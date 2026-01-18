Tras los aranceles anunciados por EEUU, los ocho países europeos dijeron que permanecerán “unidos y coordinados”

Un grupo de personas protesta frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Ocho gobiernos europeos han mostrado una respuesta firme tras los aranceles anunciados el sábado por Donald Trump debido a la presencia militar de sus tropas en Groenlandia. En una declaración conjunta divulgada el domingo, los mandatarios de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido afirmaron que su despliegue “no supone una amenaza para nadie” y refrendaron su apoyo a la soberanía danesa.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”, afirmaron. Y agregaron: “Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”.

La declaración destaca la “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y la población groenlandesa, subrayando la vigencia de los principios de soberanía e integridad territorial. Además, los ocho países reiteraron que el ejercicio militar responde a intereses comunes en la seguridad del Ártico y que su objetivo es fortalecer la cooperación con la OTAN, rechazando cualquier intento de injerencia externa.

El presidente de Estados Unidos anunció el sábado la imposición de aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a estos ocho países, elevando la cifra al 25% desde el 1 de junio. El mandatario justificó la medida como respuesta a la negativa europea de permitir la compra de Groenlandia por parte de Washington, argumentando razones de seguridad nacional ante la creciente influencia de Rusia y China en la región.

Trump declaró que los aranceles permanecerán activos hasta que se concrete la “adquisición completa” del territorio por parte de Estados Unidos. Afirmó, además, que la actuación de los países europeos introduce “un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible”.

Desde los gobiernos señalados por Washington, la respuesta fue de rechazo absoluto. El ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, criticó públicamente el anuncio de Trump y lo calificó de “chantaje”. En una entrevista, el funcionario calificó la medida de “inapropiada” e “incomprensible” entre aliados. “Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados”, sostuvo van Weel, quien anticipó que Países Bajos mantendrá e incrementará la participación en los próximos ejercicios militares en Groenlandia a pesar de las presiones. El ministro adelantó que, durante el Foro de Davos, la prioridad será “sacar esta ridícula propuesta de la mesa”.

Trump anunció nuevos aranceles para ocho países europeos por su presencia militar en Groenlandia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En el ámbito militar, un equipo de 15 soldados alemanes se retiró de Groenlandia el domingo después de completar una misión de evaluación militar. De acuerdo con fuentes del comando citadas por varios medios, la operación se coordinó con la OTAN para analizar el posible aporte de Alemania a la defensa regional y no fue interrumpida por los anuncios de Trump. El Ministerio de Defensa alemán precisó que la salida de los militares ya estaba programada y se realizó según lo planificado.

Otros miembros de la coalición europea también mostraron respuestas firmes. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició una gira diplomática por Noruega, Reino Unido y Suecia para coordinar estrategias sobre la seguridad en la región ártica y el rol de la OTAN.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, elevó la presión a nivel continental. Su equipo anunció que Francia solicitará a la Unión Europea activar, por primera vez, el “instrumento anti-coerción” —apodado la “bazuca” comercial— si Estados Unidos ejecuta los aranceles del 10%. Según fuentes oficiales francesas, esta herramienta, incorporada en 2023, permite al bloque responder de forma ágil con contramedidas como aranceles de represalia, restricciones al comercio de servicios, restricciones de propiedad intelectual y veto a inversiones o contrataciones públicas. El procedimiento exige mayoría cualificada y puede implementarse en menos de ocho meses.

Paralelamente, los embajadores de la Unión Europea celebraron una reunión urgente en Bruselas para consensuar una respuesta común a la crisis. Rasmussen mantuvo encuentros diplomáticos con sus homólogos nórdicos y británicos para fortalecer la coordinación colectiva y explorar capacidades de disuasión conjuntas. Estas conversaciones también consideraron el fortalecimiento del vínculo entre la OTAN y la Unión Europea en materia de seguridad ártica.

Reino Unido, Francia y Alemania rechazaron los aranceles anunciados por Trump (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

Desde la perspectiva de la OTAN, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó en una declaración pública durante una visita a Seúl que las amenazas comerciales de Trump resultan un “error”. Meloni señaló que había dialogado tanto con el presidente estadounidense como con el secretario general de la OTAN. “La OTAN es el lugar donde debemos intentar organizar juntos elementos disuasorios contra interferencias hostiles en un territorio estratégico”, explicó Meloni. La dirigente italiana, considerada aliada de Trump en Europa, restó dramatismo al conflicto y lo atribuyó a problemas de comunicación entre ambas partes.

En Groenlandia y Dinamarca, la reacción de la sociedad fue inmediata. Medios europeos informaron que miles de personas protestaron el fin de semana en Copenhague y Nuuk bajo la consigna “¡Groenlandia no está en venta!”. Una encuesta difundida en enero de 2025 revela que el 85% de la población groenlandesa rechaza de manera contundente la anexión de la isla por Estados Unidos, mientras que solo el 6% la respalda.

El conflicto evidenció la tensión creciente en las relaciones transatlánticas. Las autoridades europeas han insistido en la necesidad de unidad y defensa de la autonomía de Groenlandia ante cualquier tipo de presión comercial o estratégica.