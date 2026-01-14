La Guardia Civil detiene a los cuatro miembros de una banda criminal que cometió más de 100 robos en gasolineras, comercios y viviendas

Cuatro personas han sido detenidas por cometer más de un centenar de robos. Se han realizado tres registros domiciliarios donde se han intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y se han recuperado más de una treintena de coches robados

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “GasfilterSeagas” en las provincias de Murcia y Alicante, que ha concluido con la detención de cuatro personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo en gasolineras, comercios y domicilios. De esta manera, se han conseguido esclarecer más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y viviendas de las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Albacete y Cuenca.

La investigación comenzó en julio de 2025, tras varios robos cometidos con fuerza en gasolineras ubicadas en las provincias de Murcia y Alicante. Tras las primeras pesquisas, los agentes pudieron comprobar que los robos cometidos tenían un patrón común.

Los sospechosos se desplazaban de madrugada en vehículos robados y se desplazaban hasta las estaciones de servicio. Una vez allí, utilizaban mazos o herramientas similares para acceder al interior y robar en escasos minutos la caja registradora y las máquinas de tabaco. Posteriormente, las trasladaban a zonas aisladas donde, después de vaciarlas, las abandonaban.

Robos en establecimientos y viviendas

Uno de los robos clave ocurrió en la provincia de Granada, en el que los agentes consiguieron intervenir el móvil de uno de los sospechosos. De la información obtenida del dispositivo se observó un robo violento en el que varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

Imagen de uno de los robos cometido por los detenidos (Guardia Civil)

Gracias a las imágenes, los agentes descubrieron que el grupo criminal no solo se dedicaba a robar coches y gasolineras, sino que también había cometido otros robos en establecimientos de hostelería e incluso en viviendas con moradores no dudando en emplear violencia para cometerlos. Su objetivo era obtener dinero y objetos de valor que pudieran tener fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas.

Durante los meses de noviembre y diciembre la organización criminal centró su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde perpetraron numerosos robos en gasolineras y casas de campo. Asimismo, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja, robaron en viviendas ubicadas en los municipios albaceteños de Cancarix, Agramón y Tobarra donde sustrajeron dinero, joyas y dos vehículos.

Más de 100 robos en meses

Ahora los agentes han conseguido dar carpetazo a la investigación con las cuatro detenciones. Dos de ellas se han producido cuando dos de los sospechosos se desplazaban en un vehículo hasta Almería donde, según la información obtenida, iban a mudarse. Cuando los agentes realizaron el registro del vehículo descubrieron bajo los asientos numerosas piezas de joyería robadas. Los otros dos implicados han sido detenidos en San Javier y Cartagena (Murcia).

Este grupo criminal, formado por miembros con un amplio historial delictivo, estaba asentado en las provincias de Murcia y Alicante, pero tenía carácter itinerante. Para cometer los robos adoptaban fuertes medidas de seguridad, como desplazarse en vehículos robados a los que tapaban las placas de matrícula, o cambiar frecuentemente de número de teléfono y de terminal.

Los agentes entrando en una de las viviendas de los detenidos (Guardia Civil)

En tres registros practicados, dos en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), se ha intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y varias prendas de vestir utilizadas por los sospechosos en los robos. También se ha recuperado más de una treintena de vehículos robados que eran utilizados por el grupo criminal para comerte los robos.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (diez), Albacete (siete) y Cuenca (tres). A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal.