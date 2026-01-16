Alexandre Olmos, doctor: “Si tomas magnesio y sientes que no te hace efecto, probablemente lo estés haciendo mal”

El doctor Alexandre Olmos habla sobre el magnesio (TikTok / @dr.alexandreolmos)

Tomar magnesio puede ser una ayuda significativa para distintas necesidades del organismo, pero el doctor Alexandre Olmos advierte sobre un error frecuente: “Si no sientes los beneficios del magnesio, tal vez no es que no funcione, sino que no estás usando el tipo correcto ni el momento adecuado”, señala.

A la hora de elegir entre los diferentes compuestos disponibles, Olmos distingue usos y ventajas, según ha explicado en un vídeo compartido en su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos). El glicinato es recomendable en situaciones donde “relajar el sistema nervioso, mejorar el sueño y reducir la ansiedad” son objetivos, ya que “no irrita el intestino” y, según subraya, es “ideal por la noche”.

Frente a esto, el bicitrato de magnesio es óptimo para quienes “sufren estreñimiento”, pues “se absorbe bien, pero puede tener efecto laxante”, y recomienda tomarlo “por la mañana o con las comidas”. Para mejoras cognitivas, el doctor explica que el treonato “es el único que cruza la barrera hematoencefálica”, lo que permite que “mejora la memoria, enfoque y salud cerebral”.

Por este motivo, aconseja que “puedes tomarlo por la tarde o antes de estudiar”. Por último, el óxido de magnesio es, según Olmos, “el más común y el menos absorbible”. Indica que “suele usarse en suplementos baratos y en muchos casos no aporta el beneficio que esperas”.

Propiedades del magnesio

El magnesio figura entre los minerales esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Participa en procesos como la regulación muscular, la transmisión nerviosa y la producción de energía. Los distintos compuestos de magnesio disponibles en suplementos se diferencian por su nivel de biodisponibilidad y los efectos que generan.

Es habitual que quienes buscan mejorar el descanso o la salud mental se interesen por formas de magnesio que favorecen la relajación, mientras que aquellos que apuntan a resolver problemas digestivos dan prioridad a opciones con efecto laxante.

Por su relevancia biológica, el magnesio es un mineral que suele generar interés en personas de diversas edades. Además de los beneficios ya mencionados, se investiga su posible relación con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Mantener niveles adecuados puede ayudar a sostener la función muscular y nerviosa, así como a reforzar el sistema inmunológico.

Suplemento magnesio. (Adobe Stock)

La absorción del magnesio también puede verse afectada por factores como el consumo de ciertos medicamentos o la presencia de enfermedades digestivas. Por ello, es fundamental adaptar la suplementación a cada caso, priorizando siempre la supervisión profesional y la información basada en evidencia científica. La elección de un tipo de magnesio depende también de la tolerancia individual y de la presencia de condiciones específicas, como insomnio, estrés o dificultades para evacuar.

Por esta razón, se recomienda consultar con un profesional antes de iniciar un suplemento, ya que el uso inadecuado puede producir molestias gastrointestinales o no aportar los beneficios esperados. Además, la calidad de los suplementos varía entre marcas y presentaciones, por lo que resulta relevante revisar los ingredientes y las certificaciones de cada producto.

Complementos adicionales

Algunos estudios sugieren que el déficit de magnesio puede asociarse con síntomas como fatiga, calambres musculares, irritabilidad o problemas de concentración. La alimentación balanceada, con una adecuada ingesta de vegetales verdes, frutos secos, legumbres y cereales integrales, contribuye a mantener niveles óptimos de magnesio, aunque en ciertas circunstancias puede ser necesario recurrir a suplementación para alcanzar los requerimientos diarios.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

El magnesio no solo influye en el bienestar inmediato, sino también en la prevención de afecciones crónicas. Por eso, la educación sobre los distintos tipos y sus aplicaciones permite a las personas tomar decisiones más informadas en relación con su salud.