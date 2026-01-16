España

El comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad”

El cantante ha publicado un escrito que da respuesta a las denuncias de abuso sexual realizadas por dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

Por fin, ha llegado el momento. Tres días después de que eldiario.es en colaboración con Univisión sacasen a la luz las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras de las mansiones que Julio Iglesias tiene en República Dominicana y las Bahamas, el artista se ha pronunciado al respecto de la polémica. Los ya citados medios hicieron públicos los hechos que presuntamente habían ocurrido en 2021, detallando tanto el método que emplearía el cantante para reclutar a sus empleadas, así como las vejaciones, salidas de tono y el abuso sexual que supuestamente cometía contra ellas.

Aunque eldiario.es y Univisión intentaron ponerse en contacto en diversas ocasiones con los abogados del madrileño, así cómo con el propio Julio Iglesias y las encargadas de sus mansiones, no obtuvieron respuesta en ningún momento. Ahora, el intérprete de Spanish Girl se ha defendido a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, son las primeras que componen el escrito, posteado en la red social la madrugada de este viernes, 16 de enero.

El comunicado de Julio Iglesias
El comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual realizadas por dos de sus extrabajadoras (Instagram / @julioiglesias)

De acuerdo con sus palabras, Julio Iglesias ha dejado claro que “esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, continúa diciendo el texto, que deja entrever que no da crédito a todo lo sucedido.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, ha zanjado, haciendo referencia al apoyo que ha sentido en lo que ya es uno de los momentos más delicados de su trayectoria profesional y personal.

Las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias

Fue el pasado 13 de enero cuando eldiario.es y Univisión hicieron pública la investigación periodística de tres años en la que dos extrabajadoras, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, relataron las supuestas agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y presión a las que le sometía el cantante para mantener encuentros íntimos sin su consentimiento. Todo ello, durante el tiempo que estuvieron contratadas para trabajar en sus residencias en República Dominicana y Bahamas.

Julio Iglesias, en una imagen
Julio Iglesias, en una imagen de archivo (Europa Press)

Los testimonios recopilados describen la experiencia laboral con el intérprete de Soy un truhan, soy un señor como un ambiente de control, humillaciones y acoso continuo, con jornadas laborales extensas y restricciones en su libertad de movimiento. A la espera de que se esclarezcan los hechos y se determine el recorrido judicial del caso, en las últimas horas ha trascendido que la Fiscalía española estaría estudiando lo sucedido como posible “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajado forzado y servidumbre”, además de “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”. Por el momento, habrá que esperar para conocer qué rumbo tomará el caso, pues se dice que el cantante se encuentra preparando su defensa legal con un equipo de abogados.

