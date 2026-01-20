Protección Civil manda un mensaje ES-Alert por riesgo de inundaciones en Girona y se suspenden las clases

La Avenida de la Platja inundada en, Roses (Girona), durante la madrugada de este martes, 20 de enero de 2026. (@@bomberscat/X)

Protección Civil ha enviado un mensaje de Es-Alert ante el riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos en las comarcas del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès. “No se acerque a los cauces de los ríos, no baje a sótanos y si entra el agua suba a pisos superiores”, piden a la población. Además, se ha suspendido la actividad lectiva para esta jornada.

Inestabilidad en todo el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera inestabilidad en toda el área mediterránea, con “lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares”, pero especialmente en las provincias de Girona y Tarragona, así como en el interior de la provincia de Castellón, sur de Teruel y en zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana”.

Por su parte, las nevadas copiosas persistirán en “el Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón a partir de unos mil metros de altitud”, y advirtió sobre la posibilidad de “problemas en carreteras que transiten por encima de ese nivel”.

10 comunidades autónomas con avisos por oleaje, lluvia, viento y nieve

Ante este escenario, el organismo público ha activado los avisos tanto en el este como en el norte del país. En concreto, se esperan avisos amarillos -que implican “riesgo bajo”- por viento en Granada, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Alicante, Murcia y Melilla.

Además, con aviso amarillo por oleaje estarán Granada, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Lugo, Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón), Vizcaya y Melilla (costa); que se elevará al nivel naranja -que supone “riesgo importante”-en Baleare, Barcelona, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia.

A su vez, aludes de desplazamiento rápido y violento de una gran masa de tierra o nieve ladera abajo pondrán en aviso amarillo a Huesca (macizos del Sobrarbe y Ribagorza), Barcelona, Girona y Lleida, aunque excluye a la franja norte de la Pallaresa.

En Huesca, Teruel, Barcelona, Girona, Lleida y Castellón tendrán aviso amarillo por nieve. También de este nivel, pero por lluvia, estará Teruel, las islas de Baleares, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia, que en Girona se elevará a nivel naranja.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 20 de enero de 2026. (Aemet)