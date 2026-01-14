España

Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria y retoma su vida en Madrid: todo lo que se sabe de los 11 días que ha estado ingresada

La expareja de Iker Casillas dio la bienvenida al año 2026 con un delicado estado de salud

Guardar
Sara Carbonero. (Instagram)
Sara Carbonero. (Instagram)

Sara Carbonero recibió este martes, 13 de enero, el alta hospitalaria en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote tras permanecer ingresada durante once días y someterse a una intervención de urgencia, según informó la revista ¡Hola! La noticia fue confirmada por el entorno de la exconductora de televisión, que precisó que la recuperación continuará en su domicilio en Madrid.

El ingreso se produjo el pasado viernes 2 de enero, cuando la comunicadora acudió al hospital como consecuencia de un fuerte dolor abdominal. La periodista, conocida por su trayectoria en los medios y también por su vínculo con el exfutbolista Iker Casillas, se encontraba en La Graciosa, una pequeña isla del archipiélago canario, donde había viajado junto a su pareja, Jorge ‘Jota’ Cabrera, y un grupo de amigos para despedir el año y celebrar la llegada de 2026. De acuerdo con la información publicada por ¡Hola!, la estancia, que tenía un carácter vacacional, se vio abruptamente interrumpida por la complicación médica.

Sara Carbonero camina por las
Sara Carbonero camina por las calles de Madrid (España) (Europa Press)

La revista ¡Hola! detalló que el 5 de enero, apenas tres días después del ingreso inicial, Sara Carbonero fue sometida a una cirugía de urgencia. El procedimiento, considerado necesario por el equipo médico, se desarrolló en un contexto de especial sensibilidad emocional para la periodista, ya que coincidió con el cumpleaños de su hijo mayor. Según el entorno citado en el mismo medio, la imposibilidad de viajar a la península para compartir esa fecha sumó una carga adicional a la experiencia hospitalaria.

11 días de incertidumbre

Durante los primeros días de la hospitalización, la comunicadora permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro lanzaroteño. No fue hasta el jueves 8 de enero cuando Carbonero abandonó la UCI y pasó a planta, donde continuó bajo observación médica hasta recibir finalmente el alta el día 13. En todo momento, Jota Cabrera se mantuvo junto a ella, convirtiéndose en su principal apoyo. El empresario, con quien Carbonero mantiene una relación desde hace poco más de un año, la acompañó en los momentos más delicados, incluyendo la espera previa a la intervención quirúrgica, según relató la publicación.

Sara Carbonero y Jota Cabrera
Sara Carbonero y Jota Cabrera (EUROPA PRESS).

Tras conocerse la noticia del ingreso, el entorno de la periodista se apresuró a descartar cualquier alarma innecesaria, subrayando que el episodio no tenía relación con el diagnóstico de cáncer que Sara Carbonero enfrentó en 2019. “No se trata de un cuadro grave y la intervención no guarda relación alguna con la enfermedad que atravesó en 2019”, informaron fuentes cercanas a la periodista a ¡Hola!

La ya citada publicación indicó que los médicos del Hospital Doctor José Molina Orosa consideraron que la comunicadora se encuentra “completamente restablecida” y autorizada para retomar su rutina habitual fuera de las Islas Canarias. El regreso a Madrid supone el inicio de una nueva etapa en su recuperación, que continuará bajo seguimiento médico.

Las muestras de afecto hacia Sara Carbonero se multiplicaron durante los días de ingreso, tanto en redes sociales como en mensajes de allegados y seguidores. El apoyo incondicional de Jota Cabrera, quien se mantuvo presente desde el primer momento, fue destacado por el entorno de la periodista en declaraciones recogidas por ¡Hola!: “No se ha separado de ella ni un solo momento, acompañándola incluso hasta la puerta del quirófano y permaneciendo día y noche a su lado durante los momentos más delicados del ingreso”.

Temas Relacionados

Sara CarboneroGente EspañaFamosos EspañaEnfermedades de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Enrique García, doctor: “Si tienes fascitis plantar, deja de hacer estas cinco cosas para curarte”

Lo más importante para una correcta recuperación es ser constante con los ejercicios

Enrique García, doctor: “Si tienes

Las cinco películas que deberías ver para aprender sobre salud mental, según un psiquiatra

Alejandro Martínez presenta su selección de películas para fomentar la empatía y abrir la conversación sobre salud mental en distintos ámbitos

Las cinco películas que deberías

El Gobierno facilita la vía para corregir a influencers y agitadores a partir de 100.000 seguidores: “Los profesionales del bulo estarán afectados”

El Consejo de Ministros amplía el derecho de rectificación para que ciudadanos puedan dirigirse a creadores de contenido en redes

El Gobierno facilita la vía

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de dos factores”

Esta pensión busca garantizar el bienestar de los hijos tras una separación, por lo que conocer sus necesidades y la capacidad económica de los progenitores es clave para que el juez fije la cifra

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno facilita la vía

El Gobierno facilita la vía para corregir a influencers y agitadores a partir de 100.000 seguidores: “Los profesionales del bulo estarán afectados”

La fragata ‘Victoria’ de la Armada realiza un encuentro con un buque de Corea del Sur durante la ‘Operación Atalanta’

Multa de 2.451 euros a Carrefour por no haber mantenido las condiciones adecuadas en la zona de pescadería donde se accidentó un trabajador

La universidad Complutense cambia de proveedor para que los títulos que obtienen los alumnos cuesten la mitad y provoca una guerra judicial entre dos empresas

Plan de alquiler de Sánchez: sus socios aceptan el “mal menor” de las ayudas a caseros si se salvan medidas contra alquileres de temporada y habitaciones

ECONOMÍA

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de dos factores”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 14 de enero

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 14 de enero

Pedro Sánchez presenta nuevas medidas para frenar la crisis de vivienda pese a no haber conseguido aprobar la mayoría de las que anunció en 2025

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle como entrenador

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”