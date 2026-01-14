España

Las revista del corazón esta semana: Victoria Federica viaja a Abu Dabi para que el rey Juan carlos conozca a su novio

Este miércoles, 14 de enero, también son protagonistas del kiosco Jesús Vázquez, que cambia de vida a los 60 años, y Samantha Vallejo-Nágera junto a su hijo Roscón

El ecuador de la semana llega acompañado de una nueva hornada de exclusivas, fotografías y recopilatorios de las revistas del corazón, que este miércoles 14 de enero de 2026 renuevan sus portadas con algunos de los rostros más reconocibles del panorama social y televisivo.

Una de las grandes protagonistas es Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que vuelve al foco, esta vez acompañada de su novio, con el que ha viajado a Abu Dabi, donde viven su abuelo y su hermano. También de amor trata la noticia de Sonia Moldes, que anuncia que se ha casado.

‘¡Hola!’

Portada de la revista 'HOLA'
Portada de la revista 'HOLA' del 14 de enero de 2026

La cabecera sitúa en el centro de su número a Samantha Vallejo-Nágera, que concede su primera entrevista tras cerrar una larga etapa como jurado de MasterChef. La chef reflexiona sobre su salida del talent culinario y explica cómo afronta este momento de transición, tanto en lo profesional como en lo personal. La publicación también muestra una faceta más íntima de Samantha, centrada en su vida familiar y en los cambios que ha decidido asumir. Aparece acompaña de su hijo Roscón, el preferido de sus seguidores de Instagram.

Además, la revista recoge otros asuntos de interés social, como la evolución de la relación entre Lara Álvarez y Perico Durán, la despedida de Philippe Junot y el desplazamiento de la reina Sofía a París, donde acudió a un acto privado vinculado al entorno aristocrático europeo.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 14 de enero de 2026

En Semana, la imagen principal corresponde a Victoria Federica, que protagoniza una serie de fotografías junto a su pareja durante un viaje a Abu Dabi. Según detalla la revista, la joven habría aprovechado la estancia para dar un paso más en su relación, en un contexto familiar marcado por la presencia del rey Juan Carlos I.

El semanario también dedica espacio a la reciente boda de Sonia Moldes, con una amplia selección de imágenes del enlace, y ofrece una actualización sobre Sara Carbonero, cuyo estado de salud ha mejorado tras el episodio que la llevó a acudir a urgencias, tranquilizando así a su entorno y seguidores.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 14 de enero de 2026

La portada de Lecturas mira al cine y a la nostalgia con Julia Roberts como gran protagonista. La actriz conmemora el aniversario de Pretty Woman reflexionando sobre el impacto de la película y su vigencia décadas después, en un momento en el que continúa siendo una figura clave de Hollywood.

En páginas interiores, la revista repasa la situación sentimental de Gonzalo Miró, uno de los comunicadores más populares del momento, y publica unas declaraciones muy personales de Silvia Abril, que recuerda el trastorno alimentario que padeció y el proceso que atravesó para superarlo.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 14 de enero de 2026c

Por su parte, Diez Minutos celebra el cumpleaños de Jesús Vázquez, que alcanza los 60 años en plena reflexión vital. El presentador habla del giro que ha dado su carrera cuando contemplaba una retirada gradual y cómo una propuesta de RTVE cambió por completo sus planes.

La revista completa su actualidad con la nueva etapa sentimental de Jessica Bueno y con las palabras de María José Campanario, que vuelve a referirse a la enfermedad que sufre y al impacto que tiene en su día a día.

