Alfredo Molina, veterinario: “Este es el botiquín de primeros auxilios que debes llevar si viajas con tu mascota”

Preparar un botiquín adaptado es fundamental para cuidar a perros y gatos durante los viajes

Este es el botiquín de primeros auxilios que debes llevar si viajas con tu mascota. (Composición Infobae)

Viajar con tu mascota implica mucho más que preparar maletas o buscar alojamientos pet-friendly. Supone asumir una responsabilidad adicional y anticiparse a posibles incidentes lejos del veterinario de confianza. Y es que, la seguridad de un perro o un gato durante un viaje depende en gran medida de la preparación y del conocimiento de sus tutores.

“Un pequeño imprevisto puede pasar en cualquier momento”, ha advertido el veterinario Alfredo Molina en un vídeo subido a sus redes sociales. “Una herida, una picadura, una espiga” son situaciones frecuentes que, bien atendidas, no tienen por qué ir más allá. Para Molina, llevar un botiquín es, sencillamente, “una forma de cuidar y proteger a quien más quieres”.

La previsión comienza con un botiquín de primeros auxilios adaptado a los animales. Según el veterinario, los elementos imprescindibles son: gasas estériles, suero fisiológico, desinfectante para mascotas, pinzas para retirar espigas o garrapatas, tijeras, vendas elásticas, una pomada cicatrizante y la medicación habitual si tu compañero la está tomando.

Pero a esta lista también se pueden unir otros igualmente básicos: “Un par de guantes, toallitas húmedas sin perfume y su cartilla sanitaria con las vacunas y el microchip actualizados”. Es más, si se puede, “llevar siempre apuntado el teléfono de una clínica veterinaria que pille cerca donde vais a estar”.

Los elementos imprescindibles en un botiquín para animales. (Imagen: Pipper on Tour/Instagram)

Un botiquín adaptado a cada animal

Pero no todas las mascotas tienen las mismas necesidades. La personalización del botiquín es fundamental. En el caso de los perros, Molina ha recomendado llevar consigo un “protector para almohadillas”, especialmente útil “si vais a caminar por terrenos pedregosos o que estén calientes”.

Sin embargo, en el caso de los gatos, el enfoque del botiquín debe ir más ligado al control del estrés. “Puede ayudar un espray o difusor de feromonas para mantenerlo más tranquilo durante el viaje o al llegar al destino”, ha señalado el veterinario.

Primeros auxilios: saber actuar en caso de emergencia

Por otro lado, también es esencial saber cómo reaccionar ante una urgencia. Así lo destacó la Dra. Alejandra Díaz Barrales, directora del Programa de Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad Autónoma de Guadalajara. “Cada vez más personas tenemos animales de compañía, y como tutores debemos contar con las herramientas necesarias para brindarles atención ante una emergencia”, afirmó la especialista.

Según explicó la especialista, los primeros auxilios veterinarios persiguen cuatro objetivos fundamentales: “Preservar la vida del animal. Minimizar el dolor. Promover la recuperación. Prevenir lesiones o enfermedades futuras”.

No obstante, el paso inicial es “mantener la calma, evaluar la situación y trasladar al animal lo antes posible con un veterinario”, especialmente en casos de “intoxicaciones, fracturas, sangrados abundantes, dificultad respiratoria o lesiones oculares”.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

El botiquín en casa

Para el hogar, la especialista aconseja disponer de “cartilla de vacunación y datos del veterinario, vendas, gasas, guantes de látex, cinta adhesiva y algodón”, además de “antisépticos como clorhexidina o microdacyn, tijeras, pinzas largas y gel regenerador de tejidos, electrolitos y material para desinfección”.

Asimismo, es crucial saber inmovilizar y transportar correctamente a las mascotas, usando mantas o transportadoras, y colocar un bozal temporal si el animal está asustado o con dolor.

El protocolo ABC

Las urgencias más comunes incluyen mordeduras, caídas, picaduras de insectos, ingestión de objetos extraños, golpes de calor, sangrados o dificultad respiratoria. Ante esto último, la Dra. Díaz Barrales recomendó usar el protocolo ABC: Airway (A), es decir, verificar que la vía respiratoria esté despejada; Breathing (B), revisar si el animal respira; y Circulation (C), comprobar el pulso del animal.

