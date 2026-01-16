España

Magdalenas caseras de la abuela: una receta clásica y fácil

La receta destaca por su sabor delicado, su textura esponjosa y su característico acabado crujiente de azúcar

Receta de magdalenas caseras de la abuela

Las magdalenas caseras son un clásico en la cocina tradicional, son fáciles de preparar y siempre son un acierto. La receta de la abuela destaca por su sabor delicado, su textura esponjosa y su característico acabado crujiente de azúcar.

Originarias de España, las magdalenas se han consolidado como uno de los dulces más emblemáticos en desayunos y meriendas. Su receta, transmitida de generación en generación, admite ligeras variaciones, como el uso de ralladura de naranja, esencia de vainilla o con chocolate, aunque la versión con limón es la más popular. Acompañan perfectamente al café con leche o al chocolate caliente, y suelen conservarse frescas varios días si se guardan adecuadamente.

Las magdalenas caseras se preparan a partir de una mezcla sencilla de huevos, azúcar, leche, aceite de girasol y harina, aromatizada con ralladura de limón. La clave está en batir bien la mezcla para lograr una masa aireada, lo que se traduce en magdalenas esponjosas. El toque final, espolvorear azúcar por encima antes de hornear, aporta una capa crujiente inconfundible.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 15 minutos
  • Reposo en nevera: 1 hora
  • Cocción en horno: 16 minutos (8 minutos a 220 °C y 8 minutos a 200 °C)
  • Tiempo total: 1 hora y 31 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos tamaño L
  • 150 gramos de azúcar
  • 55 mililitros de leche
  • 170 mililitros de aceite de girasol
  • 200 gramos de harina de trigo
  • 6 gramos de levadura química en polvo
  • Ralladura de un limón
  • Una pizca de sal
  • Azúcar para espolvorear
Receta de magdalenas caseras de la abuela.

Cómo hacer magdalenas caseras, paso a paso

  1. Coloca los huevos y el azúcar en un bol y bate hasta que la mezcla espume y blanquee.
  2. Añade la leche, el aceite y la ralladura de limón. Bate hasta que todo esté homogéneo.
  3. Incorpora la harina, la levadura química y la sal usando un tamiz o colador. Bate solo lo justo para eliminar los grumos.
  4. Cubre la masa con film transparente y guarda en la nevera durante al menos una hora. Este reposo es esencial para que suban bien en el horno.
  5. Retira el film y remueve la masa con una cuchara. Rellena las cápsulas de magdalena hasta dos tercios de su capacidad.
  6. Espolvorea un poco de azúcar sobre cada magdalena.
  7. Introduce en el horno precalentado a 220 °C (calor arriba y abajo) durante 8 minutos.
  8. Pasado ese tiempo, baja la temperatura a 200 °C y hornea 8 minutos adicionales o hasta que estén doradas.
  9. Saca las magdalenas y deja enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 magdalenas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 190 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 21 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 3 g
  • Sal: 0,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las magdalenas pueden conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante tres o cuatro días. Si se desea prolongar su frescura, se pueden congelar, bien envueltas, hasta un mes.

