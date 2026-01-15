Alfredo Molina, veterinario: “Hay razas de perros que están condenadas a sufrir”

El carlino es una de las razas de perro que más problemas de salud tiene. (Freepik)

Los perros son considerados el compañero perfecto del ser humano. Su carácter fiel y cercano provoca que en cada vez más hogares estas mascotas pasen a ocupar un espacio central. De hecho, según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), en nuestro país se han registrado en 2025 alrededor de 9,5 millones de perros.

La vida junto a estos animales, sin embargo, no siempre es idílica. Mientras que los consejos sobre cómo cuidarlos y cómo educarlos abundan en distintas plataformas, no siempre se comparte una realidad muy importante de algunas de las razas caninas: debido a su anatomía, su existencia puede estar predispuesta al sufrimiento.

No se trata de casos aislados ni de mala suerte, sino de patrones repetidos generación tras generación. Así lo explica el veterinario Alfredo Molina a través de sus redes sociales (@alfredomolinavet), destacando que estas razas están marcadas por “problemas de salud, preocupaciones, gastos económicos” y una esperanza de vida significativamente menor.

“Hay razas de perros que, por muy populares que sean, están condenadas a sufrir”, señala el veterinario. “Y lo peor es que no es culpa de ellos, es culpa nuestra por haber jugado a manipular su genética”. La selección artificial, guiada por criterios estéticos y no por la salud, ha moldeado cuerpos poco funcionales que pagan las consecuencias desde el nacimiento. Así, Molina comparte cuatro razas que, “aunque adorables, no son ‘recomendables’ por su predisposición a enfermedades”.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Bulldog inglés y francés

En el caso del bulldog francés y del bulldog inglés, los problemas derivados de su anatomía no aparecen de forma puntual ni excepcional, sino que forman parte de su día a día. “Su cara achatada le provoca problemas respiratorios graves, intolerancia al calor, problemas de piel, partos complicados y una esperanza de vida más corta”.

La dificultad para respirar, lejos de ser un episodio aislado, es una condición permanente que limita su actividad, incrementa el riesgo ante temperaturas elevadas y obliga, en muchos casos, a intervenciones veterinarias desde edades tempranas.

Carlino

De igual manera le ocurre al carlino, que, además, se enfrenta a propensión de úlceras en los ojos y “enfermedades en la piel por sus pliegues”. Así, estos perros “viven poco y sufren mucho”.

Precisamente, los rasgos que suelen considerarse entrañables de esta raza, como sus ojos saltones, su hocico corto y sus arrugas, son los que se convierten en focos constantes de dolor e intervenciones médicas.

Shar pei

El Shar pei, conocido precisamente por su piel arrugada, es otro ejemplo claro. “Esa piel arrugada tan tierna es en realidad origen de infecciones, problemas de piel y una enfermedad hereditaria llamada la fiebre del Shar pei”.

Un cachorro de Shar pei. (Yana Mishina/Wikimedia Commons)

Esta afección se manifiesta mediante episodios recurrentes de fiebre alta, inflamación dolorosa de las articulaciones —especialmente en los corvejones— y un malestar general que afecta de forma significativa a la calidad de vida del animal. Con el tiempo, estos episodios pueden derivar en amiloidosis, una patología grave que provoca el depósito de proteínas en órganos vitales, como los riñones, y que puede resultar mortal si no se controla adecuadamente.

Pastor alemán

También el pastor alemán aparece en la lista de Molina. “Muchos nacen con displasia de cadera o codo, lo que les condena a dolor crónico y, a veces, a no poder caminar”. Se trata de una patología degenerativa que afecta a la correcta articulación de las extremidades, limitando progresivamente la movilidad del animal y reduciendo su autonomía.

En los casos más graves, la enfermedad obliga a tratamientos de por vida, cirugías complejas y a una adaptación constante del entorno para evitar el sufrimiento y la pérdida total de movilidad.

Pastor alemán. (Freepik)

Según destaca el veterinario, estas no son las únicas razas de perro que sufren problemas. “Todo esto no es natural. Somos los seres humanos los que hemos creado estas razas destinadas al sufrimiento por capricho o estética”. Así, el experto hace un llamamiento a la responsabilidad. “Si aun así convives o quieres convivir con una de estas razas, sé consciente de lo que te puede venir: gastos veterinarios importantes, sufrimiento, preocupación, cuidados constantes y casi seguro una vida mucho más corta”.