Alexandre Olmos, doctor: “Dormir mal una semana puede cambiar más de 700 genes en tu cuerpo”

Fragmento de TikTok en el que Alexandre Olmos habla sobre dormir mal. (@dr.alexandreolmos)

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. Sin embargo, el insomnio se ha convertido en un problema generalizado y, según la Real Academia Nacional de Medicina de España, más de cuatro millones de personas en el país sufren insomnio crónico.

Alexandre Olmos, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos) en el que advierte sobre los peligros de descansar mal. “Dormir mal una semana puede cambiar más de 700 genes en tu cuerpo”, afirma durante los primeros segundos.

Cómo afecta el mal sueño a tu cuerpo y tus genes

No dormir bien no solo provoca cansancio o mal humor; sus efectos son mucho más profundos y están directamente relacionados con la regulación genética y hormonal de tu organismo.

Cada noche de sueño sirve para que tu cuerpo realice tareas esenciales: reparar tejidos, consolidar la memoria, regular hormonas y mantener un equilibrio metabólico. Cuando los patrones de sueño se rompen durante varios días, el reloj biológico se desajusta.

Esto puede alterar la función de cientos de genes implicados en procesos fundamentales. Por ejemplo, genes relacionados con la inflamación pueden activarse, lo que incrementa la predisposición a enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Otros genes implicados en la función del sistema inmunitario se ven afectados, disminuyendo la capacidad del cuerpo para defenderse frente a virus y bacterias. También se alteran genes que regulan el metabolismo y la reparación celular, lo que influye en el control del azúcar en sangre, la regeneración de tejidos y el envejecimiento celular.

Además, dormir mal de forma continua afecta la producción de hormonas clave, como la melatonina, el cortisol y la leptina, que regulan el sueño, el estrés y el apetito. Por eso, los problemas de concentración, irritabilidad o falta de energía que percibimos tras unas noches malas son solo la punta del iceberg. Realmente, tu organismo está experimentando cambios celulares y moleculares que, si se prolongan, pueden tener consecuencias graves a largo plazo.

Estrategias para mejorar el sueño y proteger tu organismo

Más allá de conocer los efectos negativos de dormir mal, es fundamental aprender a fomentar un descanso de calidad que ayude a tu cuerpo a funcionar correctamente. Mantener horarios regulares para acostarte y levantarte es una de las medidas más efectivas, ya que ayuda a sincronizar el reloj biológico y facilita la liberación adecuada de hormonas como la melatonina.

Crear un ambiente propicio para dormir también es clave: una habitación oscura, fresca y silenciosa favorece la conciliación del sueño y reduce interrupciones nocturnas. Limitar el uso de pantallas antes de dormir disminuye la exposición a luz azul, que puede inhibir la producción de melatonina y retrasar el inicio del sueño.

La alimentación también influye. Evitar cenas copiosas, el exceso de cafeína o alcohol en las horas previas ayuda a que el cuerpo entre en un estado de relajación óptimo. Además, incorporar técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o el estiramiento suave, puede disminuir la actividad cerebral y preparar al organismo para un descanso reparador.