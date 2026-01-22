Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump

En las redes sociales, Donald Trump anunció que, en virtud de un “entendimiento” sobre Groenlandia, renunciaría a imponer aranceles previamente anunciados contra varios países europeos, cuya entrada en vigor estaba programada para el 1 de febrero. Según informó Europa Press, este anuncio se produjo poco después de la reunión entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente estadounidense durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Sin embargo, Rutte aseguró en declaraciones oficiales que la soberanía danesa sobre Groenlandia no fue objeto de discusión en ese encuentro, en contraste con las afirmaciones de Trump acerca del establecimiento de un “marco para un futuro acuerdo” sobre la isla.

Rutte expresó en una entrevista para Fox News que el asunto de Groenlandia no formó parte de las conversaciones mantenidas con el líder estadounidense y descartó que se hubiese debatido cualquier tema relacionado con la titularidad de la isla. El secretario general de la OTAN afirmó que, durante el diálogo, Trump mostró un claro interés por fortalecer la seguridad en la región ártica, donde la actividad de China y Rusia representa un reto creciente para los países aliados. Rutte señaló que la atención se dirigió hacia las medidas necesarias para proteger ese extenso territorio polar, que ha ganado importancia estratégica en los últimos años.

El medio Europa Press detalló que esas declaraciones de Rutte sucedieron a las manifestaciones públicas de Trump sobre la creación de un marco de acuerdo relativo a Groenlandia. En ese contexto, el mandatario estadounidense también hizo referencia a nuevas conversaciones centradas en la llamada “Cúpula Dorada” en relación con la isla, aunque no ofreció detalles adicionales respecto al significado de ese término ni los posibles alcances de las negociaciones futuras.

La reacción en Dinamarca fue inmediata tras la publicación de Trump. El gobierno danés expresó alivio ante la suspensión de la amenaza arancelaria y descartó cualquier posibilidad de que el encuentro en Davos hubiese abierto espacio a una negociación sobre la soberanía de Groenlandia. La primera ministra, Mette Frederiksen, aseguró en un comunicado que “el país no puede negociar sobre su soberanía” y reiteró que ese asunto tampoco formó parte de la agenda entre Rutte y Trump. El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, valoró el anuncio estadounidense diciendo: “El día termina mejor que comenzó”, en referencia tanto al abandono de la guerra comercial como al rechazo de la idea de tomar Groenlandia por la fuerza, según consignó Europa Press.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que durante el encuentro de Rutte con Trump “no se propuso ningún compromiso respecto a la soberanía” de la isla. Asimismo, explicó que la reunión se centró en la relevancia de la seguridad en el Ártico para los aliados y que las discusiones derivadas del supuesto marco anunciado por Trump girarían en torno a la cooperación colectiva para salvaguardar la región, particularmente por parte de los siete países árticos que integran la Alianza Atlántica.

El ambiente en Groenlandia, territorio semiautónomo gobernado por Dinamarca, se vio alterado por las afirmaciones del presidente estadounidense. Según Europa Press, la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz Larsen, que ocupa uno de los dos escaños asignados al territorio en el Parlamento danés, criticó abiertamente las declaraciones de Trump y calificó de “una auténtica locura” lo dicho por el exmandatario. En una publicación en Facebook, la legisladora declaró que “la OTAN no tiene, en absoluto, un mandato único para negociar nada sin nosotros, Groenlandia” y consideró “completamente impensable” que la Alianza Atlántica disponga de autoridad para decidir sobre el país y sus recursos minerales.

Larsen insistió a través de su mensaje en que “nada sobre nosotros sin nosotros”, y dejó claro que ninguna negociación podría tener lugar al margen del territorio, ya que no existía cercanía suficiente entre las partes para entablar ningún trato. La diputada mencionó que se mantenía un diálogo estrecho y se contaba con un amplio respaldo en el contexto de la confusión generada por las comunicaciones de la Administración Trump, que, a su juicio, estaba ignorando “todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto”.

Europa Press reportó que, hasta el momento, las autoridades locales de Groenlandia no han emitido declaraciones acerca del “marco de acuerdo” anunciado de forma unilateral por Trump. Las dudas y declaraciones de los representantes groenlandeses ponen en cuestión la posibilidad de que una negociación sobre la isla pueda avanzar sin participación directa y consentimiento expreso de la población local y sus dirigentes políticos.

En las declaraciones recogidas durante el Foro de Davos, tanto Rutte como fuentes de la OTAN recalcaron el interés de los países aliados en reforzar la seguridad en una región estratégica disputada por potencias externas. El incremento de la presencia rusa y china en el Ártico ha motivado que los miembros de la Alianza Atlántica busquen mecanismos de cooperación renovada y enfoques conjuntos para su defensa.

Mientras las autoridades danesas y de la OTAN intentan disipar las especulaciones sobre un eventual cambio en la titularidad de Groenlandia, la dinámica estratégica del Ártico continúa generando repercusiones diplomáticas y comerciales a nivel internacional, según consignó Europa Press.