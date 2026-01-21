Los 5 mejores alimentos para combatir la gripe y el resfriado, según los expertos

Mandarinas (Shutterstock)

Las bajas temperaturas constituyen el ambiente perfecto para la proliferación de virus y bacterias que causan resfriados y gripes. Aunque no existe una cura definitiva, es posible hacer frente a estas patologías con ciertos medicamentos, un descanso adecuado y una correcta hidratación.

Sin embargo, la alimentación también puede ser aliada en la recuperación de un resfriado y la gripe. Aunque no existen alimentos milagro capaces de curar por sí solos estas enfermedades, una dieta adecuada puede fortalecer el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a recuperarse más rápido.

Los especialistas de la Clínica Nes de Sevilla señalan que ciertos alimentos aportan nutrientes clave con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antivirales. Por ello, es recomendable incluirlos en la dieta en las temporadas de frío.

Nueces

Las nueces destacan por su alto contenido en aminoácidos esenciales, especialmente glutamina y arginina. La glutamina cumple un papel fundamental en la formación de proteínas y, además, es una fuente de energía para los linfocitos, células clave del sistema inmunitario, así como para las células intestinales, que actúan como una primera barrera de defensa.

Por su parte, la arginina también participa en la síntesis de proteínas y aporta beneficios adicionales a la salud cardiovascular. Incluir un puñado de nueces en la dieta diaria puede contribuir a mantener el organismo más preparado frente a infecciones comunes.

Cítricos

Las naranjas, limones, mandarinas y pomelos son conocidos por su elevado contenido en vitamina C. Durante años se ha creído que consumirlos evita la aparición de resfriados, pero la evidencia científica matiza esta afirmación.

La vitamina C no previene directamente la infección, aunque sí puede ayudar a reducir la duración y la intensidad de los síntomas. Por ello, los cítricos siguen siendo una opción recomendable durante un proceso gripal, ya que aportan antioxidantes y favorecen la recuperación del organismo.

Marisco

Aunque no siempre se asocia con la salud inmunológica, el marisco es rico en zinc, un mineral esencial para el buen funcionamiento de las defensas, explica la Clínica Nes. El zinc participa en la activación de diversas células del sistema inmunitario y ayuda al organismo a combatir la presencia de virus. Alimentos como los mejillones, las ostras o las gambas pueden ser un complemento interesante en la dieta, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

Cebolla

La cebolla ha sido utilizada durante generaciones como remedio casero contra los resfriados. Su principal valor reside en la quercetina, un flavonoide presente en frutas y verduras que posee propiedades antivirales y antiinflamatorias. Si bien no cura la gripe por sí sola, su consumo puede ayudar a aliviar la inflamación y a reforzar la respuesta del organismo. Incorporarla en sopas, caldos o platos calientes resulta especialmente beneficioso durante los días de enfermedad.

Bayas

Los profesionales de la salud explican que algunos frutos como las grosellas, los arándanos y las frambuesas concentran polifenoles con potente acción antioxidante y antiinflamatoria.

Al igual que la cebolla, también presentan propiedades antivirales que las convierten en un apoyo interesante cuando el cuerpo lucha contra una infección. Su consumo es recomendable tanto en estado saludable como durante episodios de gripe, ya sea en batidos, yogures o como parte del desayuno.