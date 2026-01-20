España

Lasaña de merluza y gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Es un plato fácil con el que triunfarás este invierno

Lasaña de merluza y gamba.
Lasaña de merluza y gamba. (Pixabay)

La lasaña es un plato muy versátil. Aunque la mayoría de personas estén acostumbradas a la de carne picada o la de verduras, hay diferentes variedades que tienen un gran sabor y que pocas personas conocen. Si estás buscando una variedad diferente para sorprender a tus invitados, la lasaña de merluza y gambas es una gran opción.

Esta preparación se compone de capas alternas de pasta, un relleno cremoso de merluza desmenuzada y gambas salteadas, y una generosa cobertura de bechamel y queso rallado. La técnica principal radica en preparar un relleno jugoso, montar la lasaña por capas y gratinar al horno hasta obtener una superficie dorada.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  1. 12 placas de lasaña
  2. 400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas)
  3. 200 g de gambas peladas
  4. 1 cebolla grande
  5. 1 puerro
  6. 2 dientes de ajo
  7. 400 ml de leche
  8. 40 g de mantequilla
  9. 2 cucharadas de harina
  10. 150 ml de nata líquida para cocinar
  11. 100 g de queso rallado
  12. Aceite de oliva virgen extra
  13. Sal y pimienta
  14. Nuez moscada (opcional)
  15. Perejil

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso

  1. Cocer la merluza en agua con sal durante 5 minutos. Escurrir y desmenuzar, retirando piel y espinas.
  2. Saltear las gambas en una sartén con un poco de aceite y ajo picado. Reservar.
  3. Pochar la cebolla y el puerro picados en aceite hasta que estén blandos.
  4. Añadir la merluza desmenuzada y las gambas salteadas a las verduras. Salpimentar y remover durante 2 minutos.
  5. Incorporar la nata líquida al relleno. Cocinar 3 minutos hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego.
  6. Preparar la bechamel: fundir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar 1 minuto. Incorporar la leche poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa fina. Salpimentar y añadir nuez moscada.
  7. Cocer las placas de lasaña según las indicaciones del fabricante si no son precocidas.
  8. Montar la lasaña en una fuente de horno: alternar capas de pasta, relleno de merluza y gambas, y bechamel. Terminar con pasta y cubrir con el resto de la bechamel y el queso rallado.
  9. Gratinar en el horno precalentado a 200°C durante 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 370 kcal
  • Proteínas: 30 g
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña de merluza y gambas se puede conservar en una nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, cubre con papel de aluminio y hazlo en el horno suave o en el microondas. No se recomienda congelar por la textura de la merluza y la bechamel.

