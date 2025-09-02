España

La bomba de Santi Acosta para el estreno de ‘El precio de…’: la exmujer de Ábalos habla por primera vez en televisión

Carolina Perles será la primera protagonista del nuevo formato del presentador en Telecinco, que arranca el lunes 8 de septiembre

Noé Guzmán

Adelanto de la entrevista de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en 'El precio de la corrupción'. (Mediaset España)

Telecinco ha revelado este martes todos los detalles de El precio de..., el nuevo proyecto de Santi Acosta en la cadena. Pese a que en un primer momento se publicó que el programa recuperaría la estela de Hormigas Blancas, finalmente ha sido el propio presentador el encargado de contar cómo será este formato.

Acosta ha presentado el espacio en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz junto a Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset España. Tal y como han contado, El precio de... es un programa que combinará el género documental con el debate en directo en plató. Además, la primera entrega tendrá por título El precio de la corrupción y contará con uno de los testimonios más buscados del momento.

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, hablará por primera vez en televisión en el estreno de El precio de..., que tendrá lugar el lunes 8 de septiembre en el prime time de Telecinco. Su entrevista es, en palabras de Guerra, “muy esperada y temida para muchos”, un testimonio que se ha recogido durante más de 15 horas de conversación.

Carolina Perles, en 'El precio
Carolina Perles, en 'El precio de...'. (Mediaset España)

“La relevancia de este documental es que por primera vez tenemos a un testigo directo que ha vivido todo el proceso de la corrupción y el funcionamiento de la trama del caso Koldo. Y además, lo va a contar todo”, ha adelantado Acosta.

La entrevista a Carolina Perles

En el adelanto promocional del formato, Carolina Perles expresa que su testimonio es el que más teme el exministro. “Me lleva diciendo que no hable desde el primer día”, asegura.

“A él le tienes que hacer caso sí o sí. Si no le haces caso, se busca la manera de complicarte la vida”, cuenta Perles en su entrevista, afirmando que Ábalos le ha intentado arruinar la vida. Entre lágrimas, Carolina revela que llegó a sentarse con sus hijos para pedirles perdón por haberles dado un padre como Ábalos.

Entre las anécdotas que relata en el adelanto se encuentra el día que encontró un sobre en el que había una cantidad considerable de dinero en efectivo. “Me llama la atención que lleve tanto dinero encima, porque el que pagaba todo era Koldo”.

Santi Acosta, en la presentación
Santi Acosta, en la presentación de 'El precio de...' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Sobre el caso en el que está envuelto su expareja, Perles asegura que Ábalos “si cae, no caerá solo”, y advierte de que el expolítico “va a morir matando”.

Además de la entrevista de la exmujer de Ábalos, El precio de... contará en su estreno con otros testimonios como el del empresario Víctor de Aldama y periodistas especializados que han investigado en primera persona el caso Koldo.

