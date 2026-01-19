La Aemet alerta: la borrasca Harry dejará un “importante temporal mediterráneo” con fuertes lluvias y nevadas “copiosas” en estas regiones

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en Mataelpino, a 17 de enero de 2026, en Madrid.(Rafael Bastante / Europa Press)

La borrasca Harry azota al este de España. Este lunes, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Montsià y Baix Ebre ante la previsión de lluvias y fuertes olas de hasta siete metros.

La previsión para el inicio de la semana está marcada por “precipitaciones abundantes, sobre todo en la provincia de Girona este lunes, extendiéndose el martes a otras zonas de Cataluña, el sur de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, con nevadas copiosas en puntos del Pirineo y provincias de Teruel y Castellón, a partir de unos 1.000 metros”, conforme ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. El meteorólogo ha insistido en que será “peligroso acercarse a playas y acantilados” a lo largo de estas dos jornadas.

Durante estos dos días, se espera que las mayores acumulaciones se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental (en torno a 150 litros por metro cuadrado durante los dos días) ,sierras litorales y prelitorales de Cataluña y el sistema Ibérico suroriental, “pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas”.

La previsión de la Aemet para este lunes

Durante el lunes, la influencia de Harry se dejará sentir tanto en Galicia como en el noreste peninsular y Baleares. En Girona, “podrán producirse inundaciones y crecidas”, conforme avisa del Campo Además, desde el organismo meteorológico esperan “nevadas copiosas en el Pirineo aragonés y sobre todo en el catalán”. Serán más débiles, en los sistemas montañosos del centro y norte peninsulares. No obstante, “en las provincias de Teruel y Castellón comenzará por la tarde a nevar copiosamente a partir de unos 1.000 metros de altitud”.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertaban que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanecerían cerrados por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

Durante esta jornada, el temporal marítimo afectará de manera marcada a Baleares y la costa catalana, donde se esperan “olas que podrán superar los seis metros”.

Las lluvias se extienden el martes

Del Campo adeñanya que el martes continuará la inestabilidad en toda el área mediterránea, con “lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares”, pero especialmente en las provincias de Girona y Tarragona, así como en el interior de la provincia de Castellón, sur de Teruel y en zonas costeras del sur de la Comunidad Valenciana”. Las nevadas copiosas persistirán en “el Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón a partir de unos mil metros de altitud”, y advirtió sobre la posibilidad de “problemas en carreteras que transiten por encima de ese nivel”.

Durante esta jornada, las temperaturas nocturnas serán especialmente frías, ya que “bajarán y habrá heladas en buena parte del interior de la península”, mientras que, durante el día, el ambiente será frío, “con valores inferiores a 10 grados en buena parte del interior”.

Cuándo se acaba el temporal

El aviso especial de la Aemet finaliza el martes. Así, el miércoles, irá remitiendo el temporal en el Mediterráneo, aunque todavía caerán lluvias en puntos de la fachada mediterránea y de Baleares. La lluvia se despide así del este del país y la atención de los meteorólogos se desplazan al noroeste, porque llegarán nuevos frentes por el Atlántico que dejarán precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.