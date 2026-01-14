Alexandre Olmos, doctor: “Saltarse comidas no es hacer ayuno intermitente”

La importancia de hacer un ayuno intermitente saludable. (Imagen ilustrativa infobae)

El ayuno intermitente se ha convertido en una tendencia popular para perder peso, pero el doctor Alexandre Olmos advierte que muchos desconocen en qué consiste realmente esta práctica. No se trata simplemente de dejar de comer una comida ni de improvisar horarios. El ayuno intermitente implica organizar los periodos del día en los que se ingiere alimento y los que se permanece en ayunas, buscando generar beneficios metabólicos concretos.

Según el especialista, mucha gente cae en el error de pensar que omitir el desayuno o la cena ya cuenta como ayuno intermitente. Esta creencia puede llevar a hábitos poco saludables, ya que saltarse comidas sin planificación ni control sobre la calidad de los alimentos puede afectar el equilibrio del organismo. El cuerpo necesita recibir los nutrientes concretos para funcionar correctamente y evitar problemas como falta de energía o desequilibrios en los niveles de glucosa.

La diferencia clave entre ambos enfoques está en la intención y la forma de alimentarse. Saltarse comidas, de manera ocasional o por falta de tiempo, no asegura ninguna mejora metabólica. En cambio, el ayuno intermitente, tal como lo explica el doctor Olmos, requiere una estrategia pensada, en la que la alimentación acompaña el proceso para ayudar al organismo a adaptarse y obtener los posibles beneficios sin poner en riesgo la salud.

Por qué saltarse comidas no es suficiente

El doctor Alexandre Olmos explica que saltarse comidas de forma aislada puede incluso ser perjudicial si no se acompaña de una alimentación adecuada. Cuando una persona omite una comida y luego rompe el ayuno con productos altos en azúcar o ultraprocesados, el cuerpo experimenta fluctuaciones en los niveles de glucosa. Esto genera sensación de hambre constante, falta de energía y dificultad para que el metabolismo funcione de manera eficiente.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Además, el simple hecho de no comer durante varias horas no activa los mecanismos positivos del ayuno intermitente. El cuerpo necesita estabilidad y buenos nutrientes para aprovechar los periodos de ayuno. Si antes o después de ayunar se consumen alimentos poco saludables, el metabolismo se desajusta y la persona puede experimentar más ansiedad por la comida o incluso ganar peso.

El enfoque del ayuno intermitente, según Olmos, busca enseñar al cuerpo a utilizar mejor la energía. No se trata de pasar hambre, sino de elegir bien los alimentos que acompañan cada etapa. Así se logra que el metabolismo sea más flexible y capaz de alternar entre distintas fuentes energéticas sin desórdenes.

Consejos para un ayuno intermitente saludable

Para quienes desean aplicar el ayuno intermitente de forma segura, el doctor Alexandre Olmos recomienda prestar atención tanto al horario como a la calidad de la alimentación. Antes de iniciar el ayuno, conviene optar por comidas que incluyan fibra, proteínas y grasas saludables, evitando los azúcares simples y los productos ultraprocesados.

La importancia de los horarios en el ayuno intermitente. (Freepik)

Al romper el ayuno, se debe mantener la misma lógica: elegir alimentos naturales que aporten energía de forma sostenida. Verduras, proteínas magras, frutos secos y aceites saludables son buenas opciones. Esta estrategia ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y facilita la adaptación del metabolismo.

Olmos aconseja consultar a un profesional antes de adoptar el ayuno intermitente, especialmente en personas con condiciones de salud específicas. Planificar cada comida y escuchar las señales del cuerpo es clave para obtener los beneficios del ayuno sin riesgos ni efectos adversos.