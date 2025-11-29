Laura Gómez, profesora de matemáticas: “Hay una falta de disciplina generalizada que tendría que venir de casa”

La profesora Laura Gómez. (Cedida)

Estresados, ahogados por la burocracia y sin la formación suficiente para enfrentarse a un aula. Así se sienten los profesores españoles, según el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje TALIS 2024 de la OCDE. Esta radiografía del estado de la docencia deja ver las fisuras del sistema educativo que, lejos de repararse, no hacen más que crecer. El informe, presentado el mes pasado en el Ministerio de Educación, revela que la burocracia es fuente de estrés para el 64% de los docentes de secundaria y el 60% de primaria. La corrección y calificación de trabajos también hace mella, especialmente en secundaria, donde más de la mitad considera que esta parte de su labor es excesiva. Entre ellos se encuentra Laura Gómez, profesora de matemáticas, que ha hablado con Infobae España sobre los problemas a los que se enfrenta en su trabajo.

La docente, conocida por acercar las matemáticas de forma divertida a miles de estudiantes a través de su cuenta de TikTok (@laurimathteache), explica que este canal le permite que los alumnos vean las matemáticas o cualquier asignatura desde otra perspectiva, “más cercana y divertida, no como algo obligado que le imponen en el aula”. “Cuando ven a un profe explicando algo en TikTok o Instagram y se ríen mientras aprenden, se rompe esa barrera del ‘esto no me sirve para nada’. La divulgación hace que aprender sea parte de la vida cotidiana, no solo del aula”.

Gómez explica que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la falta tiempo. “Lo que más me agobia es el tema del papeleo, burocracia, miles de adaptaciones distintas, correcciones infinitas”, detalla Gómez, que insiste en que “la educación no necesita más papeles, sino más horas de aula real”. Es justo ese el cambio que aplicaría en todas las aulas de España. En este sentido, pide “menos burocracia para que quede por escrito lo que hacemos y más confianza en el docente”. “Si los profesores tuviéramos más autonomía para enseñar y menos tareas administrativas, podríamos centrarnos en lo esencial: enseñar, motivar y acompañar. Y la mejora en los alumnos sería significativa”, asegura.

“A veces siento que el sistema te pide más informes que ideas para tus clases. Me gustaría tener más tiempo para preparar actividades creativas o personalizadas, pero muchas veces ese tiempo se va en rellenar formularios que, sinceramente, creo que no valen para nada”, denuncia. Ante esta situación, dice, hay ocasiones en las que no le queda otra “que tirar de la improvisación”.

Un niño hace ejercicios de matemáticas. (Europa Press)

“Una falta de disciplina generalizada”

La gestión del aula y la disciplina es otro de los problemas que acosan a los docentes y a Gómez. Según el informe TALIS, uno de cada cuatro docentes percibe un ambiente ruidoso y desordenado. Para la entrevistada, “depende mucho del grupo”, pero afirma que “hay una falta de disciplina generalizada, que tendría que venir de casa”. Y añade: “Se necesitan más límites, porque cuando queremos poner nosotros los límites en clase, nos es imposible porque no están acostumbrados a ellos. Si en casa no los tienen, nosotros no se los podemos imponer. El ambiente en clase es muy ruidoso y eso dificulta dar una clase de calidad, los perjudicados siempre serán aquellos alumnos que sí que quieren aprender y prestar atención”.

El trabajo con la diversidad en el aula también le complica la gestión de las clases. “En el día a día intento hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces me doy cuenta de que faltan herramientas concretas para afrontar ciertas situaciones o para entender bien las necesidades de cada alumno”, admite. Pese a ello, añade que siempre trata de adaptar las explicaciones, usar ejemplos cotidianos y utilizar materiales visuales y tecnología.

En España, el 38% del profesorado de secundaria trabaja en centros donde uno de cada diez alumnos es inmigrante o tiene antecedentes migratorios, y aunque la percepción de ‘autoeficacia docente’ para trabajar en entornos multiculturales es alta, la autoeficacia para la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales es más baja, especialmente en secundaria. Para Gómez, hay una clara falta de formación en este ámbito.

Las carencias de la formación

Otro de los puntos débiles que identifica el informe TALIS es la percepción que existe entre los profesores sobre la formación que reciben en la universidad. En general, no creen salir de la carrera lo suficientemente preparados para enfrentarse a un aula: solo el 57% de los docentes de secundaria y el 62% de primaria consideran adecuada su formación inicial, cifras muy por debajo de la OCDE (77%) y la UE (71%). En este sentido, la profesora señala que su paso por la universidad le dio una base teórica, pero la realidad del aula es otra historia. “Aprendes de verdad cuando estás dentro, aplicando el ensayo-error. Y siempre estás en continuo aprendizaje, ya que lo que te vale para unos no te funciona con otros. Yo creo que la formación debería incluir más prácticas reales y acompañamiento docente desde el minuto uno”, apunta.

También considera que el máster necesario para poder ejercer profesor —ahora en debate—, es un “mero trámite” tal y como está planteado. “Creo que debería centrarse menos en la teoría y más en la práctica real: gestión del aula, comunicación, manejo emocional, saber atender a la diversidad correctamente… Enseñar no es solo saber, es saber transmitir, y eso no se aprende solo en los libros”, comenta. Pero también ve carencias en la formación continua que reciben los docentes. “Intento formarme por mi cuenta, sobre todo en temas como IA y redes, porque el aula está cambiando muy rápido, pero echo en falta formación más actualizada desde los centros o la administración”, denuncia. Y apostilla: “No podemos enseñar en 2025 con herramientas de 2010″.

Finalmente, solo el 35% de los docentes de secundaria y el 28% de primaria aseguran haber utilizado la IA en su trabajo lectivo, mientras que la percepción de los beneficios de la inteligencia artificial es moderada en comparación con la OCDE. Entre las principales barreras para su uso, destacan la falta de formación, la ausencia de incentivos, la preocupación por el plagio y la calidad de las recomendaciones. No es el caso de Gómez, que considera que esta tecnología no debe ser demonizada. “La IA puede ser una herramienta increíble si se usa bien: no para copiar, sino para aprender mejor. Lo importante es enseñarles a usarla con criterio”, considera. Es más, ella asegura que la usa para crear materiales que le sirven en sus clases.