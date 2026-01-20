Los gestos de los reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Adamuz: su gran tristeza y el apoyo a las familias

El rey Felipe VI y la reina Letizia escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante su visita la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) (EFE/ J.J. Guillén)

Una vez más, los reyes Felipe VI y Letizia han vuelto a poner de manifiesto su solidaridad con el pueblo español. Este martes, 20 de enero, los soberanos han viajado hasta la localidad cordobesa de Adamuz en la que tuvo lugar el trágico accidente ferroviario para conocer de primera mano todo lo sucedido y mostrar su apoyo a los afectados. Este grave suceso les pilló en un momento muy delicado para la familia real española, pues se encontraban en Atenas dando el último adiós a la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, quien falleció el pasado 15 de enero.

Desde allí, los royals españoles no dudaron en expresar sus condolencias: “Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo (...) La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente“, afirmó la madre de la princesa Leonor, quien no pudo ocultar su preocupación y consternación ante la gravedad de los hechos. ”En cuanto terminemos, vamos a regresar para estar pendientes y preparar alguna presencia en la zona“, añadió el monarca, quien también mostraba una gran aflicción. De esta manera, adelantaron su regreso de Grecia y modificaron su agenda de actos oficiales para dirigirse a Córdoba.

El rey Felipe VI (c-i) y la reina Letizia (c) escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno (d) durante su visita la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 41 víctimas mortales. EFE/ J.J. Guillén

No es la primera vez que Felipe y Letizia se vuelcan con el pueblo español. Sin ir más lejos, demostraron su apoyo a la ciudadanía en circunstancias tan trascendentales como los incendios forestales que sufrieron varias Comunidades Autónomas el verano de 2025 o las inundaciones provocadas por la DANA. En torno a las 12:30 horas de este martes, los monarcas visitaron el puesto de mando de Adamuz, donde se encuentran trabajando todos los profesionales de emergencia y distintos equipos de rescate.

De riguroso luto y afligidos por la pena

Vestidos de riguroso luto en señal de respeto a los fallecidos, los reyes han saludado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la zona en la que se produjo el accidente, así como el ministro de Transportes, Óscar Puente. Además de conversar con los diferentes Cuerpos que han participado en las labores de rescate, también han tenido un encuentro con los vecinos y voluntarios que colaboraron en la primera atención a las víctimas.

El rey Felipe VI y la reina Letizia conversan con los miembros de los servicios de Emergencia durante su visita a la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) (EFE/ Jorge Zapata)

Desde el minuto uno, tanto Felipe como Letizia se han mostrado cabizbajos y afligidos por la pena que acompaña este suceso, que ha dejado a España sumido en la tristeza y el luto. Tras escuchar con gran serenidad y atención los testimonios de los profesionales, y después de mostrar su apoyo a las familias y a los voluntarios, los reyes se han trasladado a las inmediaciones de la vía donde ocurrieron los hechos para conocer de primera mano los detalles de la colisión entre ambos trenes. A juzgar por las imágenes, quedaron completamente impresionados por lo que veían ante sus ojos. Una vez allí, se les ha detallado cuáles son los planes para que las líneas ferroviarias puedan volver a estar operativas.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Consciente de que se trata de un momento de gran conmoción, y con la idea de no desviar el foco de atención, Letizia ha optado por un look discreto, con ausencias de joyas y complementos. Tras esta primera parada, los monarcas se trasladarán al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba para reunirse con los psicólogos y sanitarios que atienden a los familiares de las víctimas. Después, se desplazarán Hospital Universitario Reina Sofía.