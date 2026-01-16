Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Si tienes una hernia discal necesitas levantar peso”

El fisioterapeuta Pedro Azañón habla sobre la hernia discal (Composición Infobae)

Durante años, el mito sobre el riesgo de cargar peso con una hernia ha perdurado, pero para el fisioterapeuta Pedro Azañón este consejo equivale a aceptar vivir limitado. “Deja de levantar peso si tienes una hernia discal. Este es un consejo perfecto si lo que quieres es vivir con dolor y miedo toda tu vida”, advierte a través de un vídeo en su canal de TikTok (@progressus_fisioterapia).

Azañón enfatiza que muchas recomendaciones tradicionales pasan por alto datos clave sobre la espalda y sus capacidades. “Tu espalda está reforzada por miles de ligamentos y músculos, por lo que probablemente es mucho más fuerte de lo que crees”, explica, subrayando la robustez de la estructura vertebral. En otro momento, desmonta las creencias sobre la permanencia y el dolor asociado: “Las hernias tienen capacidad de reabsorberse y, además, no siempre duelen”.

La visión de Pedro Azañón contrasta con la percepción extendida entre quienes reciben un diagnóstico de hernia discal. En muchos casos, el mensaje predominante invita a la prudencia extrema y a la reducción drástica de la actividad física, lo que puede fomentar un miedo persistente y, con el tiempo, un deterioro de la función muscular. La idea de que cualquier esfuerzo representa un riesgo inmediato refuerza la inactividad y limita la autonomía de quienes conviven con este tipo de dolencias.

Recuperación activa

El fisioterapeuta propone un enfoque basado en la recuperación activa, donde la información y la educación juegan un papel fundamental. La comprensión de la anatomía y la adaptación progresiva de los esfuerzos pueden marcar la diferencia en la evolución de la dolencia y en la calidad de vida.

Numerosos estudios en el ámbito de la fisioterapia respaldan la importancia del ejercicio controlado en la rehabilitación de la columna vertebral. Esta evidencia científica señala que la exposición gradual a la carga, bajo supervisión y con ejercicios adaptados, contribuye a fortalecer la musculatura y mejora la función general de la espalda.

Hernia discal (Infobae)

El miedo al movimiento, conocido como kinesiopatía, constituye uno de los obstáculos más frecuentes en el proceso de recuperación. Muchas personas, tras recibir indicaciones restrictivas, desarrollan un temor que las lleva a evitar actividades incluso básicas, como agacharse o levantar objetos ligeros. Esta evitación puede desencadenar un círculo vicioso de debilidad, dolor y pérdida de confianza en el propio cuerpo.

Cambiar la mentalidad

Azañón pone el foco en la necesidad de un cambio de mentalidad, donde el objetivo principal es restaurar la seguridad y la funcionalidad. El proceso debe respetar los ritmos individuales y centrarse en la mejora progresiva, con especial atención a la técnica y a la percepción corporal. Volver a moverse, en vez de evitar el esfuerzo, se convierte así en una herramienta para recuperar la independencia y reducir el impacto que la hernia discal tiene en la vida diaria.

Para el especialista, las actividades cotidianas como levantar a los hijos o cargar la compra exigen una capacidad física que no se logra solo con evitar los movimientos. Azañón insiste en que “si tu objetivo es poder levantar a tus hijos, hacer la compra o simplemente levantarte del sofá sin ayuda, necesitas entrenar ese gesto”.

El envejecimiento de los discos, lesiones por levantar objetos pesados, sedentarismo y hábitos como el tabaquismo o el sobrepeso aumentan el riesgo.

Añade que el proceso no implica actuar sin control: “Entrenarlo no significa empezar a levantar peso a lo loco, significa progresar desde lo más básico, haciendo que tu espalda vuelva a sentirse fuerte y segura hasta llegar a un peso acorde con tus objetivos”. Al final, recalca que el enfoque basado en la limitación perpetúa la debilidad: “Evitar no protege. Evitar solo crea dependencia”.