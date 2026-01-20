España

Nueces o cacahuetes: qué fruto seco es mejor para el corazón y el colesterol

Uno de los alimentos sobresale por su equilibrio de grasas saludables, antioxidantes y fibra

Los mejores frutos secos para
Los mejores frutos secos para el corazón y el colesterol. (Freepik)

La elección entre nueces y cacahuetes ha cobrado protagonismo entre quienes buscan mejorar su salud cardiovascular y controlar el colesterol a través de la alimentación. Ambos alimentos se consumen habitualmente como tentempié o complemento de comidas. Sin embargo, aunque comparten varias propiedades favorables para el corazón, presentan diferencias en el tipo y la cantidad de nutrientes que aportan, lo que puede influir en sus beneficios concretos.

El interés por los frutos secos ha impulsado estudios que los asocian con una menor incidencia de infartos y enfermedades coronarias. Elegir bien no solo depende del sabor o del precio, sino también de las necesidades de salud, los objetivos nutricionales y las preferencias personales.

Además, el modo de consumo influye en el impacto sobre el organismo. No es lo mismo tomar un puñado al natural que recurrir a presentaciones saladas, azucaradas o procesadas, que pueden anular parte de los beneficios. Por eso, conocer a fondo las características de cada uno y cómo incluirlos en una dieta equilibrada es clave para obtener ventajas reales en el control del colesterol y la protección del corazón.

¿Cuál es mejor para el corazón?

Según la dietista Lauren Panoff, las nueces se consideran superiores cuando el objetivo principal es proteger la salud cardíaca. Su gran aporte de grasas insaturadas contribuye a mantener las arterias flexibles y a reducir la inflamación vascular. Además, están cargadas de antioxidantes como polifenoles y flavonoides, que ayudan a evitar el daño en las paredes de los vasos sanguíneos y disminuyen el riesgo de formación de placas. El magnesio y la fibra presentes en las nueces favorecen el ritmo cardíaco y la presión arterial estables.

Numerosas investigaciones han demostrado que las nueces protegen la salud cardiovascular.

Los cacahuetes también tienen un perfil saludable para el corazón, gracias a su contenido en grasas insaturadas, resveratrol, arginina y vitaminas del grupo B. Panoff explica que estos nutrientes mejoran la circulación, ayudan a relajar las arterias y favorecen la función del músculo cardíaco. Sin embargo, si se busca el máximo beneficio directo sobre la salud de las arterias, las nueces ofrecen una mayor concentración de antioxidantes y grasas especialmente protectoras.

¿Cuál es mejor para el colesterol?

Cuando la meta es controlar los niveles de colesterol, las nueces también llevan ventaja. La combinación de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas tiene un efecto probado en la reducción del colesterol. La fibra soluble que contienen contribuye a eliminar el exceso de colesterol a través del sistema digestivo.

Las nueces ayudan al corazón
Las nueces ayudan al corazón y al colesterol. (iStock)

Los cacahuetes son útiles para el colesterol gracias a su aporte de niacina, resveratrol y fibra, pero su cantidad de grasas saturadas es algo mayor que la de las nueces. Aun así, los expertos recomiendan que, consumidos con moderación y dentro de una dieta, ambos pueden formar parte de una estrategia exitosa para mantener el perfil lipídico en valores saludables.

En resumen, las nueces resultan ligeramente superiores tanto para el cuidado del corazón como para el control del colesterol, debido a su perfil de grasas, su concentración de antioxidantes y su mayor contenido en fibra. Los cacahuetes, por su parte, son una excelente opción, sobre todo por su aporte de proteínas y micronutrientes, y pueden alternarse con las nueces para sumar variedad y beneficios a la dieta.

