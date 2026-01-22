España se reafirma como socio "fiable" de la OTAN ante la "tensión" por Groenlandia y el "preacuerdo" de Trump

Óscar López identificó la incertidumbre geopolítica actual como una oportunidad relevante para Europa, planteando que los desafíos pueden impulsar la integración dentro del continente y favorecer iniciativas en el mercado común. En declaraciones al Foro Económico Mundial de Davos, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública insistió en la posición estratégica de España en escenarios internacionales, especialmente ante recientes tensiones en el entorno de la OTAN generadas por la situación en Groenlandia y los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con información proporcionada por el medio, López dejó claro que el papel de España en la Alianza Atlántica se caracteriza por la fiabilidad y el compromiso continuo.

El medio detalló que López manifestó que España sigue siendo un socio confiable dentro de la OTAN, incluso mientras se atraviesa una etapa de incertidumbre marcada por la tensión entre algunos miembros, particularmente en relación con Groenlandia. El presidente estadounidense Donald Trump anunció recientemente la existencia de un “marco de acuerdo futuro” con socios europeos, un entendimiento previo sobre el que, según dijo, la OTAN ya estaría informada. Preguntado sobre este acuerdo y sobre el papel específico de España, López mencionó que el presidente del Gobierno asistiría a una reunión del Eurogrupo en Bruselas, donde se proporcionarían más detalles al respecto.

Según consignó el medio, López reconoció que la situación derivada de los acontecimientos y mensajes procedentes de Washington repercutieron especialmente entre los socios tradicionales de la OTAN, como Dinamarca, que ha experimentado un desconcierto significativo por las declaraciones estadounidenses sobre Groenlandia. A este respecto, López manifestó que se espera no tener que afrontar una situación extrema y reiteró la postura de España como país estable y colaborador dentro de la Alianza.

Asimismo, el ministro subrayó, según publicó el medio, que los recientes anuncios y las declaraciones sobre futuros acuerdos no confirman una participación activa del Gobierno español en una eventual misión en Groenlandia. López no especificó si España tomaría parte directamente en ese contexto, limitándose a remarcar la relevancia de mantener el diálogo y la coordinación entre socios para resolver las tensiones derivadas.

En su intervención en Davos, López también abordó las implicaciones de los mensajes “preocupantes” que circulan en la esfera geopolítica. Indicó que tales declaraciones contribuyen a una mayor incertidumbre y no ofrecen soluciones prácticas, pero remarcó que los retos derivados pueden transformar y fortalecer la cohesión europea. Tal como señaló el medio, para el ministro, Europa ha sabido avanzar a través del enfrentamiento de dificultades, y la coyuntura actual representa una ocasión significativa para promover su integración y reforzar el mercado común.

De acuerdo con la información difundida, López detectó durante el Foro Económico Mundial de Davos una percepción compartida entre gobiernos y empresas europeas sobre la necesidad de trabajar en mayores fases de construcción e integración del mercado común. Apuntó que esta visión de avanzar hacia una economía europea más unificada encuentra consenso entre distintos actores presentes en la cita.

El ministro aprovechó la ocasión para resaltar el momento que atraviesa la economía española. Reportó el medio que, en sus contactos con fondos de inversión, multinacionales y representantes de otros países, López percibió una valoración positiva respecto al desempeño actual de la economía española. Según explicó, existe una visión favorable extendida sobre el contexto económico nacional y sobre las perspectivas a futuro.

Según la información publicada, López puntualizó que España sigue captando inversiones de manera significativa. Detalló que el país no solo ha recibido grandes flujos de inversión, sino que las expectativas apuntan a la llegada de mayores capitales, tanto provenientes de grandes corporaciones como de pequeños inversores. Reiteró, además, que España mantiene su atractivo como destino de capital extranjero y que los indicadores sugieren una intensificación de este interés en los próximos meses.

Las afirmaciones de López reflejan tanto la preocupación ante una coyuntura internacional compleja como la intención de aprovechar los retos para fortalecer la presencia y el liderazgo de España y Europa en el ámbito global, según consignó el medio. Desde Davos, López hizo énfasis en el papel estratégico que juega España en las negociaciones internacionales y en la oportunidad que representan los desafíos contemporáneos para acelerar procesos de integración regional y consolidar la posición española dentro del contexto europeo y de la OTAN.