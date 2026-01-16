España

Tensión máxima en ‘Gran Hermano Dúo’: sanción colectiva, amago de abandono y los primeros nominados

Tan solo una semana después del estreno del reality, algunos concursantes están ya al líminte, especialmente tras el castigo de la organización

Imágenes de la gala del 17 de enero de ‘Gran Hermano Dúo’. (Mediaset España)

La segunda gala de Gran Hermano Dúo ha dejado una noche marcada por la tensión, múltiples enfrentamientos y las primeras consecuencias disciplinarias en la casa situada en Tres Cantos. Bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez, el programa de Telecinco ha mostrado las primeras fisuras en la convivencia, la llegada de nuevos concursantes y la decisión de los primeros cinco nominados a la expulsión. Y todo ha ocurrido apenas una semana después del arranque de la edición.

Uno de los episodios principales ha tenido como protagonista a Cristina Piaget, quien ha protagonizado un amago de abandono tras un tenso enfrentamiento con Raquel Salazar. Piaget ha acusado a algunos de sus compañeros de desestabilizarla. Salazar, en respuesta, la ha increpado diciendo que “ella estaba desestabilizada desde que saliste de tu madre”. Ante la presión, Piaget ha exclamado “¡Me voy a mi casa, con mi madre no!”, y ha abandonado el salón entre lágrimas.

Carlos Lozano, su principal apoyo, ha salido para convencerla de regresar a la convivencia. Finalmente, tras varios minutos, Piaget ha decidido volver al grupo, pero la tensión ha persistido y los desencuentros han continuado.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

Un malestar que traspasa las paredes de la casa de ‘Gran Hermano’

Durante la gala, Jorge Javier Vázquez ha calificado uno de los enfrentamientos como “incalificable” y ha mostrado su malestar con la actitud de las concursantes.

Por su parte, la presión ha afectado también a Belén Rodríguez, que ha vivido una semana especialmente exigente. En una conversación con Vázquez, Rodríguez ha explicado sus razones para valorar la salida del reality: “Pensaba que iba a poder con esto y no puedo. No me parece justo nada. He hecho todo lo que estaba en mi mano. No solo no he infringido ninguna norma, sino que le he dicho a mis compañeros lo que podían y no podían hacer”. Posteriormente, ha añadido: “No quiero seguir comiendo latas ni permitir que me insulten ni me griten”. Pese a su intención inicial de abandonar, finalmente ha optado por continuar en el programa.

Imágenes de la gala del 17 de enero de ‘Gran Hermano Dúo’. (Mediaset España)

La dinámica interna se ha visto alterada tras la sanción colectiva impuesta al grupo por incumplimiento de varias normas. Imágenes mostradas en la gala han revelado que algunos concursantes comieron más de lo permitido o accedieron a zonas restringidas. Como consecuencia, el programa ha reducido a la mitad las raciones de comida hasta el domingo.

Antonio Canales se ha mostrado especialmente afectado por la medida y ha roto a llorar al conocer la noticia, argumentando: “Lo estoy pasando mal... y encima me quitan la comida”. Canales ha defendido ante el programa que considera injusta la penalización colectiva, dado que no todos han incumplido las normas.

La sanción ha afectado también a los nuevos concursantes, quienes han ingresado en la casa coincidiendo con la medida y han debido adaptarse a la restricción alimenticia desde su primer día.

Nuevos concursantes y lista de nominados

La gala ha supuesto la entrada de Andrea, Juanpi y Sandra, nuevos habitantes de GH DÚO 4, conocidos por su participación previa en ‘La isla de las tentaciones’. Los tres han ingresado en la casa de Tres Cantos la noche del jueves, sumándose al grupo original que atraviesa momentos de máxima tensión en la convivencia.

Imágenes de la gala del 17 de enero de ‘Gran Hermano Dúo’. (Mediaset España)

Las primeras nominaciones han estado marcadas por la reciente llegada de los nuevos concursantes, que no han podido ser señalados por el resto de participantes en la ronda inicial. La votación ha evidenciado la existencia de dos bandos diferenciados en la casa.

Los cinco nominados tras la votación han sido Carlos Lozano, Cristina Piaget, Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John. Todos ellos han asumido la decisión con resignación, sabiendo que uno será el primer expulsado de esta edición. El nombre del participante que dejará la casa se conocerá en la próxima gala televisiva.

