España

Alexandre Olmos, doctor: “Dormir mal una semana puede cambiar más de 700 genes en tu cuerpo”

El descanso es uno de los factores que más influyen en la salud

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Alexandre Olmos habla sobre dormir mal. (@dr.alexandreolmos)

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. Sin embargo, el insomnio se ha convertido en un problema generalizado y, según la Real Academia Nacional de Medicina de España, más de cuatro millones de personas en el país sufren insomnio crónico.

Alexandre Olmos, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos) en el que advierte sobre los peligros de descansar mal. “Dormir mal una semana puede cambiar más de 700 genes en tu cuerpo”, afirma durante los primeros segundos.

Cómo afecta el mal sueño a tu cuerpo y tus genes

No dormir bien no solo provoca cansancio o mal humor; sus efectos son mucho más profundos y están directamente relacionados con la regulación genética y hormonal de tu organismo.

Cada noche de sueño sirve para que tu cuerpo realice tareas esenciales: reparar tejidos, consolidar la memoria, regular hormonas y mantener un equilibrio metabólico. Cuando los patrones de sueño se rompen durante varios días, el reloj biológico se desajusta.

Esto puede alterar la función de cientos de genes implicados en procesos fundamentales. Por ejemplo, genes relacionados con la inflamación pueden activarse, lo que incrementa la predisposición a enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Otros genes implicados en la función del sistema inmunitario se ven afectados, disminuyendo la capacidad del cuerpo para defenderse frente a virus y bacterias. También se alteran genes que regulan el metabolismo y la reparación celular, lo que influye en el control del azúcar en sangre, la regeneración de tejidos y el envejecimiento celular.

Además, dormir mal de forma continua afecta la producción de hormonas clave, como la melatonina, el cortisol y la leptina, que regulan el sueño, el estrés y el apetito. Por eso, los problemas de concentración, irritabilidad o falta de energía que percibimos tras unas noches malas son solo la punta del iceberg. Realmente, tu organismo está experimentando cambios celulares y moleculares que, si se prolongan, pueden tener consecuencias graves a largo plazo.

Estrategias para mejorar el sueño y proteger tu organismo

Más allá de conocer los efectos negativos de dormir mal, es fundamental aprender a fomentar un descanso de calidad que ayude a tu cuerpo a funcionar correctamente. Mantener horarios regulares para acostarte y levantarte es una de las medidas más efectivas, ya que ayuda a sincronizar el reloj biológico y facilita la liberación adecuada de hormonas como la melatonina.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Crear un ambiente propicio para dormir también es clave: una habitación oscura, fresca y silenciosa favorece la conciliación del sueño y reduce interrupciones nocturnas. Limitar el uso de pantallas antes de dormir disminuye la exposición a luz azul, que puede inhibir la producción de melatonina y retrasar el inicio del sueño.

La alimentación también influye. Evitar cenas copiosas, el exceso de cafeína o alcohol en las horas previas ayuda a que el cuerpo entre en un estado de relajación óptimo. Además, incorporar técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o el estiramiento suave, puede disminuir la actividad cerebral y preparar al organismo para un descanso reparador.

Temas Relacionados

DormirSueñoDescansoVirales EspañaTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas del

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta técnica regula la ansiedad en menos de un minuto y es muy poco conocida”

La experta denomina a este método exposición interoceptiva controlada, utilizada en el tratamiento de los trastornos de ansiedad

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta técnica

Simeón II de Bulgaria consigue deshacerse de su palacio real entre aguas termales: La Villa del Zar es comprada por 1,3 millones de euros

El exzar de Bulgaria y primer ministro entre 2001 y 2005 ha vendido su propiedad más difícil en la localidad de Banya

Simeón II de Bulgaria consigue

Janira Sánchez, dentista: “Ni se te ocurra cepillarte los dientes con el mismo cepillo después de haber estado resfriado o con gripe”

Descubre los hábitos fundamentales para tu salud bucal en invierno

Janira Sánchez, dentista: “Ni se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España