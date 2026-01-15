Unos alumnos de un instituto de La Rioja difunden imágenes creadas con IA de compañeras desnudas: “No sabemos hasta dónde han podido llegar”

Unos alumnos de un instituto de La Rioja difunden imágenes de compañeras desnudadas con IA. (Freepik)

La irrupción de la inteligencia artificial sigue dejando luces y sombras, especialmente entre los más jóvenes. En el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Bartolomé Cossio de Haro (La Rioja) han aparecido imágenes creadas con IA, lo que ha generado alarma entre las familias y las autoridades.

Según pudo confirmar el diario La Rioja, la manipulación digital afectó al menos a una decena de alumnas de entre 14 y 16 años. “Las niñas están mal y las familias estamos disgustadas por tratarse de compañeros de toda la vida”, declaró la madre de una de las afectadas al medio citado.

El centro notificó a los padres tras conocer que “varios alumnos habían manipulado con inteligencia artificial unas imágenes en las que aparecían algunas de sus compañeras en actitudes sexuales y ligeras de ropa difundidas en los grupos de WhatsApp”. El incidente salió a la luz cuando uno de los implicados enseñó las imágenes a otros en uno de los baños del colegio.

Los alumnos responsables fueron convocados y se confirmó la existencia de un grupo en el que se compartían y alteraba las imágenes. “Lo que no sabemos es hasta dónde han podido circular dichas fotos”, dijo una madre.

Investigación en curso

La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja envió técnicos de Inspección Educativa para evaluar la situación: “Tenemos constancia de que hay un revuelo entre padres y alumnos, y ahora se está evaluando el aviso y la situación en el centro para apoyarles”.

El caso también ha llegado a la Guardia Civil. “El pasado día 12 se presentó una denuncia por la posible circulación de la citada fotografía en la que se habría colocado el rostro de una alumna sobre el cuerpo desnudo de otra persona”, subrayaron.

Sin embargo, tras revisar la imagen original, la familia retiró la denuncia: “La fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa”. No obstante, la Guardia Civil recomendó “no compartir ni reenviar imágenes o contenidos de esta naturaleza y comunicar de inmediato cualquier material similar a las autoridades competentes”.

El 84% de los adolescentes temen aparecer desnudos con la IA

El impacto de este tipo de manipulación digital refleja una preocupación creciente entre adolescentes españoles. Según el estudio Así somos. El estado de la adolescencia en España, elaborado por Plan International, “el 84% de las adolescentes entre 12 y 16 años teme que su imagen sea utilizada con este fin”.

El informe añade que “un 9% de las chicas ha sufrido violencia sexual a través de redes sociales o mediante IA”, porcentaje que asciende al 22% entre la población de 17 a 21 años. Incluso, más de un tercio de los jóvenes reconoce que conoce a alguien cercano que ha vivido una experiencia similar.

Mientras continúa la investigación interna, la dirección del centro ha solicitado prudencia y respeto a la intimidad de los menores implicados. La Consejería de Educación y la Inspección Educativa evalúan la gravedad de los hechos y las posibles medidas disciplinarias que se podrían tomar.