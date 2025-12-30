Investigados tres adolescentes en Cartagena por difundir imágenes creadas con IA de sus compañeras de instituto sin ropa

Ha sucedido una vez más. Tres menores han sido imputados en Cartagena por la presunta creación y distribución de imágenes manipuladas con inteligencia artificial en las que aparecían compañeras de su instituto sin ropa, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.
Las autoridades identificaron a los sospechosos tras recibir un total de ocho denuncias relacionadas con fotografías falsas de menores sin ropa. Los hechos habrían surgido tras la primera denuncia presentada por un padre, quien alertó a la Policía sobre la existencia de este tipo de imágenes que involucraban a su hija.
Los tres varones están siendo investigados por un delito de corrupción de menores y las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Murcia, que continuará el procedimiento conforme a la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor. En el comunicado, la Policía Nacional recuerda que la creación o difusión de imágenes sexualizadas de menores, sean o no generadas o manipuladas artificialmente, constituye un delito grave, y que este tipo de conductas tiene consecuencias penales y jurídicas, incluso cuando los autores son menores de edad.