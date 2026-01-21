Sara Carbonero se recupera en su hogar de Madrid “con gran discreción”: retoma la rutina junto a sus hijos y su pareja

Sara Carbonero (Europa Press).

Lo que comenzó como una escapada para despedir el año entre amigos y mar terminó convirtiéndose en uno de los episodios más delicados que ha vivido Sara Carbonero en los últimos tiempos. Un susto grande, inesperado, que obligó a la periodista a frenar en seco cuando 2026 apenas había echado a andar. Hoy, con la calma que llega tras la tormenta, toca recomponerse y mirar hacia delante, algo en lo que ella desgraciadamente tiene mucha experiencia.

Sara se encontraba en Lanzarote pasando el nuevo año junto a su pareja, el empresario canario José Luis Cabrera, y a su círculo más cercano, entre ellos su inseparable Isabel Jiménez. Las islas eran, una vez más, refugio y hogar emocional. Allí planeaba comenzar el año respirando despacio, con el océano como horizonte y la serenidad que ofrecen esos paisajes que tanto significado tienen para ella. Sin embargo, la tranquilidad dio paso a la preocupación apenas un día después de Año Nuevo.

El 2 de enero, un intenso dolor abdominal obligó a la periodista a acudir de urgencia al Hospital José Molina Orosa. La situación era seria y, por precaución, los médicos decidieron mantenerla ingresada varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo estrecha vigilancia. Además, la noticia no tardó en trascender y las alarmas se encendieron, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de salud de Carbonero. Sin embargo, desde el primer momento, su entorno insistió en lanzar mensajes de tranquilidad. La intervención no tenía relación alguna con el cáncer que le fue diagnosticado en 2019 y la evolución estaba siendo favorable. Tras cuatro días en la UCI, Sara fue trasladada a planta el 8 de enero, un paso importante en su recuperación.

Durante los once días que permaneció ingresada, la periodista estuvo arropada por el cariño constante de los suyos. Su pareja no se separó de ella en ningún momento, al igual que su hermana Irene, que se convirtió en un apoyo fundamental durante todo el proceso. A la distancia, sus padres y, sobre todo, sus hijos Martín y Lucas, fueron el motor emocional que la empujó a seguir avanzando.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en la publicación de Instagram de Ion Villar

Su vuelta a casa

Finalmente, el 13 de enero recibió el alta médica. Apenas unas horas después, Sara regresaba a Madrid junto a Jota Cabrera. Las imágenes de su llegada mostraban a una mujer discreta, serena, caminando con ayuda y evitando cualquier protagonismo innecesario. Volver a casa, hacerlo por su propio pie y rodearse de los suyos era, en ese momento, la mejor de las noticias.

Desde entonces, Carbonero ha optado por el silencio. No ha utilizado las redes sociales ni ha hecho declaraciones públicas. Ha sido su entorno el que ha confirmado que se encuentra recuperándose en casa, siguiendo las indicaciones médicas de calma y paciencia.

Sara Carbonero y Jota Cabrera (EUROPA PRESS).

Este regreso a Madrid ha tenido, además, una fuerte carga emocional. Sara pudo reencontrarse con sus hijos tras unas fechas especialmente sensibles que no pudieron compartir juntos. A las celebraciones navideñas se sumó el cumpleaños de su hijo mayor, Martín, que cumplió doce años mientras ella permanecía hospitalizada. El abrazo pendiente, por fin, se produjo en casa. “A su regreso a Madrid, la emoción se palpaba al reencontrarse con sus hijos, quienes esperaban ansiosos a su madre”, indica La Vanguardia.

Este miércoles, los medios revelan más detalles sobre su vuelta a la rutina. Según la revista Pronto, la comunicadora se encuentra recuperándose “con gran discreción” y rodeada de su pareja y sus hijos, “su principal apoyo”, algo que ha revelado con una serie de fotografías de Carbonero caminando por las calles. Además, La Vanguardia afirma que el equipo médico le ha pedido a Sara “tranquilidad y paciencia”: “Por el momento, la agenda profesional de Carbonero ha tomado un segundo plano hasta que los profesionales consideren efectiva su recuperación total”.