Los reyes se dirigen a los medios para mandar sus condolencias a las víctimas de Adamuz: “La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir”

Los reyes Felipe y Letizia compadecen ante los medios de comunicación tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. (EFE)

Los reyes Felipe y Letizia, que se encuentran actualmente junto a sus hijas y la reina emérita en Atenas, para acudir al funeral de Irene de Grecia, han sido sorprendidos con la trágica noticia que ha sacudido este lunes. El descarrilamiento del tren de Iryo a la altura Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde y que ha dejado al menos 39 víctimas mortales, según el último balance. Además, permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 adultos y un menor en la UCI.

Casa Real acaba de confirmar que los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán mañana a Córdoba para acompañar a las víctimas del descarrilamiento ocurrido en la localidad de Adamuz. El matrimonio ha cancelado su asistencia a un almuerzo organizado en Grecia tras el funeral de la hermana de la reina Sofía y la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Toledo.

Mientras, el matrimonio ha comparecido ante los medios a las puertas de la catedral helena para mandar un mensaje a los afectados, familiares y agradecer a los cuerpos de seguridad y vecinos de Adamuz. “Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo, y los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando a las víctimas. La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente“, ha explicado la monarca.

Por su parte, Felipe VI ha comentado que permanecen pendientes de la actualidad: “Queríamos transmitir desde Atenas, que estamos atendiendo un funeral familiar, de la princesa Irene, nuestra preocupación y consternación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz y con tantas víctimas. Y parece que todavía no han terminado las labores de rescate y hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno y el presidente de la junta, para ir conociendo los detalles desde anoche”.

El hijo del rey emérito ha explicado que “en cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar para estar pendientes y preparar alguna presencia en la zona”. Y afirman que toda la familia está “realmente preocupada” y esperan “que se recuperen lo antes posible”. Además, Felipe VI no ha olvidado dirigirse a la ciudadanía de Adamuz: “Sabemos que muchos vecinos han asistido y queremos dar unas palabras de gratitud hacia ellos”.

El Rey Felipe VI ha hablado ante los medios sobre el accidente sufrido entre dos trenes en el pueblo cordobés de Adamuz

El comunicado de Casa Real

En un primer momento, en la noche del domingo, Casa Real emitió un comunicado en el que Felipe VI y la reina Letizia expresaron su consternación y su cercanía a las familias afectadas. “Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”, señalaron los monarcas.

El rey Felipe VI también ha mostrado un compromiso personal con la situación. Según confirmó Antonio Sanz, consejero de Interior de la Junta de Andalucía, el monarca se comunicó telefónicamente con el presidente autonómico, Juanma Moreno, para conocer de primera mano el alcance de la tragedia y el estado de los heridos.