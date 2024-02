Marlaska limita las cloacas del Estado a la etapa del PP y recuerda a Junts que "generalizar es una falsedad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha limitado las cloacas del Estado a la etapa de gobiernos del PP y ha recordado a Junts que pueden ser independentista respetando la Constitución y que "generalizar es una falsedad", porque desde la llegada del PSOE a Moncloa "tomaron la iniciativa" para poner fin a "excesos intolerables" como la llamada 'Operación Cataluña'. "Este Gobierno y este Ministerio no instrumentalizan con intereses partidistas ni particulares a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que le aseguro que están plenamente volcadas en garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía", ha sostenido Grande-Marlaska en una interpelación urgente del senador de Junts Josep Lluís Cleries. El senador Cleries ha agradecido a Grande-Marlaska una intervención de días atrás en el Senado en la que desligó al independentismo catalán del terrorismo y ha aprovechado al PP por continuar alentando "barbaridades" como relacionar al 'procés' con una trama rusa. En este sentido, Cleries ha citado al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, pero también a los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda, "omnipresentes" en su opinión en las causas que buscan "hundir a personas independentistas" mientras la Justicia "no mueve un dedo" con la 'Operación Cataluña'. Grande-Marlaska ha reconocido que la actuación del exministro Fernández Díaz fue "sin duda muy grave", de ahí que la Fiscalía pida para él 15 años de prisión en una de las derivadas de las "cloacas del Estado", algo que el titular del Interior ha limitado a la etapa del PP. De hecho, ha recordado que ellos han colaborado con la justicia desclasificando información. "Usted es independentista y tiene todo el derecho a ser independentista en el marco de nuestra Constitución del 78", ha continuado Grande-Marlaska, pidiendo a continuación a Cleries que no culpe al Estado español del que, ha subrayado, forma parte también Junts. Como en una respuesta previa en la sesión de control de este martes en la Cámara Alta, Grande-Marlaska ha concluido afeando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "doble moral" sobre lo que es terrorismo y no es terrorismo, en referencia a su comida con periodistas en la campaña de las elecciones gallegas en la que habló de cuestiones como la amnistía y los indultos.