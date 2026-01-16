España

Teresa Bas, doctora experta en escoliosis: “La espalda es el estabilizador del cuerpo”

El ejercicio físico es fundamental para preservar la masa muscular y mantener la espalda recta

Mujer con dolor de espalda
Mujer con dolor de espalda

El dolor lumbar crónico es un dolor persistente en la parte baja de la espalda que dura semanas o meses y que es actualmente uno de los principales motivos de consulta en traumatología y cirugía ortopédica. Esta dolencia, que suele surgir a partir de los 40 años, está estrechamente relacionada con la degeneración natural de los discos intervertebrales y las articulaciones posteriores de la columna vertebral.

Aunque los episodios agudos de dolor lumbar son habituales en la población general, el carácter crónico implica un impacto notable en la calidad de vida y el rendimiento laboral, por lo que constituye una de las principales causas de absentismo, aclara la Clínica Universidad de Navarra. Los síntomas más habituales incluyen dolor constante en la zona lumbar baja, que puede irradiarse hacia los glúteos, la ingle o el muslo, y dificultad para caminar.

Las causas de este dolor son multifactoriales. Además del desgaste estructural ligado a la edad, factores como el sobrepeso, la debilidad musculoesquelética y posturas laborales inadecuadas pueden agravar la sintomatología. Otras causas, menos frecuentes, incluyen fracturas vertebrales, infecciones o procesos tumorales.

Ejercicio para reforzar los músculos

Para hacer frente a la debilidad musculoesquelética, el papel que juega la actividad física es crucial, explica la doctora Teresa Bas, Jefa de Sección Unidad de Columna y Jefa de la Unidad Multidisciplinar de Patología Vertebral del Hospital de La Fe (Valencia). La especialista en escoliosis, en una conversación con la doctora Isabel Viña en el podcast IVB Wellness Lab, ha definido la espalda como “el estabilizador del cuerpo”, pues cuando esta falla, llevar una buena calidad de vida es muy complicado.

El cuidado de nuestra espalda no puede pasar sin llevar a cabo una buena rutina de ejercicios que nos aleje del sedentarismo durante algunas horas a la semana. “Si tú no tienes buen músculo, no haces buen ejercicio, tienes dolor y encima a lo mejor estás un poco con alto índice de masa corporal, pues esa espalda no se mantiene“, sentencia la doctora Bas.

La complejidad de la columna vertebral es que existen “muchas vértebras, muchos espacios” que debemos mantener en una postura adecuada y evitar el desarrollo de patologías como la escoliosis. “Necesitamos algo que nos ayude a contener esa columna para que podamos estar rectos, podamos andar y podamos estar todo el día bien”, aclara la doctora, quien asegura que “el ejercicio es una parte fundamental para evitar el dolor lumbar crónico”.

Cómo evitar daños en la espalda por el uso de dispositivos

El dolor lumbar crónico es una patología de larga evolución cuyo pronóstico depende en gran medida de la condición física del propio paciente. Mantener un peso adecuado, fortalecer la musculatura y evitar movimientos forzados o posturas perjudiciales para la columna vertebral son factores clave para mejorar la evolución de la enfermedad.

Los especialistas subrayan que los pacientes que logran adelgazar o conservar un peso saludable, con un buen tono muscular, suelen experimentar una mejor respuesta al tratamiento y una mayor calidad de vida. Por el contrario, el sobrepeso, un abdomen prominente y la falta de fuerza muscular aumentan la sobrecarga sobre la zona lumbar, favoreciendo la persistencia del dolor y dificultando la recuperación.

