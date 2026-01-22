España

Las miradas de Felipe VI a la reina Letizia que han revolucionado redes sociales: “Quédate con quien te mire como Felipe mira a Letizia”

Los reyes acudieron el pasado martes a Adamuz para conocer de primera mano la situación de los afectados por el accidente ferroviario y agradecer a los vecinos y los cuerpos de seguridad su colaboración

Guardar
Los Reyes Felipe VI y
Los Reyes Felipe VI y Letizia en el Centro Cívico Poniente Sur. (Francisco J. Olmo / Europa Press).

La tragedia ferroviaria que ha sacudido Córdoba y ha causado más de un centenar de heridos y 43 fallecidos ha dejado a todo el país consternado. Mientras que los dirigentes políticos acudieron al lugar el lunes por la mañana, Casa Real se encontraba en ese momento en Atenas atendiendo al funeral de la princesa Irene. Por ello, esa misma tarde pusieron rumbo a nuestro país y el martes por la mañana fueron a visitar a los heridos en el Hospital Reina Sofía.

Su presencia tenía un objetivo claro: acompañar a las víctimas, interesarse por su estado de salud y agradecer la labor de los profesionales sanitarios y de los equipos de emergencia. Además, ambos atendieron también a los medios de comunicación, momento en el que la reina pronunció una frase que rápidamente se convirtió en titular: “Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe”. Sin embargo, en un mensaje que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación, en redes sociales se hacían eco de un hecho más inadvertido: las miradas de Felipe VI a su esposa.

El matrimonio se acercó a hablar con un médico, el presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta del Gobierno, y, mientras la consorte tomaba la palabra, la expresión del hijo del rey Juan Carlos era de una mirada fija, atenta y cargada de admiración hacia su esposa. Bastaron unos segundos para que la escena se viralizara y miles de usuarios comentaran la conexión que transmitía el gesto. “Quédate con quien te mire como Felipe mira a Letizia” fue una de las frases más repetidas.

Felipe VI y la reina
Felipe VI y la reina Letizia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (X/@reruxxi).

No es habitual ver este tipo de gestos en actos oficiales. El protocolo, la solemnidad y el peso institucional suelen dejar poco margen a la espontaneidad emocional. De hecho, las demostraciones públicas de afecto entre los reyes han sido siempre contadas. A lo largo de su historia en común, los besos en público se reducen a unos pocos momentos muy concretos. Por eso, esta mirada, discreta pero elocuente, ha sido interpretada como una ventana a una relación que, lejos de los focos, parece apoyarse en la admiración mutua.

La jornada en Adamuz estuvo marcada por el impacto emocional. Los reyes visitaron previamente la zona cero, donde los trenes descarrilados seguían sobre las vías, una imagen de devastación difícil de borrar, y se reencontraron con los vecinos que ayudaron a las víctimas. Posteriormente, se trasladaron a Córdoba, donde acudieron al Centro Cívico Poniente Sur para encontrarse con familiares de heridos y desaparecidos antes de dirigirse al hospital. Allí comprobaron de primera mano que trece adultos permanecen ingresados en la UCI y cuatro menores se recuperan en planta.

Los Reyes, Felipe VI y
Los Reyes, Felipe VI y Letizia, se han desplazado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, para visitar a los heridos y sus familiares, se trata del centro hospitalario que acoge al mayor número de heridos en el siniestro ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas y hay más de un centenar de heridos. (Francisco J. Olmo / Europa Press).

Las declaraciones del rey Felipe y la reina Letizia

Precisamente los niños fueron quienes mostraron una reacción más ilusionada ante la visita real. Felipe y Letizia se acercaron a ellos con palabras de ánimo, intentando aliviar, aunque fuera por unos minutos, la dureza del momento. También mantuvieron un encuentro con el personal médico, escuchando los relatos de esos “20 segundos” en los que todo cambió y conociendo la evolución de los pacientes.

Tras su paso por el hospital, los monarcas aprovecharon para dirigirse a la prensa desde las instalaciones. El rey Felipe subrayó el reconocimiento a la “altísima profesionalidad de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y coordinarlo todo”. Por su parte, la reina Letizia quiso remarcar “el valor de todas las personas y vecinos”.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Carlos Cenalmor, psiquiatra, explica qué es el trauma social: “Es el efecto que pueden tener accidentes tan trágicos como el de las vías de tren de Córdoba y Barcelona”

Estos eventos pueden afectar a la sociedad en su conjunto, aunque haya personas que no se hayan visto afectadas directamente

Carlos Cenalmor, psiquiatra, explica qué

El testimonio más duro del príncipe Harry en los tribunales de Londres: “Han hecho de la vida de mi mujer una absoluta miseria”

Visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas, el duque de Sussex ha declarado contra el editor del Daily Mail

El testimonio más duro del

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Más de 770.000 trabajadores por cuenta propia podrían beneficiarse de este régimen fiscal si se aplicara en nuestro país

Los autónomos franceses e italianos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El Estatuto de los Trabajadores protege al empleado con un mecanismo especial para abandonar el puesto de trabajo con acceso a la prestación por desempleo y derecho a compensación económica

Ignacio de la Calzada, abogado:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate