusi, más conocida como canimorsus, es una de las principales bacterias patógenas humanas asociadas a la mordedura de perros, pero también se transmite a través de arañazos de perros o gatos.

El problema no está en la bacteria en sí, pues también puede vivir en la boca de los humanos sin perjudicar su salud, pero al trasmitirse a través de heridas puede desencadenar infecciones serias. Es especialmente peligrosa para personas vulnerables, como los pacientes oncológicos, quienes conviven con diabetes o aquellos que se han sometido a una esplenectomía. Así, la bacteria puede causar septicemia, meningitis, endocarditis e infecciones oculares.

En las personas infectadas por canimorsus, los síntomas suelen aparecer tres o cinco días después del contacto con un perro o gato. Los pacientes pueden desarrollar ampollas, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la herida. Además, puede causarles fiebre, diarrea, vómitos y dolores de cabeza.