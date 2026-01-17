España

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

Estas modificaciones legales afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales

Guardar
El abogado pone el foco
El abogado pone el foco en cinco reformas que están en fase de tramitación y podrían entrar en vigor a lo largo de 2026. (@leyesconsebas)

El debate sobre el futuro del mercado laboral en España vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. Cambios normativos, ampliación de derechos y una actualización de las reglas del juego para empresas y trabajadores forman parte de un paquete de medidas que el Gobierno tiene sobre la mesa y que, de aprobarse, marcarán un antes y un después en las relaciones laborales. En este contexto, el abogado laboralista Sebastián Ramírez ha puesto el foco en cinco reformas que, según explica, están en fase de tramitación y podrían entrar en vigor a lo largo de2026.

Ramírez ha detallado los principales ejes de estas modificaciones legales, que afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales. Se trata, según subraya, de iniciativas que aún no están aprobadas de forma definitiva, pero que ya forman parte del debate político y legislativo y sobre las que el Ejecutivo ha mostrado una clara intención de avanzar.

El primero de los cambios señalados por el abogado tiene que ver con el salario mínimo interprofesional (SMI). Ramírez explica que el Ministerio de Trabajo ha asegurado que en 2026 se propondrá una nueva subida y que se hará “todo lo máximo” para que el salario mínimo alcance al menos los 1.221 euros en catorce pagas, con independencia del tipo de trabajo que se desempeñe. Este incremento supondría un nuevo ajuste al alza del suelo salarial en España y afectaría de manera directa a millones de trabajadores, especialmente a aquellos con sueldos más bajos.

Permisos retribuidos y estatuto del becario

El segundo bloque de reformas apunta a la ampliación de los permisos retribuidos. Ramírez pone como ejemplo el permiso por fallecimiento de un familiar, que actualmente se limita a dos días de luto. Según explica, la intención del Gobierno es ampliar este periodo hasta los diez días, una medida que, a su juicio, “muy probablemente se apruebe pronto”. Esta modificación supondría un cambio significativo en la conciliación entre la vida personal y laboral en situaciones especialmente delicadas para los trabajadores.

Yolanda Díaz explica los detalles de la nueva norma para ampliar los permisos por fallecimiento (EuropaPress)

En tercer lugar, el abogado se refiere al denominado estatuto del becario, una reforma que busca regular de manera más clara la situación de las personas que realizan prácticas en empresas. Ramírez señala que este nuevo marco legal podría otorgar más derechos a los becarios y delimitar de forma correcta tanto sus obligaciones como los límites de su actividad, especialmente en lo que respecta a la formación y al aprendizaje dentro de la empresa. El objetivo sería evitar abusos y garantizar que las prácticas cumplan realmente una función formativa.

Estas tres primeras medidas reflejan, según el análisis del propio Ramírez, una tendencia hacia el refuerzo de los derechos laborales y la protección de colectivos que tradicionalmente han tenido una posición más vulnerable dentro del mercado de trabajo. No obstante, el abogado insiste en que se trata de propuestas que aún deben superar el trámite legislativo y que será clave seguir su evolución durante los próximos meses.

Despidos y prevención de riesgos en un nuevo escenario laboral

El cuarto cambio que podría llegar en 2026 está relacionado con las indemnizaciones por despido. Aunque no entra en detalles concretos sobre el alcance de la reforma, Ramírez señala que existe la intención de ampliarlas, lo que reabriría un debate recurrente en el ámbito laboral español: el equilibrio entre la protección del trabajador y la flexibilidad para las empresas.

Por último, el abogado menciona la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, una normativa que necesita adaptarse a las situaciones actuales del mercado de trabajo. Entre ellas, destaca el teletrabajo, una modalidad que se ha consolidado en los últimos años y que plantea nuevos retos en materia de salud y seguridad laboral. La actualización de esta ley buscaría tener en cuenta esta nueva realidad y ajustar las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores a un entorno cada vez más digital y flexible.

Temas Relacionados

Virales EspañaMinisterio de TrabajoRiesgos LaboralesEstatuto de los TrabajadoresEstatuto del BecarioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El restaurante de Gales con dos estrellas Michelin pero una baja calificación por mala higiene: “No estoy ni avergonzado ni decepcionado”

“Mi local trabaja al más alto nivel del mundo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos”, ha comentado el chef

El restaurante de Gales con

Esta es la razón por la que no debes echarte la colonia directamente en el cuello

Fragancias y químicos en la piel delicada pueden alterar el equilibrio hormonal y afectar la función tiroidea

Esta es la razón por

Un activista difunde las primeras imágenes de una tribu del Amazonas no contactada: “Podría volar directo una flecha a tu cuello”

La ubicación de la tribu permanece secreta para proteger tanto la salud como la cultura del grupo

Un activista difunde las primeras

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz reaccionan a la salida de Samantha Vallejo-Nágera de ‘MasterChef’: “Lloramos diez minutos y luego vemos que hay luz”

Los jueces consideraban a la chef “una hermana”, pero creen que Marta Sanahuja aportará un “puntito de frescor”

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Cuando entre en vigor, los aranceles para este producto serán eliminados para las importaciones desde Europa, mientras que para la exportación irán reduciéndose hasta ser suprimidos dentro de 15 años

El acuerdo con Mercosur beneficiará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

El acuerdo con Mercosur beneficiará

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey