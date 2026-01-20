Lasaña de merluza y gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Lasaña de merluza y gamba. (Pixabay)

La lasaña es un plato muy versátil. Aunque la mayoría de personas estén acostumbradas a la de carne picada o la de verduras, hay diferentes variedades que tienen un gran sabor y que pocas personas conocen. Si estás buscando una variedad diferente para sorprender a tus invitados, la lasaña de merluza y gambas es una gran opción.

Esta preparación se compone de capas alternas de pasta, un relleno cremoso de merluza desmenuzada y gambas salteadas, y una generosa cobertura de bechamel y queso rallado. La técnica principal radica en preparar un relleno jugoso, montar la lasaña por capas y gratinar al horno hasta obtener una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Preparación: 30 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

12 placas de lasaña 400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas) 200 g de gambas peladas 1 cebolla grande 1 puerro 2 dientes de ajo 400 ml de leche 40 g de mantequilla 2 cucharadas de harina 150 ml de nata líquida para cocinar 100 g de queso rallado Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta Nuez moscada (opcional) Perejil

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso

Cocer la merluza en agua con sal durante 5 minutos. Escurrir y desmenuzar, retirando piel y espinas. Saltear las gambas en una sartén con un poco de aceite y ajo picado. Reservar. Pochar la cebolla y el puerro picados en aceite hasta que estén blandos. Añadir la merluza desmenuzada y las gambas salteadas a las verduras. Salpimentar y remover durante 2 minutos. Incorporar la nata líquida al relleno. Cocinar 3 minutos hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego. Preparar la bechamel: fundir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar 1 minuto. Incorporar la leche poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa fina. Salpimentar y añadir nuez moscada. Cocer las placas de lasaña según las indicaciones del fabricante si no son precocidas. Montar la lasaña en una fuente de horno: alternar capas de pasta, relleno de merluza y gambas, y bechamel. Terminar con pasta y cubrir con el resto de la bechamel y el queso rallado. Gratinar en el horno precalentado a 200°C durante 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 370 kcal

Proteínas: 30 g

Grasas: 19 g

Hidratos de carbono: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña de merluza y gambas se puede conservar en una nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, cubre con papel de aluminio y hazlo en el horno suave o en el microondas. No se recomienda congelar por la textura de la merluza y la bechamel.