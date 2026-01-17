Ángel Luis González, profesor de FP nominado entre los ‘mejores del mundo’: “No solamente educo en conocimientos, les ayudo a madurar como personas”

El profesor de Formación Profesional Ángel Luis González Serrano. (Cedida)

Ángel Luis González nunca había pensado dedicarse a la docencia. Lo suyo eran los ordenadores: estudió Informática y durante 10 años se dedicó a recorrer Extremadura “pueblo a pueblo”, enseñando a alumnos y docentes a usar un programa de docencia virtual, “en zonas recónditas donde profesores se dejaban el alma y el corazón”. Cuando el proyecto dejó de tener tirón, decidió buscar una alternativa. “Me recomendaron que hiciera el máster de profesorado, porque quién sabe si a lo mejor algún día podía ser profesor, faltaban muchos”, cuenta a Infobae. En 2020, se preparó para las oposiciones y sacó plaza a la primera.

Hoy se encuentra entre los cuatro nominados a mejor profesor a nivel mundial en el Muallem Prize-Premio Internacional del Profesor. Y no es el primer reconocimiento que recibe. En 2025 fue incluido en el Top 50 del ‘Global Teacher Prize’ y también ha obtenido el segundo Premio Nacional a Experiencias Educativas Inspiradoras en FP, el Premio UNESCO OER Implementation Award y el XII Premio de la Innovación Educativa por el proyecto ‘Imperialismo 4.0’. Ahora, a sus 42 años, es profesor de Formación Profesional en el CIFP Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real).

Desde entonces, su trayectoria ha sido una “bola de nieve muy grande”. “He tenido mucha suerte con los grupos que he tenido de alumnos; siempre me han motivado mucho a hacer cosas y esas cosas han traído el reconocimiento, diferentes premios. Y al final lo que hacen, sobre todo, es que te animan a dar el siguiente paso, el siguiente proyecto”, señala.

Son varios los informes que muestran un escenario poco alentador para los docentes. Dos de los más relevantes son el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje TALIS 2024 de la OCDE, publicado en 2025, y el de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, revelado esta semana: coindicen en que los profesores están estresados por la excesiva burocracia, las aulas abarrotadas y la falta de disciplina. Ambos documentos muestran un clima de desaliento entre el profesorado. Pero no es el caso de González. A contracorriente, considera que es un afortunado por disfrutar de dar clase a sus alumnos.

“Conmigo son gente bastante motivada. Cada vez que arranco una clase, que suena el timbre, es un subidón. Todo puede pasar. Además, doy mucha libertad en mi clase porque me encanta que aporten cosas. A mí es que me da tanta fuerza esta profesión que, sin desmerecer esas críticas, porque son verdad y la burocracia es muy grande... pero mientras que uno pueda seguir dando clases, yo creo que me compensa todo”, dice. Para él, todo es cuestión de comprensión. Ese es su método de enseñanza.

“Lo que más trabajo es que se liberen de las cargas que traen de casa y de su vida en este mundo, donde parece que perseguimos la exigencia, que hemos transformado en algo difícilmente alcanzable, casi en algo utópico”, lamenta. Una idea que aterriza con un caso muy práctico en sus clases: “Yo doy montaje y mantenimiento de equipo y nunca he sido una persona excesivamente ágil con el destornillador, todo lo contrario; y lo muestro porque así les demuestro que no hay que nacer tocado por una estrella para hacer determinadas cosas en la vida, sino que, con paciencia y aprendiendo, todo el mundo llega. Así que yo cuento las cosas que se me dan mal de forma habitual y les pido opinión para poder hacerlas mejor. Así se crea confianza”.

¿Qué hay detrás de este modo de enseñar? “Pues es muy sencillo, básicamente intento tratar a los alumnos que vienen aquí como me gustaría que trataran a mi hijo. Y pensando solo eso, ya todo fluye”.

La Formación Profesional, el futuro

González también trata de luchar contra el mito de que la Formación Profesional es una opción de segunda, ubicada siempre por detrás de los grados universitarios para muchos. Da la sensación, dice, de que “si vas por la FP, es para a sacarte algo, como para no pasar hambre, pero es mentira”. Para el profesor, este tipo de formación no solo tiene más ventajas, sino también más sentido tal y conforme está el mercado laboral. “Yo estoy de acuerdo con mi hijo que estudie FP y se lo voy a recomendar. Y yo, si volviera atrás, seguro que lo hubiera hecho, porque al final la FP es mucho más real. Ahora, incluso con la nueva reforma, aquí a los cinco meses ya están viendo una empresa por dentro”, apunta, y añade que cuando él estudió la carrera de Informática tuvo que esperar cinco años para conocer el funcionamiento del mundo laboral.

Eso sí, quiere dejar claro que no considera que en las clases solo se tengan que transmitir conocimientos sobre las materias, la informática en su caso: “No solamente les educo en conocimientos, sino también les ayudo a encontrar un camino de cómo vivir y cómo afrontar su vida y cómo madurar como personas”.