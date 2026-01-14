España

La Guardia Civil detiene a los cuatro miembros de una banda criminal que cometió más de 100 robos en gasolineras, comercios y viviendas

Los agentes han intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y varias prendas de vestir utilizadas por los sospechosos en los robos

Guardar
Cuatro personas han sido detenidas por cometer más de un centenar de robos. Se han realizado tres registros domiciliarios donde se han intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y se han recuperado más de una treintena de coches robados

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “GasfilterSeagas” en las provincias de Murcia y Alicante, que ha concluido con la detención de cuatro personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo en gasolineras, comercios y domicilios. De esta manera, se han conseguido esclarecer más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y viviendas de las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Albacete y Cuenca.

La investigación comenzó en julio de 2025, tras varios robos cometidos con fuerza en gasolineras ubicadas en las provincias de Murcia y Alicante. Tras las primeras pesquisas, los agentes pudieron comprobar que los robos cometidos tenían un patrón común.

Los sospechosos se desplazaban de madrugada en vehículos robados y se desplazaban hasta las estaciones de servicio. Una vez allí, utilizaban mazos o herramientas similares para acceder al interior y robar en escasos minutos la caja registradora y las máquinas de tabaco. Posteriormente, las trasladaban a zonas aisladas donde, después de vaciarlas, las abandonaban.

Robos en establecimientos y viviendas

Uno de los robos clave ocurrió en la provincia de Granada, en el que los agentes consiguieron intervenir el móvil de uno de los sospechosos. De la información obtenida del dispositivo se observó un robo violento en el que varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Imagen de uno de los
Imagen de uno de los robos cometido por los detenidos (Guardia Civil)

Gracias a las imágenes, los agentes descubrieron que el grupo criminal no solo se dedicaba a robar coches y gasolineras, sino que también había cometido otros robos en establecimientos de hostelería e incluso en viviendas con moradores no dudando en emplear violencia para cometerlos. Su objetivo era obtener dinero y objetos de valor que pudieran tener fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas.

Durante los meses de noviembre y diciembre la organización criminal centró su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde perpetraron numerosos robos en gasolineras y casas de campo. Asimismo, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja, robaron en viviendas ubicadas en los municipios albaceteños de Cancarix, Agramón y Tobarra donde sustrajeron dinero, joyas y dos vehículos.

Más de 100 robos en meses

Ahora los agentes han conseguido dar carpetazo a la investigación con las cuatro detenciones. Dos de ellas se han producido cuando dos de los sospechosos se desplazaban en un vehículo hasta Almería donde, según la información obtenida, iban a mudarse. Cuando los agentes realizaron el registro del vehículo descubrieron bajo los asientos numerosas piezas de joyería robadas. Los otros dos implicados han sido detenidos en San Javier y Cartagena (Murcia).

Este grupo criminal, formado por miembros con un amplio historial delictivo, estaba asentado en las provincias de Murcia y Alicante, pero tenía carácter itinerante. Para cometer los robos adoptaban fuertes medidas de seguridad, como desplazarse en vehículos robados a los que tapaban las placas de matrícula, o cambiar frecuentemente de número de teléfono y de terminal.

Los agentes entrando en una
Los agentes entrando en una de las viviendas de los detenidos (Guardia Civil)

En tres registros practicados, dos en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), se ha intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y varias prendas de vestir utilizadas por los sospechosos en los robos. También se ha recuperado más de una treintena de vehículos robados que eran utilizados por el grupo criminal para comerte los robos.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (diez), Albacete (siete) y Cuenca (tres). A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaSucesosRobosMurciaAlicanteEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Jone Alcuaz, nutricionista: “Esta receta es perfecta para sustituir los nuggets del súper por una versión más saludable y alta en proteína”

Esta receta de nuggets caseros es ideal para el día a día, pues podemos congelarlos y cocinarlos directamente en la freidora de aire para una cena rápida en cualquier momento de la semana

Jone Alcuaz, nutricionista: “Esta receta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

La aparición de decenas de focos de gripe aviar en Europa ha llevado a Bruselas a ampliar las zonas de protección y vigilancia: en Cataluña, un total de 62 explotaciones avícolas operan bajo restricciones

La Comisión Europea refuerza la

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

El líder de la oposición, que exigió un debate más amplio sobre política exterior, reconoce que encara la reunión con “nulas expectativas”

Feijóo niega que su reunión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Europea refuerza la

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su decisión de reunirse con Sánchez para debatir sobre el envío de tropas a Ucrania sea un error: “No soy el presidente de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

Esto es lo que no debes hacer al quitar la nieve del coche: evita multas y problemas de seguridad

El Gobierno valora retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes: Yolanda Díaz habla con Urtasun y “resolverá estos días”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de dos factores”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 14 de enero

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”