Vaitiare Hirshon, la primera mujer que denunció los abusos de Julio Iglesias, ante las nuevas acusaciones: “No es el Julio que yo he conocido”

La actriz y modelo narró en sus memorias que el cantante le obligaba a hacer “tríos” y que le introdujo en las drogas

Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias,
Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias, en imagen de archivo (Mediaset España)

La figura de Vaitiare Hirshon, actriz y modelo tahitiana, ha retomado protagonismo mediático en España tras la reciente denuncia presentada contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras, quienes le acusan de agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y situaciones prolongadas de control y humillaciones, según ha informado una investigación conjunta de ElDiario.es y Univisión. Estos hechos han vuelto a colocar en el foco público el testimonio de Hirshon y sus memorias.

La historia entre Vaitiare Hirshon y Julio Iglesias se remonta a la década de 1980, cuando mantuvieron una relación sentimental que se prolongó durante seis años, precisamente en la etapa en la que Iglesias acababa de separarse de Isabel Preysler y Hirshon acababa de alcanzar la mayoría de edad. Años más tarde, la actriz optó por rehacer su vida en Estados Unidos, alejándose del entorno mediático español, salvo por el episodio en 2010 en el que publicó sus memorias.

En su libro Muñeca de trapo, Hirshon publicó episodios desconocidos de su relación con el artista. Reveló que el cantante “me obligaba a hacer tríos contra mi voluntad”, especificando que prefería que se realizaran con “mujeres de senos grandes”. Además, según sus declaraciones en un programa de Telecinco años después, llegó a la conclusión de que debía alejarse de Iglesias porque, en sus palabras: “Me estaba convirtiendo en un objeto”.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

En aquellas memorias, Hirshon también acusaba al artista de haberla introducido en el consumo de drogas y de someterla a diversas presiones durante su vínculo. La publicación generó cierta controversia en su momento, aunque el propio Julio Iglesias, preguntado entonces sobre el libro, restó importancia al asunto y empleó un tono irónico al señalar: “Voy a vivir con las pocas especulaciones que haya sobre mí”, y expresó que ojalá escribieran más sobre él.

Vaitiare Hirshon en ‘¡De Viernes!’

En la actualidad, la aparición de nuevas denuncias contra Julio Iglesias ha motivado el regreso de Hirshon a la conversación pública. En la noche de este 13 de enero, durante un especial del programa ¡De Viernes! dedicado al cantante tras la información destapada, el testimonio de Hirshon ha sido uno de los más destacados. Durante su intervención en el programa, declaró: “Estoy en shock y no sabía que ha pasado, mi teléfono explotó esta mañana todo el día, pero no he tenido tiempo de enterarme de la magnitud de lo que está pasando".

Añadió que en estos momentos “es un poco difícil hablar de esto ahora, no quiero hacerlo porque hay mucha confusión, no está muy claro lo que ha pasado”. A pesar de la situación y del contenido de sus memorias, Hirshon ha afirmado mantener una buena relación con Julio Iglesias: “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia”.

Susana Giménez forzada a darle
Susana Giménez forzada a darle un beso a Julio Iglesias

Los problemas de salud de Hirshon

Más allá de la polémica, Hirshon ha dado testimonio en varias ocasiones sobre los graves problemas de salud que ha atravesado, en particular su diagnóstico de cáncer de médula. Relató, a través de sus redes sociales, la experiencia de someterse a una intervención para retirarle el catéter del pecho y la importancia vital que tuvo la donación de una joven: “Dios me dio una segunda oportunidad. Mi donante de Alemania, una joven de 26 años, es mi ángel. Espero que en un año podamos conocernos. Ella me ha dado el regalo más hermoso”, explicó entonces públicamente.

