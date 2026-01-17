Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El abogado pone el foco en cinco reformas que están en fase de tramitación y podrían entrar en vigor a lo largo de 2026. (@leyesconsebas)

El debate sobre el futuro del mercado laboral en España vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. Cambios normativos, ampliación de derechos y una actualización de las reglas del juego para empresas y trabajadores forman parte de un paquete de medidas que el Gobierno tiene sobre la mesa y que, de aprobarse, marcarán un antes y un después en las relaciones laborales. En este contexto, el abogado laboralista Sebastián Ramírez ha puesto el foco en cinco reformas que, según explica, están en fase de tramitación y podrían entrar en vigor a lo largo de2026.

Ramírez ha detallado los principales ejes de estas modificaciones legales, que afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales. Se trata, según subraya, de iniciativas que aún no están aprobadas de forma definitiva, pero que ya forman parte del debate político y legislativo y sobre las que el Ejecutivo ha mostrado una clara intención de avanzar.

El primero de los cambios señalados por el abogado tiene que ver con el salario mínimo interprofesional (SMI). Ramírez explica que el Ministerio de Trabajo ha asegurado que en 2026 se propondrá una nueva subida y que se hará “todo lo máximo” para que el salario mínimo alcance al menos los 1.221 euros en catorce pagas, con independencia del tipo de trabajo que se desempeñe. Este incremento supondría un nuevo ajuste al alza del suelo salarial en España y afectaría de manera directa a millones de trabajadores, especialmente a aquellos con sueldos más bajos.

Permisos retribuidos y estatuto del becario

El segundo bloque de reformas apunta a la ampliación de los permisos retribuidos. Ramírez pone como ejemplo el permiso por fallecimiento de un familiar, que actualmente se limita a dos días de luto. Según explica, la intención del Gobierno es ampliar este periodo hasta los diez días, una medida que, a su juicio, “muy probablemente se apruebe pronto”. Esta modificación supondría un cambio significativo en la conciliación entre la vida personal y laboral en situaciones especialmente delicadas para los trabajadores.

En tercer lugar, el abogado se refiere al denominado estatuto del becario, una reforma que busca regular de manera más clara la situación de las personas que realizan prácticas en empresas. Ramírez señala que este nuevo marco legal podría otorgar más derechos a los becarios y delimitar de forma correcta tanto sus obligaciones como los límites de su actividad, especialmente en lo que respecta a la formación y al aprendizaje dentro de la empresa. El objetivo sería evitar abusos y garantizar que las prácticas cumplan realmente una función formativa.

Estas tres primeras medidas reflejan, según el análisis del propio Ramírez, una tendencia hacia el refuerzo de los derechos laborales y la protección de colectivos que tradicionalmente han tenido una posición más vulnerable dentro del mercado de trabajo. No obstante, el abogado insiste en que se trata de propuestas que aún deben superar el trámite legislativo y que será clave seguir su evolución durante los próximos meses.

Despidos y prevención de riesgos en un nuevo escenario laboral

El cuarto cambio que podría llegar en 2026 está relacionado con las indemnizaciones por despido. Aunque no entra en detalles concretos sobre el alcance de la reforma, Ramírez señala que existe la intención de ampliarlas, lo que reabriría un debate recurrente en el ámbito laboral español: el equilibrio entre la protección del trabajador y la flexibilidad para las empresas.

Por último, el abogado menciona la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, una normativa que necesita adaptarse a las situaciones actuales del mercado de trabajo. Entre ellas, destaca el teletrabajo, una modalidad que se ha consolidado en los últimos años y que plantea nuevos retos en materia de salud y seguridad laboral. La actualización de esta ley buscaría tener en cuenta esta nueva realidad y ajustar las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores a un entorno cada vez más digital y flexible.