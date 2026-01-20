La borrasca Harry trae inundaciones y un fuerte oleaje: la Aemet activa los avisos por fuertes lluvias y nevadas en 10 comunidades autónomas

Una máquina quintanieves retira la nieve acumulada en la C28 a su paso por el Port de la Bonaigua, Lleida, a 18 de enero de 2026. (EFE/Alex Lópex).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada complicada y marcada por la inestabilidad en toda el área mediterránea, con “lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares”, pero especialmente en las provincias de Girona y Tarragona. De hecho, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert por riesgo de inundaciones en Girona y se han suspendido las clases en varias comarcas. El organismo advierte de que localmente podrían superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas en la región. No obstante, también se espera que el temporal provocado por la borrasca Harry arrecie en el interior de la provincia de Castellón, el sur de Teruel y en zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana.

Se espera lluvia, pero también nieve. A lo largo del día, las nevadas serán copiosas en puntos del Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón, a partir de unos 1.000 metros, conforme ha detallado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en un comunicado. El meteorólogo, además, ha insistido en que será “peligroso acercarse a playas y acantilados” a lo largo de esta jornada.

Con esta previsión “es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado”, apunta la Aemet, que añade que las lluvias pueden provocar “crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas”.

10 comunidades autónomas con avisos por oleaje, lluvia, viento y nieve

Ante este escenario, el organismo público ha activado los avisos tanto en el este como en el norte del país. En concreto, se ha establecido el nivel amarillo -que implican “riesgo bajo”- por viento en Granada, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Alicante, Murcia y Melilla.

Con aviso amarillo por oleaje están Granada, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Lugo, Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón), Vizcaya y Melilla (costa). Por esta razón, pero en nivel naranja -que supone “riesgo importante”- permanece en Baleares, Barcelona, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia.

A su vez, aludes de desplazamiento rápido y violento de una gran masa de tierra o nieve ladera abajo tienen en aviso amarillo a Huesca (macizos del Sobrarbe y Ribagorza), Barcelona, Girona y Lleida, aunque excluye a la franja norte de la Pallaresa.

En Huesca, Teruel, Barcelona, Girona, Lleida y Castellón tienen aviso amarillo por nevadas. También de este nivel, pero por lluvia, está Teruel, las islas de Baleares, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia, que en Girona se elevará a nivel naranja.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 20 de enero de 2026. (Aemet)

Cuándo se acabará el temporal

El aviso especial de la Aemet finaliza el martes. Así, el miércoles, irá remitiendo el temporal en el Mediterráneo, aunque todavía caerán lluvias en puntos de la fachada mediterránea y de Baleares. La lluvia se despide así del este del país y la atención de los meteorólogos se desplazan al noroeste, porque llegarán nuevos frentes por el Atlántico que dejarán precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.