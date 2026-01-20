David Céspedes, doctor: “Estos tres alimentos pueden mejorar los síntomas de TDAH”

Mezcla de diversos frutos secos (ShutterStock España)

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una condición neuronal común que se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento diario y la calidad de vida. Aunque muchas personas asocian el TDAH con la infancia, los síntomas aparecen en la niñez y, en muchos casos, persisten hasta la edad adulta. En adultos, la hiperactividad puede disminuir, pero la impulsividad, la dificultad para concentrarse y la inquietud suelen continuar causando problemas en el trabajo, en las relaciones y en la gestión de las tareas cotidianas.

La Clínica Mayo explica que los síntomas del TDAH incluyen problemas para mantener la atención, desorganización, dificultades con la gestión del tiempo, impulsividad, problemas para completar tareas y baja tolerancia a la frustración. Estas manifestaciones pueden variar de leves a graves y se vuelven diagnósticas cuando son persistentes, aparecen en más de un contexto (por ejemplo, en el hogar y en el trabajo o la escuela) y afectan significativamente la vida de la persona.

El diagnóstico de TDAH se basa en una evaluación clínica exhaustiva que incluye la historia de los síntomas desde la infancia, entrevistas y, a menudo, cuestionarios estandarizados. No existe una prueba única para diagnosticar el TDAH, y es importante descartar otras causas potenciales de los síntomas, como ansiedad, trastornos del estado de ánimo u otros problemas de salud mental.

El tratamiento suele ser multimodal, explica la Clínica Mayo. Puede incluir intervenciones farmacológicas, como medicamentos estimulantes y no estimulantes, combinadas con terapia conductual y apoyo educativo o laboral según las necesidades individuales. Estas estrategias ayudan a las personas con TDAH a mejorar su atención, controlar la impulsividad y organizar sus actividades diarias.

Mejorar el TDAH mediante la alimentación

Una de las maneras de mejorar la sintomatología del TDAH es a través de la alimentación. El doctor David Céspedes, médico experto en longevidad, explica a través de sus redes sociales (dr.davidcespedes) que existen tres alimentos que él recomienda a sus pacientes de TDAH y que les resultan útiles.

El primero de ellos es las sardinas. Este pescado azul es rico en ácido grasos omega-3, “pero sobre todo en DHA y EPA, nutrientes que son esenciales para el cerebro”. Según explica el doctor, “el DHA ayuda a formar neuronas y el EPA regula las emociones, reduciendo ansiedad y altibajos”.

En el reino de las frutas, existen algunas que pueden ayudar con el diagnóstico de TDAH al ser beneficiosos para el cerebro. Se trata de las fresas y los arándanos deshidratados, alimentos que “son una forma saludable de controlar los antojos del dulce”. Además, según expresa el doctor Céspedes, “aportan antioxidantes y energía sin picos de glucosa”.

Por último, los frutos secos como las nueces, las almendras o la macadamia son otras opciones útiles. “Tomados junto a la fruta, su fibra evita subidas bruscas de glucosa y mantiene la energía y la concentración mucho más estables”, explica el experto.

A ello se une una última recomendación: actividad física. “El ejercicio antes o después de comer regula el foco y mejora el estado de ánimo”.