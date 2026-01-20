España

David Céspedes, doctor: “Estos tres alimentos pueden mejorar los síntomas de TDAH”

La alimentación puede ayudar a tratar la sintomatología de este trastorno

Guardar
Mezcla de diversos frutos secos
Mezcla de diversos frutos secos (ShutterStock España)

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una condición neuronal común que se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento diario y la calidad de vida. Aunque muchas personas asocian el TDAH con la infancia, los síntomas aparecen en la niñez y, en muchos casos, persisten hasta la edad adulta. En adultos, la hiperactividad puede disminuir, pero la impulsividad, la dificultad para concentrarse y la inquietud suelen continuar causando problemas en el trabajo, en las relaciones y en la gestión de las tareas cotidianas.

La Clínica Mayo explica que los síntomas del TDAH incluyen problemas para mantener la atención, desorganización, dificultades con la gestión del tiempo, impulsividad, problemas para completar tareas y baja tolerancia a la frustración. Estas manifestaciones pueden variar de leves a graves y se vuelven diagnósticas cuando son persistentes, aparecen en más de un contexto (por ejemplo, en el hogar y en el trabajo o la escuela) y afectan significativamente la vida de la persona.

El diagnóstico de TDAH se basa en una evaluación clínica exhaustiva que incluye la historia de los síntomas desde la infancia, entrevistas y, a menudo, cuestionarios estandarizados. No existe una prueba única para diagnosticar el TDAH, y es importante descartar otras causas potenciales de los síntomas, como ansiedad, trastornos del estado de ánimo u otros problemas de salud mental.

El tratamiento suele ser multimodal, explica la Clínica Mayo. Puede incluir intervenciones farmacológicas, como medicamentos estimulantes y no estimulantes, combinadas con terapia conductual y apoyo educativo o laboral según las necesidades individuales. Estas estrategias ayudan a las personas con TDAH a mejorar su atención, controlar la impulsividad y organizar sus actividades diarias.

Los errores con medicamentos para el TDAH entre niños se han cuadruplicado en 20 años

Mejorar el TDAH mediante la alimentación

Una de las maneras de mejorar la sintomatología del TDAH es a través de la alimentación. El doctor David Céspedes, médico experto en longevidad, explica a través de sus redes sociales (dr.davidcespedes) que existen tres alimentos que él recomienda a sus pacientes de TDAH y que les resultan útiles.

El primero de ellos es las sardinas. Este pescado azul es rico en ácido grasos omega-3, “pero sobre todo en DHA y EPA, nutrientes que son esenciales para el cerebro”. Según explica el doctor, “el DHA ayuda a formar neuronas y el EPA regula las emociones, reduciendo ansiedad y altibajos”.

En el reino de las frutas, existen algunas que pueden ayudar con el diagnóstico de TDAH al ser beneficiosos para el cerebro. Se trata de las fresas y los arándanos deshidratados, alimentos que “son una forma saludable de controlar los antojos del dulce”. Además, según expresa el doctor Céspedes, “aportan antioxidantes y energía sin picos de glucosa”.

Por último, los frutos secos como las nueces, las almendras o la macadamia son otras opciones útiles. “Tomados junto a la fruta, su fibra evita subidas bruscas de glucosa y mantiene la energía y la concentración mucho más estables”, explica el experto.

A ello se une una última recomendación: actividad física. “El ejercicio antes o después de comer regula el foco y mejora el estado de ánimo”.

Temas Relacionados

TDAHFrutos secosAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alexandre Olmos, doctor: “Estas cinco señales silenciosas podrían indicar que tienes diabetes”

El 30% de los casos de diabetes se quedan sin diagnóstico en España

Alexandre Olmos, doctor: “Estas cinco

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero no comprometían la seguridad: “Si hubieran existido indicios, habríamos paralizado el servicio”

Semaf asegura que la petición que realizó en agosto para que se revisara el protocolo de mantenimiento por estas perturbaciones respondía al el confort de los viajeros y la afección a los trenes

El sindicato de maquinistas detectó

El regalo que dos fallecidos en el accidente de Adamuz, Óscar Toro y María Clauss, iban a hacer a Felipe VI por el aniversario de Plus Ultra

La pareja onubense forma parte de las 41 personas que perdieron la vida el pasado domingo en el accidente ferroviario de Adamuz

El regalo que dos fallecidos

Von der Leyen considera “un error” los aranceles de Trump por oponerse a su plan en Groenlandia: “Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”

La presidenta de la Comisión Europea renuncia a la línea dura contra el magnate estadounidense y reafirma su compromiso con la seguridad en el Ártico. Le recuerda que sus amenazas pueden hacer estallar el acuerdo que sellaron en julio

Von der Leyen considera “un

Fran Rodríguez, pescadero: “El truco para congelar gambas y que queden con la misma textura y sabor es cubrirlas de agua”

El pescadero malagueño no recomienda congelar la gamba fresca durante más de tres meses

Fran Rodríguez, pescadero: “El truco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”