Vaitiare Bandera niega abusos y desmiente episodios de drogas y pagos en su relación con Julio Iglesias

16/01/2026 Vaitiare Bandera se sienta en '¡De viernes!' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

En medio de la atención mediática por las recientes denuncias de agresión sexual contra Julio Iglesias, Vaitiare Bandera, expareja del cantante durante ocho años, ha decidido intervenir públicamente. Su aparición en el programa ‘¡De Viernes!’ ha tenido como objetivo puntualizar y matizar el relato contenido en su libro de memorias, después de que dos extrabajadoras domésticas de Iglesias lo acusaran de presuntos abusos sexuales, desatando una investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Durante la entrevista, Bandera expresó estar “completamente en shock” tanto por las noticias recientes como por la forma en la que su nombre vuelve a asociarse con episodios controvertidos de su pasado con Iglesias. Aprovechó la oportunidad para distanciarse del contenido de ‘Muñeca de trapo’, publicado en 2010, donde se describían situaciones de abuso sexual, control y consumo de drogas, supuestamente vinculadas al entorno del cantante.

Según Bandera, muchas partes del libro “no contaban mi verdadera historia”, ya que recurrió a un escritor para la redacción y este, según su versión, modificó y añadió elementos ajenos a su experiencia real. Explicó que durante la elaboración del texto no dominaba el español, lo que dificultó su capacidad de controlar los detalles publicados a su nombre. “Me hizo como una víctima y yo no lo fui. Imagino que lo hizo para vender más”, afirmó.

Controversias y celos

En su intervención, Bandera desmintió episodios que durante años se han asociado a su figura y a la relación con Iglesias. Negó que las escenas de drogas y la presencia constante de mujeres en su cama respondan a la realidad. Si bien admitió que ambos probaron estupefacientes en los años ochenta, precisó que fue “una decisión mutua”. Subrayó la diferencia entre un consumo compartido y esporádico, y la imagen de una dinámica forzada y recurrente que reflejaba el libro.

Bandera también matizó los relatos sobre tríos sexuales, indicando que no se trataba de una práctica habitual ni impuesta. Según su testimonio, “alguna vez sí que lo hemos hecho porque queríamos explorar, pero no era cada noche, como salía en el libro”. Asimismo, negó la existencia de pagos o presiones para guardar silencio sobre su relación o sobre estas experiencias.

Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)

Vaitiare Bandera repasó su relación con Iglesias, iniciada cuando ella tenía 17 años y él 46, tras la separación del cantante de Isabel Preysler. Destacó el sentido del humor de Iglesias, pero reconoció que los celos marcaron la convivencia. Afirmó que la actitud celosa era recíproca y que el propio cantante alimentaba ese ambiente: “Le gustaba que yo me pusiera celosa”, relató. También mencionó que Iglesias no quería que siguiera con su carrera profesional y que no le gustaba la cercanía de otras personas hacia ella.

Según Bandera, nunca fue objeto de presiones para silenciar su experiencia ni recibió compensaciones económicas para no hablar. Rechazó de forma tajante que Iglesias pagara a otras mujeres por mantener relaciones, como se insinúa en el libro.

Denuncias recientes y su último contacto

En referencia a las denuncias recientes contra Julio Iglesias, Bandera indicó que, al conocer la noticia, pensó que “no era verdad, porque muchas mujeres se aprovechan de muchas cosas así”. Aseguró que durante su relación “nunca vi a jóvenes trabajando con él”.

Sobre su último contacto con el artista, recordó un encuentro hace unos diez años, cuando su hija rodaba una película y se reunió con Iglesias, su esposa Miranda y sus hijos para cenar. Afirmó que mantienen contacto ocasional y que “ellos saben la verdad” respecto a la relación y la vida privada del cantante.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

A lo largo de su intervención, Vaitiare Bandera ha buscado poner en duda la versión de ‘Muñeca de trapo’ y reclamar una visión más personal y matizada de los años que compartió con Julio Iglesias. Su testimonio ha servido para cuestionar algunos de los relatos más oscuros atribuidos a esa etapa y para reivindicar la complejidad de su propia biografía, en un momento en el que el pasado del cantante se encuentra bajo intenso escrutinio.