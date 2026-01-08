Sara Carbonero abandona la UCI y pasa a planta: “Es muy probable que en los próximos días reciba el alta”

Sara Carbonero, en imagen de archivo (Europa Press)

La recuperación de Sara Carbonero avanza poco a poco después de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Lanzarote. Según ha adelantado el programa El tiempo justo, la periodista ya ha sido trasladada a planta, un movimiento que transmite calma en su entorno más cercano.

Desde el equipo del programa de Joaquín Prat han subrayado la mejoría observada: “Sara Carbonero ya está en planta. Acaba de salir hace unos minutos de la UCI, desde aquí se respira un ambiente de tranquilidad”. “En las últimas horas, está acompañada de su pareja, pero también ha venido algún familiar. Es muy probable que en los próximos días reciba el alta”, han añadido.

Carbonero fue ingresada de urgencia durante su estancia en la isla, donde había planeado despedir el año y disfrutar de unos días de vacaciones junto a amigos, entre los que figuraban Isabel Jiménez y su pareja, José Luis Cabrera. Un fuerte dolor abdominal fue el detonante para que la presentadora recibiera atención sanitaria inmediata en el inicio de 2024.

El motivo del ingreso de Sara Carbonero

De acuerdo con la información publicada por ¡Hola!, los médicos han aclarado que esta dolencia aguda, que ha requerido una intervención quirúrgica urgente, no guarda relación con el cáncer de ovarios que le detectaron hace seis años y que también precisó cirugía en su momento. A pesar de ello, el especialista habitual de Sara Carbonero ha decidido trasladarse hasta Lanzarote para supervisar el curso de su recuperación de manera personal y directa.

Durante el periodo crítico posterior a la operación, la periodista ha permanecido en la UCI siguiendo el protocolo establecido para estos casos. Sus allegados han manifestado su confianza en la evolución de Carbonero y han recalcado el ambiente de tranquilidad que reina en su círculo más íntimo.

El círculo cercano de Sara Carbonero

Según el programa Espejo Público, un familiar y su pareja, José Luis Cabrera, la han acompañado constantemente durante este proceso, aunque procurando alejarse de la atención mediática. El espacio televisivo ha señalado que “Sara Carbonero evoluciona favorablemente de esa operación”.

Desde el círculo más próximo a Carbonero se ha pedido públicamente prudencia y discreción en el tratamiento de la información sobre su estado de salud. Según ha recogido Semana, amigos y familiares han querido restar importancia a este ingreso y transmitir un mensaje de serenidad, asegurando que el proceso está bajo control y la evolución es positiva. Sin embargo, puntualizan que Carbonero deberá permanecer en planta varios días más hasta recibir el alta hospitalaria definitiva.

Mientras continúa su recuperación bajo seguimiento médico, la periodista cuenta con el apoyo constante de José Luis Cabrera, quien ha optado por evitar la exposición mediática y centrarse en el bienestar de Carbonero, permaneciendo junto a ella durante toda la hospitalización. Quién sí ha dado declaraciones ha sido su exmarido, Iker Casillas, que al parecer está al tanto de su estado y ha tranquilizado a la prensa. Tanto el entorno como el equipo médico se mantienen atentos a su evolución, confiando en que pronto podrá retomar su rutina habitual.

