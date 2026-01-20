España

Protección Civil manda un mensaje ES-Alert por riesgo de inundaciones en Girona y se suspenden las clases

“No se acerque a los cauces de los ríos, no baje a sótanos y si entra el agua suba a pisos superiores”, piden a los vecinos ante el riesgo de desbordamiento de ríos en las comarcas del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès

Guardar
La Avenida de la Platja
La Avenida de la Platja inundada en, Roses (Girona), durante la madrugada de este martes, 20 de enero de 2026. (@@bomberscat/X)

Protección Civil ha enviado un mensaje de Es-Alert ante el riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos en las comarcas del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès. “No se acerque a los cauces de los ríos, no baje a sótanos y si entra el agua suba a pisos superiores”, piden a la población. Además, se ha suspendido la actividad lectiva para esta jornada.

Inestabilidad en todo el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera inestabilidad en toda el área mediterránea, con “lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares”, pero especialmente en las provincias de Girona y Tarragona, así como en el interior de la provincia de Castellón, sur de Teruel y en zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana”.

Por su parte, las nevadas copiosas persistirán en “el Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón a partir de unos mil metros de altitud”, y advirtió sobre la posibilidad de “problemas en carreteras que transiten por encima de ese nivel”.

10 comunidades autónomas con avisos por oleaje, lluvia, viento y nieve

Ante este escenario, el organismo público ha activado los avisos tanto en el este como en el norte del país. En concreto, se esperan avisos amarillos -que implican “riesgo bajo”- por viento en Granada, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Alicante, Murcia y Melilla.

Además, con aviso amarillo por oleaje estarán Granada, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Lugo, Murcia (campo de Cartagena y Mazarrón), Vizcaya y Melilla (costa); que se elevará al nivel naranja -que supone “riesgo importante”-en Baleare, Barcelona, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia.

A su vez, aludes de desplazamiento rápido y violento de una gran masa de tierra o nieve ladera abajo pondrán en aviso amarillo a Huesca (macizos del Sobrarbe y Ribagorza), Barcelona, Girona y Lleida, aunque excluye a la franja norte de la Pallaresa.

En Huesca, Teruel, Barcelona, Girona, Lleida y Castellón tendrán aviso amarillo por nieve. También de este nivel, pero por lluvia, estará Teruel, las islas de Baleares, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia, que en Girona se elevará a nivel naranja.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 20 de enero de 2026. (Aemet)

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaLluviaCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

El martes continúan las labores de búsqueda en los vagones descarrilados, donde hay tres fallecidos localizados

Última hora del accidente de

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

Las principales causas de siniestros en autobuses escolares son precisamente la velocidad inadecuada y las distracciones al volante

La DGT aumentará los controles

La evolución de los ingresados del accidente de Adamuz y las denuncias de desaparecidos alientan la esperanza: “Quizás hay menos víctimas de las que pensábamos”

El número de fallecidos se sitúa ya en 41, mientras los servicios de rescate continúan trabajando en la zona del siniestro

La evolución de los ingresados

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Las víctimas y sus familiares cuentan con una cobertura automática y posibles reclamaciones adicionales. Los pasajeros que hayan sufrido retrasos y cancelaciones también pueden lograr reembolsos

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Al menos el 9% de los motoristas fallecidos conducían vehículos sin la ITV en regla

La asignatura pendiente de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Así funciona el botón SOS de tu coche

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”