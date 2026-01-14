Jorge Ángel, enfermero: “Así puedes evitar contagiarte de la gripe”

Cómo prevenir la gripe, según un enfermero. (Adobe Stock)

La gripe vuelve a estar en boca de todos. Este año, con una nueva variante circulando más rápido de lo habitual, la preocupación crece en calles, hogares y centros de salud. Jorge Ángel, enfermero, lo sabe bien, porque cada día atiende a personas que evitan contagiarse y también proteger a quienes tienen cerca.

“Prevenir la gripe es más sencillo de lo que parece y puede marcar la diferencia para todos, especialmente para quienes son más vulnerables”, señala el profesional. Basta con unos pocos hábitos diarios para reducir el riesgo de enfermar y evitar que el virus siga circulando entre familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El especialista explica que objetivo no es solo evitar el malestar propio, sino también cuidar a quienes pueden verse más afectados: personas mayores, niños pequeños o quienes ya tienen problemas de salud. Por eso, las recomendaciones prácticas cobran un valor especial y crucial ya que evitar un contagio puede ser determinante en muchas ocasiones.

Cómo evitar el contagio de gripe

El primer paso para no contagiarse de gripe es incorporar hábitos básicos de higiene. Según Jorge Ángel, “Lávate las manos frecuentemente, sobre todo antes de las comidas”. Las manos son una de las principales vías de entrada del virus, ya que a lo largo del día entran en contacto con numerosas superficies. Un lavado correcto con agua y jabón durante al menos veinte segundos elimina la mayor parte de los gérmenes y disminuye el riesgo de transmisión.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

El uso de mascarilla se vuelve fundamental si aparecen síntomas como tos, fiebre o malestar general. “Si tienes síntomas, ponte una mascarilla”, recomienda el enfermero. Esta medida protege tanto a la persona enferma como a quienes la rodean, ya que limita la dispersión de las “gotitas” que pueden contener el virus. Además, evitar los sitios con mucha gente o muy cerrados también ayuda a frenar el contagio, ya que se propaga con mayor facilidad en espacios poco ventilados.

Abrir las ventanas y ventilar las habitaciones, incluso en los días fríos, permite renovar el aire y reduce la concentración de partículas virales en el ambiente. Se trata de una pauta sencilla que, sumada al resto de recomendaciones, contribuye a crear entornos más seguros tanto en casa como en el trabajo o espacios públicos.

El error más común: los anti

Uno de los errores más comunes al enfrentar la gripe es recurrir a los antibióticos. “Aquí no sirven los antibióticos porque estamos hablando de virus, no de bacterias”, aclara Jorge Ángel. El uso inapropiado de estos fármacos no solo resulta inútil frente a la gripe, sino que puede provocar resistencias y complicaciones futuras. Por ello, los especialistas insisten en reservar los antibióticos únicamente para infecciones bacterianas diagnosticadas por profesionales de la salud.

Evitar tomar antibióticos si tienes gripe. (Freepik)

En cambio, los antigripales pueden ser útiles para aliviar los síntomas más molestos, como la fiebre, la congestión nasal, la tos o los estornudos. Estos medicamentos permiten sobrellevar mejor los días de enfermedad, aunque no acortan la duración del proceso. Si los síntomas empeoran o no mejoran tras varios días, es fundamental acudir a un profesional sanitario. El control médico permite descartar complicaciones y recibir el tratamiento más adecuado según cada caso. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los expertos ayuda a que esta temporada de gripe sea más llevadera para todos.