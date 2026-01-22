España

Palitos de cangrejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones del surimi

Este pescado procesado es rico en proteínas de calidad, pero también en azúcares y sal

Palitos de cangrejo (Freepik)
Palitos de cangrejo (Freepik)

Los palitos de cangrejo, también conocidos como surimi, han sabido ganarse un hueco en ensaladas, platos fríos y algunos bocadillos. Su sabor suave, su precio asequible y su facilidad de uso en la cocina han favorecido la presencia de este producto que comenzó a elaborarse hace siglos en Japón y se extendió a Europa en la pasada década de los 80.

El surimi se elabora a partir de pescados abundantes y de bajo coste, como el abadejo de Alaska, la platija o el fletán, así como de restos del fileteado. El pescado se limpia y lava repetidamente para obtener el músculo limpio, al que se le elimina el agua hasta formar una pasta o gel. Esta base se mezcla con diversos aditivos (almidones y otras proteínas para mejorar la textura, polifosfatos, potenciadores del sabor, conservantes, saborizantes y colorantes) y se calienta para darle la consistencia y forma deseadas. Tras ello, el producto se envasa y se refrigera o congela.

El surimi más conocido en Occidente es el kanikama o palito de cangrejo, un producto sin sabor ni olor propios, acondicionado para imitar las características del cangrejo. Pero sus propiedades nutricionales no se asemejan a la de la carne del cangrejo, recogen los informes de la Fundación Española de Nutrición (FEN).

El proceso de preparación del surimi hace que los palitos de cangrejo aporten proteínas de alto valor biológico, ya que conservan buena parte de las proteínas del pescado original. No obstante, su cantidad es inferior a la del pescado fresco, por lo que no deben considerarse un sustituto nutricional equivalente.

Uno de los aspectos más destacados del surimi es su bajo contenido en grasa. Según la FEN, algunas marcas contienen tan solo 0,4 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto, y en todos los casos la grasa utilizada es de origen vegetal. Esto los convierte en una opción interesante para personas que siguen dietas bajas en grasa o buscan alimentos ligeros. Sin embargo, la cantidad de grasa puede variar notablemente entre marcas, por lo que conviene revisar el etiquetado.

Un pescado con azúcares añadidos y rico en sal

En cuanto a los hidratos de carbono, los palitos de cangrejo contienen hasta un 7 %, una cifra superior a la del pescado natural, de acuerdo con la FEN. Este contenido se debe a la adición de azúcares, que actúan como sustancias crioprotectoras durante la congelación, y de almidones, necesarios para conseguir la textura característica del producto. Por este motivo, no son un alimento especialmente adecuado para dietas muy bajas en carbohidratos.

Por otra parte, el proceso de lavado al que se somete el pescado para elaborar surimi tiene consecuencias nutricionales importantes. Durante esta fase se pierden vitaminas hidrosolubles y minerales, lo que explica que su contenido en estos micronutrientes sea menor que el del pescado original. Aun así, el surimi sigue siendo fuente de fósforo, selenio y vitamina B12, nutrientes relevantes para la salud ósea, el sistema inmunitario y el sistema nervioso.

Verdadero o falso sobre intoxicaciones alimentarias - Nutrición

Palitos de cangrejo: altos en proteínas, pero también en aditivos

Entre los beneficios del consumo de palitos de cangrejo destaca su fácil digestión, su bajo aporte calórico y su contenido en proteínas de buena calidad, lo que los hace útiles como alimento ocasional en dietas equilibradas. Además, su larga vida útil y su versatilidad culinaria contribuyen a su popularidad.

No obstante, también existen contraindicaciones y aspectos a vigilar. En comparación con el pescado fresco, estos productos contienen más sal, lo que puede ser un inconveniente para personas con hipertensión o problemas cardiovasculares. Además, al tratarse de un producto ultraprocesado, puede incluir aditivos, aromas y potenciadores del sabor. Por ello, no se recomienda basar el consumo de pescado en el surimi, sino utilizarlo de forma puntual.

