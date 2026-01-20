El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 35,2% hasta noviembre tras los aranceles

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los once primeros meses de 2025 en 12.819 millones de euros, cifra un 35,2% superior al saldo negativo de 9.481 millones de euros del mismo periodo de 2024, según datos recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Entre enero y noviembre de 2025, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 15.296,6 millones de euros, un 7,9% menos que en los once primeros meses de 2024.

Estos 15.296 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España entre enero y noviembre del año pasado, que fue de 356.931 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de casi 28.116 millones de euros en los once primeros meses de 2025, cifra que es un 7,8% superior a la del mismo periodo de 2024 y que representa el 6,9% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 408.412 millones de euros hasta noviembre.

EL DÉFICIT DE ESPAÑA CON EEUU BAJA UN 19% EN NOVIEMBRE

Atendiendo únicamente al mes de noviembre, el déficit comercial de España con Estados Unidos disminuyó un 19,3% en tasa interanual, hasta situarse en 801 millones de euros, frente a los 993 millones de euros de noviembre de 2024.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos ascendieron el pasado mes de noviembre a 1.329,6 millones de euros, el 4,1% del importe total de ventas al exterior y un 8% por debajo de la cifra de noviembre del año pasado.

Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 2.130,6 millones de euros, el equivalente al 5,6% del valor total de las compras españolas al exterior y un 12,6% menos que en noviembre de 2024.

Los aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos impuso a las importaciones globales entraron en vigor el pasado 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano.

Antes de la llegada de estos nuevos aranceles, ya estaban en vigor los impuestos a otros productos, como al acero.

EL DÉFICIT COMERCIAL CON CHINA SUBE UN 14% HASTA NOVIEMBRE

De acuerdo con el informe, China, con quien España se ha propuesto reforzar sus relaciones comerciales tras la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump, fue el país que más contribuyó, en positivo, a la tasa de variación interanual de las importaciones españolas en los once primeros meses del año pasado, con aparatos eléctricos, juguetes y confección.

Le siguieron Alemania, con automóviles, aparatos eléctricos y medicamentos, e Italia, con maquinaria de uso general, medicamentos y aparatos eléctricos. Estados Unidos, por su parte, fue el cuarto país que más aportó al incremento de las importaciones españolas entre enero y noviembre de 2025, sobre todo, con gas, medicamentos y otros alimentos.

Por su parte, Países Bajos, Reino Unido, Portugal y Argelia se encuentran entre los países que más contribuyeron a la variación interanual de las exportaciones españolas hasta noviembre.

España presentaba hasta noviembre un déficit comercial con China de 38.881 millones de euros, cifra un 14% superior a la del mismo periodo de 2024. Las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron un 5,6% entre enero y noviembre, hasta los 7.316 millones de euros, en tanto que las importaciones avanzaron un 12,6%, hasta los 46.197 millones de euros.

Las exportaciones españolas a China representaron en los once primeros meses del año pasado el 2% del total de ventas al exterior, mientras que las importaciones supusieron el 11,3% del conjunto de compras al exterior realizadas por España.

Pese al crecimiento de las exportaciones españolas a China en un 5,6% entre enero y noviembre, las ventas españolas a otros países extracomunitarios experimentaron alzas superiores a este porcentaje, sobre todo en los casos de Argelia (+189%), Indonesia (+48,6%), Emiratos Árabes Unidos (+28,5%), Egipto (+21,6%), Vietnam (+17,9%), Hong-Kong (+15,9%), Chile (+12,3%), Nigeria (+11,7%) y Argentina (+10,8%).

Atendiendo sólo a los datos del mes de noviembre y no al acumulado, las exportaciones españolas a China bajaron un 13,3% interanual, situándose en casi 610 millones de euros, en tanto que las importaciones avanzaron un 9,8%, hasta los 4.438,2 millones de euros.

ESPAÑA ELEVA SU DÉFICIT COMERCIAL UN 42,4% HASTA NOVIEMBRE

El déficit comercial de España alcanzó los 51.481 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un repunte del 42,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,4% hasta noviembre, lo que supone 3,4 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

En el acumulado hasta noviembre, las exportaciones de bienes alcanzaron 356.931 millones de euros, la mayor cifra para este periodo, tras elevarse un 0,6%. Por su parte, las importaciones registraron 408.412 millones de euros, con un crecimiento del 4,9%.

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit hasta noviembre del año pasado fueron Francia (16.431,7 millones de euros), Portugal (16.031,8 millones de euros) y Reino Unido (13.215,8 millones de euros).