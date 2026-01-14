España

Un niño de 11 años denuncia torturas, quemaduras y vejaciones por parte de otro menor en Cádiz

El relato de Jonathan, padre del menor, detalla que su hijo fue amenazado, quemado con un cuchillo y un aerosol, y obligado a desnudarse mientras era grabado en vídeo por otro menor

Guardar
Un niño de 11 años
Un niño de 11 años denuncia torturas, quemaduras y vejaciones por parte de otro menor en Cádiz

La Guardia Civil ha trasladado a la Fiscalía de Menores la denuncia presentada por la familia de un niño de 11 años de Los Barrios (Cádiz), quien relata haber sido víctima de torturas y vejaciones por parte de un amigo de 12 años. Según recoge EFE, el padre del menor explicó que los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando su hijo acudió a la vivienda del compañero para jugar a videojuegos. El niño se encontraba solo en casa y, en ese contexto, se produjeron las agresiones.

En declaraciones a Espejo Público (Antena 3), el padre relató que, mientras jugaban a la consola, el otro menor fue a la cocina, cogió un cuchillo y regresó para amenazarle. “Le puso el cuchillo en el cuello para que se desnude... le pone un trapo en la boca y empieza a calentar la hoja del cuchillo y a ponerle las marcas por el cuerpo”, detalla Jonathan, el progenitor.

El menor acudió a casa de quien creía su amigo y sufrió horas de tortura

El relato sitúa las agresiones durante varias horas en las que el presunto agresor utilizó un aerosol y un mechero a modo de lanzallamas, causando quemaduras en distintas partes del cuerpo, incluidos pies, glúteos y genitales, tal y como recoge Área Campo de Gibraltar. Además, el niño fue obligado a desnudarse y a bailar mientras era grabado en un vídeo para la red social TikTok.

El menor logró escapar cuando el agresor le pidió que tirara un vaso de agua a otros chicos que estaban en la puerta. Aprovechando ese momento, consiguió huir y regresar a su domicilio corriendo. Los padres lo trasladaron al hospital, donde fue atendido por las lesiones, y posteriormente presentaron denuncia ante la Guardia Civil. Según la información facilitada por la Comandancia, el niño fue atendido por un equipo especializado y la denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de Menores, que ha asumido la investigación.

Imágenes aéreas de la búsqueda del pescador desaparecido (112 Asturias)

Jonathan, el padre, afirma que su hijo permanece en estado de shock, no puede caminar por las quemaduras en los pies y todavía no ha vuelto al colegio. Explica que el menor, además de las heridas físicas visibles, sufre secuelas psicológicas y se encuentra bajo seguimiento médico y psicológico. “Mi hijo no se lo cree, mi hijo está en estado de shock, no es consciente de la gravedad de que podía haber muerto”. El padre también ha señalado que la familia del presunto agresor se encuentra “escondida” desde que ocurrieron los hechos.

Según el diario Área Campo de Gibraltar, la víctima presenta quemaduras y ampollas por todo el cuerpo. El parte médico recoge lesiones en sus piernas, trasero y partes íntimas. En cuanto al procedimiento judicial, la investigación permanece bajo el control de la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil continúa con las diligencias.

La familia de la víctima ha pedido que se actúe con la máxima diligencia para garantizar la protección del menor. El padre, quien asegura que lleva “tres o cuatro días” sin dormir, acostándose “con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas” y despertándose “con la misma imagen”, cuenta que el menor se encuentra actualmente bajo seguimiento médico y psicológico debido a la gravedad de los hechos; e insiste en que su prioridad absoluta es la recuperación física y emocional de su hijo.

Temas Relacionados

Guardia CivilCádizMenores De EdadTorturasFiscalía De MenoresEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

El presidente del PP se desmarca de la presidenta madrileña, califica de “graves” las denuncias y pide esclarecer “qué es lo que hay, si es que hay algo”

Feijóo rompe su silencio tras

Dani García, chef Michelin: “Comprendo a la gente que echa canela al arroz con leche, pero prohíbo las cáscaras de limón y naranja”

El cocinero marbellí nos enseña a preparar uno de los postres más típicos de la cocina española tradicional, eliminando algunos de los ingredientes que muchos consideran imprescindibles

Dani García, chef Michelin: “Comprendo

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Barreras administrativas, falta de infraestructuras clave y retrasos en la urbanización bloquean la oferta, mientras la demanda crece y los precios se disparan en las grandes ciudades

España tiene suelo para construir

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La presencia militar española en territorio iraquí se mantiene activa con el desarrollo de ejercicios conjuntos desde hace 10 años

España refuerza su cooperación con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo rompe su silencio tras

Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

ECONOMÍA

España tiene suelo para construir

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”