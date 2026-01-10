Jota Cabrera, el apoyo fundamental de Sara Carbonero durante su ingreso: así es el entorno del discreto novio de la periodista

Sara Carbonero y Jota Cabrera (EUROPA PRESS).

Sara Carbonero ha comenzado el año acaparando titulares de preocupación por su ingreso hospitalario. Desde que la periodista fuese hospitalizada de urgencia en Lanzarote, el pasado 2 de enero, ha habido una presencia constante y discreta que llama especialmente la atención: José Luis Cabrera, su pareja desde hace aproximadamente un año, ha sido fundamental en su proceso de recuperación.

El empresario canario, conocido en su entorno como Jota, ha permanecido a su lado sin separarse ni un solo día, ejerciendo de principal apoyo emocional desde que Carbonero fue intervenida con éxito tras unos días críticos. En los días posteriores al ingreso, la periodista permaneció en la UCI antes de ser trasladada a planta. Durante todo ese tiempo, Cabrera ha estado prácticamente instalado en el hospital, convirtiéndose en una figura central para Carbonero, más de lo que ya lo era.

El equipo de Y ahora Sonsoles difundió las primeras imágenes de Jota en las inmediaciones del centro sanitario, donde se le ha visto preocupado y pendiente de la evolución de su pareja. Este episodio ha evidenciado el papel clave de Cabrera en un momento especialmente delicado para la periodista, quien, tras una etapa marcada por la incertidumbre, ya comienza a ver la luz de la recuperación de su novia.

El vínculo entre Sara Carbonero y José Luis Cabrera se ha forjado desde 2021, aunque la relación se consolidó a finales de 2024. Ambos han optado por una relación sin grandes gestos públicos pero con una complicidad palpable. En abril de 2025, la revista ¡Hola! publicaba unas imágenes que confirmaban una escapada romántica de la pareja a Canarias, la tierra natal de él, y que ya en ese momento Cabrera conocía a la familia más cercana de la periodista.

Según la información publicada por El Mundo, José Luis Cabrera Bonny es hijo del conocido anticuario José Luis Cabrera y de Cayetana Bonny, profesora de inglés. Su familia ha residido históricamente en Tafira, una de las zonas más exclusivas de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, mantienen vínculos estrechos con La Graciosa, donde poseen una de las casas más emblemáticas de la isla, lugar desde el cual la periodista fue trasladada de urgencia tras experimentar el grave malestar. Cabrera es el segundo de tres hermanos. Por un lado, su hermana Caye ejerce como odontóloga en Estados Unidos, mientras que Pino vive en Madrid, donde es consultora farmacéutica.

Actualmente, a sus cerca de 40 años, Jota Cabrera nunca se ha casado ni tiene hijos. Quienes le conocen, según recoge el citado medio, subrayan su carácter reservado y su predilección por una vida discreta, muy alejada de la exposición mediática. Su relevancia pública viene marcada esencialmente por su relación con Sara Carbonero, quien continúa siendo la figura más visible de la pareja.

Por la rama materna, Cabrera está vinculado a una de las familias empresariales más influyentes del sector agrícola canario. Su abuelo, Juliano Bonny, fundó en 1935 el Grupo Bonny (Bonnysa), que en la actualidad emplea a más de 2.000 personas y exporta tomates y pepinos a toda Europa. La información que ofrece la web empresarial destaca que la compañía garantiza producción estable durante todo el año para el mercado canario y que, en sus 85 años de existencia, ha evolucionado hasta situarse como una referencia en la agricultura canaria, nacional y europea.

En el ámbito profesional, Cabrera ocupa un puesto en el consejo de la empresa familiar, aunque su trayectoria se extiende mucho más allá. Estudió Empresariales y Comercio Exterior, ha trabajado en la banca y ha formado parte del departamento financiero de una conocida firma alemana de automóviles. Además, ha sido gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura.