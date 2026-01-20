Lasaña de merluza y gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

La lasaña es un plato muy versátil. Aunque la mayoría de personas estén acostumbradas a la de carne picada o la de verduras, hay diferentes variedades que tienen un gran sabor y que pocas personas conocen. Si estás buscando una variedad diferente para sorprender a tus invitados, la lasaña de merluza y gambas es una gran opción.
Esta preparación se compone de capas alternas de pasta, un relleno cremoso de merluza desmenuzada y gambas salteadas, y una generosa cobertura de bechamel y queso rallado. La técnica principal radica en preparar un relleno jugoso, montar la lasaña por capas y gratinar al horno hasta obtener una superficie dorada.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 40 minutos
- Tiempo total: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 12 placas de lasaña
- 400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas)
- 200 g de gambas peladas
- 1 cebolla grande
- 1 puerro
- 2 dientes de ajo
- 400 ml de leche
- 40 g de mantequilla
- 2 cucharadas de harina
- 150 ml de nata líquida para cocinar
- 100 g de queso rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
- Nuez moscada (opcional)
- Perejil
Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso
- Cocer la merluza en agua con sal durante 5 minutos. Escurrir y desmenuzar, retirando piel y espinas.
- Saltear las gambas en una sartén con un poco de aceite y ajo picado. Reservar.
- Pochar la cebolla y el puerro picados en aceite hasta que estén blandos.
- Añadir la merluza desmenuzada y las gambas salteadas a las verduras. Salpimentar y remover durante 2 minutos.
- Incorporar la nata líquida al relleno. Cocinar 3 minutos hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego.
- Preparar la bechamel: fundir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar 1 minuto. Incorporar la leche poco a poco, removiendo sin parar hasta obtener una salsa fina. Salpimentar y añadir nuez moscada.
- Cocer las placas de lasaña según las indicaciones del fabricante si no son precocidas.
- Montar la lasaña en una fuente de horno: alternar capas de pasta, relleno de merluza y gambas, y bechamel. Terminar con pasta y cubrir con el resto de la bechamel y el queso rallado.
- Gratinar en el horno precalentado a 200°C durante 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta receta da para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 370 kcal
- Proteínas: 30 g
- Grasas: 19 g
- Hidratos de carbono: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La lasaña de merluza y gambas se puede conservar en una nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, cubre con papel de aluminio y hazlo en el horno suave o en el microondas. No se recomienda congelar por la textura de la merluza y la bechamel.