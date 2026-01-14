Un niño de 11 años denuncia torturas, quemaduras y vejaciones por parte de otro menor en Cádiz

La Guardia Civil ha trasladado a la Fiscalía de Menores la denuncia presentada por la familia de un niño de 11 años de Los Barrios (Cádiz), quien relata haber sido víctima de torturas y vejaciones por parte de un amigo de 12 años. Según recoge EFE, el padre del menor explicó que los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando su hijo acudió a la vivienda del compañero para jugar a videojuegos. El niño se encontraba solo en casa y, en ese contexto, se produjeron las agresiones.

En declaraciones a Espejo Público (Antena 3), el padre relató que, mientras jugaban a la consola, el otro menor fue a la cocina, cogió un cuchillo y regresó para amenazarle. “Le puso el cuchillo en el cuello para que se desnude... le pone un trapo en la boca y empieza a calentar la hoja del cuchillo y a ponerle las marcas por el cuerpo”, detalla Jonathan, el progenitor.

El menor acudió a casa de quien creía su amigo y sufrió horas de tortura

El relato sitúa las agresiones durante varias horas en las que el presunto agresor utilizó un aerosol y un mechero a modo de lanzallamas, causando quemaduras en distintas partes del cuerpo, incluidos pies, glúteos y genitales, tal y como recoge Área Campo de Gibraltar. Además, el niño fue obligado a desnudarse y a bailar mientras era grabado en un vídeo para la red social TikTok.

El menor logró escapar cuando el agresor le pidió que tirara un vaso de agua a otros chicos que estaban en la puerta. Aprovechando ese momento, consiguió huir y regresar a su domicilio corriendo. Los padres lo trasladaron al hospital, donde fue atendido por las lesiones, y posteriormente presentaron denuncia ante la Guardia Civil. Según la información facilitada por la Comandancia, el niño fue atendido por un equipo especializado y la denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de Menores, que ha asumido la investigación.

Jonathan, el padre, afirma que su hijo permanece en estado de shock, no puede caminar por las quemaduras en los pies y todavía no ha vuelto al colegio. Explica que el menor, además de las heridas físicas visibles, sufre secuelas psicológicas y se encuentra bajo seguimiento médico y psicológico. “Mi hijo no se lo cree, mi hijo está en estado de shock, no es consciente de la gravedad de que podía haber muerto”. El padre también ha señalado que la familia del presunto agresor se encuentra “escondida” desde que ocurrieron los hechos.

Según el diario Área Campo de Gibraltar, la víctima presenta quemaduras y ampollas por todo el cuerpo. El parte médico recoge lesiones en sus piernas, trasero y partes íntimas. En cuanto al procedimiento judicial, la investigación permanece bajo el control de la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil continúa con las diligencias.

La familia de la víctima ha pedido que se actúe con la máxima diligencia para garantizar la protección del menor. El padre, quien asegura que lleva “tres o cuatro días” sin dormir, acostándose “con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas” y despertándose “con la misma imagen”, cuenta que el menor se encuentra actualmente bajo seguimiento médico y psicológico debido a la gravedad de los hechos; e insiste en que su prioridad absoluta es la recuperación física y emocional de su hijo.