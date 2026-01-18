España

Pedro Sánchez informa de que el Gobierno trabaja junto al resto de autoridades y los servicios de emergencia para ayudar a los pasajeros heridos en Adamuz

El presidente del Ejecutivo ha asegurado estar “muy pendiente el accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado” en Adamuz (Córdoba)

Imágenes del accidente ferroviario en
Imágenes del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). (X)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo de que el Ejecutivo ya está trabajando con todas las autoridades competentes y los servicios de emergencia “para auxiliar a los pasajeros” del accidente de dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha expresado en un post publicado en su perfil de redes sociales, cuando la Guardia Civil ya había confirmado la muerte de al menos siete personas tras el accidente ferroviario. Junto a estas cifras, también se han contabilizado al menos un centenar de heridos (25 de ellos graves) y un número indeterminado de personas atrapadas en los vagones, varios de los cuales han volcado.

Tanto la provincia de Córdoba como otras comunidades autónomas han puesto a disposición hospitales y servicios de emergencias para los heridos. Además, Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario y ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso.

Imágenes de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). (X)

El ministro de Transportes explica cómo ha ocurrido el accidente

Casi tres horas después del accidente, ocurrido cerca de las 19:45 de la tarde, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado desde el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) de Adif de lo ocurrido en el incidente. “La última información que llega es muy grave”, ha adelantado el político socialista. “Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva”.

Según Puente, el impacto ha sido tal que ha provocado “que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”. Con los servicios de emergencias ya en el lugar de los hechos y los hospitales disponibles, el ministro ha explicado que “la cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento” y que las labores de auxilio a las víctimas siguen siendo la máxima prioridad.

Testimonios del accidente también informaban de que el impacto entre los dos trenes (los vagones descarrilados del Iryo ocuparon parte de la vía contigua, lo que provocó la colisión) se sintió como un “terremoto”, después del cual las luces se apagaron. Inmediatamente después, desde megafonía se solicitó que si había personal médico entre los pasajeros acudieran a ayudar a los heridos, mientras el personal de los trenes accidentados comenzaron a informar a los viajeros sobre lo sucedido y el procedimiento de evacuación.

Imágenes del accidente ferroviario en
Imágenes del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Otras reacciones a la tragedia

Junto a las comunicaciones de Puente y Pedro Sánchez, otros líderes políticos también han expresado su preocupación por el accidente ferroviario. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado que él y su equipo estaban “muy pendientes de las personas afectadas”.

Por su parte, María Jesús Montero, Secretaria general del PSOE de Andalucía, ha querido mandar todo su ánimo “a los pasajeros de los trenes que han descarrilado”, así como agradecer a los profesionales de emergencias sus labores sobre el terreno.

Fuera de la comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid ha sido la primera en ofrecer equipos de emergencia y centros sanitarios por si fueran necesarios, tal y como ha informado Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, en su cuenta oficial de X. “En Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares”, ha añadido la líder del Ejecutivo regional.

