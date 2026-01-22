Las miradas de Felipe VI a la reina Letizia que han revolucionado redes sociales: “Quédate con quien te mire como Felipe mira a Letizia”

Los Reyes Felipe VI y Letizia en el Centro Cívico Poniente Sur. (Francisco J. Olmo / Europa Press).

La tragedia ferroviaria que ha sacudido Córdoba y ha causado más de un centenar de heridos y 43 fallecidos ha dejado a todo el país consternado. Mientras que los dirigentes políticos acudieron al lugar el lunes por la mañana, Casa Real se encontraba en ese momento en Atenas atendiendo al funeral de la princesa Irene. Por ello, esa misma tarde pusieron rumbo a nuestro país y el martes por la mañana fueron a visitar a los heridos en el Hospital Reina Sofía.

Su presencia tenía un objetivo claro: acompañar a las víctimas, interesarse por su estado de salud y agradecer la labor de los profesionales sanitarios y de los equipos de emergencia. Además, ambos atendieron también a los medios de comunicación, momento en el que la reina pronunció una frase que rápidamente se convirtió en titular: “Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe”. Sin embargo, en un mensaje que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación, en redes sociales se hacían eco de un hecho más inadvertido: las miradas de Felipe VI a su esposa.

El matrimonio se acercó a hablar con un médico, el presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta del Gobierno, y, mientras la consorte tomaba la palabra, la expresión del hijo del rey Juan Carlos era de una mirada fija, atenta y cargada de admiración hacia su esposa. Bastaron unos segundos para que la escena se viralizara y miles de usuarios comentaran la conexión que transmitía el gesto. “Quédate con quien te mire como Felipe mira a Letizia” fue una de las frases más repetidas.

Felipe VI y la reina Letizia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (X/@reruxxi).

No es habitual ver este tipo de gestos en actos oficiales. El protocolo, la solemnidad y el peso institucional suelen dejar poco margen a la espontaneidad emocional. De hecho, las demostraciones públicas de afecto entre los reyes han sido siempre contadas. A lo largo de su historia en común, los besos en público se reducen a unos pocos momentos muy concretos. Por eso, esta mirada, discreta pero elocuente, ha sido interpretada como una ventana a una relación que, lejos de los focos, parece apoyarse en la admiración mutua.

La jornada en Adamuz estuvo marcada por el impacto emocional. Los reyes visitaron previamente la zona cero, donde los trenes descarrilados seguían sobre las vías, una imagen de devastación difícil de borrar, y se reencontraron con los vecinos que ayudaron a las víctimas. Posteriormente, se trasladaron a Córdoba, donde acudieron al Centro Cívico Poniente Sur para encontrarse con familiares de heridos y desaparecidos antes de dirigirse al hospital. Allí comprobaron de primera mano que trece adultos permanecen ingresados en la UCI y cuatro menores se recuperan en planta.

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, se han desplazado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, para visitar a los heridos y sus familiares, se trata del centro hospitalario que acoge al mayor número de heridos en el siniestro ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas y hay más de un centenar de heridos. (Francisco J. Olmo / Europa Press).

Las declaraciones del rey Felipe y la reina Letizia

Precisamente los niños fueron quienes mostraron una reacción más ilusionada ante la visita real. Felipe y Letizia se acercaron a ellos con palabras de ánimo, intentando aliviar, aunque fuera por unos minutos, la dureza del momento. También mantuvieron un encuentro con el personal médico, escuchando los relatos de esos “20 segundos” en los que todo cambió y conociendo la evolución de los pacientes.

Tras su paso por el hospital, los monarcas aprovecharon para dirigirse a la prensa desde las instalaciones. El rey Felipe subrayó el reconocimiento a la “altísima profesionalidad de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y coordinarlo todo”. Por su parte, la reina Letizia quiso remarcar “el valor de todas las personas y vecinos”.