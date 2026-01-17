España

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha tenido que suspender su agenda institucional, aunque se encuentra fuera de peligro

Guardar
El presidente de la Generalitat,
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (c), participa en la eDreams Mitja Marató de Barcelona, a 16 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopena / Europa Press)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está siendo atendido en un centro hospitalario de Barcelona tras sufrir una afección muscular cuando practicaba deporte en la mañana de este sábado, aunque se encuentra fuera de peligro. Según han informado desde el Departamento de Presidencia, Illa, aficionado a correr, suele entrenar a diario. Esta mañana, después de practicar deporte se ha sentido “indispuesto” debido a una afección muscular.

Tras el incidente, el president se ha visto obligado a suspender su agenda y ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde se le están practicando diversas pruebas para determinar el alcance de la dolencia. Desde la Administración han aclarado que se encuentra bien y que, por el momento, no ha sido necesario su ingreso.

La afección no le ha impedido acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se ha reunido con el alcalde, Miquel Àngel Ribes. No obstante, tras la actividad institucional, se ha visto obligado a acudir a un centro hospitalario al no mejorar su afección muscular.

((Noticia en ampliación))

Salvador IllaCataluñaEspaña

