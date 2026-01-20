Los reyes visitan a los heridos del accidente de Adamuz en el Hospital Universitario Reina Sofía: “Todos somos responsables de no retirar la mirada”

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado a Adamuz (Córdoba) para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

Después de pasar por la zona cero de la tragedia del descarrilamiento de los trenes de Adamuz en Córdoba, los reyes Felipe VI y Letizia han acudido al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para apoyar a familiares y heridos. Ambos han ofrecido declaraciones a los medios de su reacción al escenario. “Todos somos responsables de no retirar la mirada”, ha destacado la reina Letizia, reconociendo también “el valor de todas las personas y vecinos”.

Después de conocer los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados en Adamuz. Una hora más tarde han pasado a dirigirse a la capital de Córdoba, para visitar el centro cívico donde están familiares, y el Hospital Reina Sofía, donde se encuentran muchos de los heridos. Las familias han contado a los reyes que siguen sin noticias de sus familiares. También han mantenido un encuentro con los psicólogos, que les han relatado lo vivido.

“Queremos reconocer la altísima profesionalidad de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y coordinarlo todo”, ha explicado a la prensa el rey Felipe tras dar la enhorabuena a los ciudadanos por el “esfuerzo colectivo”.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan Adamuz para ofrecer su apoyo a las víctimas del accidente (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Felipe VI ha narrado tras hablar con las familias que están “muy afectadas y agradecidas” y ha sacado pecho por la nación: “Un país tiene muchas maneras de manifestar su fortaleza y una de ellas es cómo se atienden las emergencias y se coordinan los servicios y que las personas se sientan amparadas y protegidas”. También ha recordado que “podría haber sido muchísimo peor”: “La atención temprana ha minimizado el número de víctimas mortales”.

