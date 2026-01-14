Mari responde a los rumores de Claudia: “Me encontré con Gerard en el aeropuerto”

Gerard junto a Claudia, durante un encuentro tenso con Gilbert y Mari en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9'. / Captura del programa

Las últimas semanas han estado marcadas por el reencuentro de los participantes de La isla de las tentaciones 9, donde las tensiones no han dejado de aflorar y las confesiones han sido constantes. Durante uno de los encuentros más esperados, la interacción entre Gerard y Mari ha resultado ser especialmente comentada, eclipsando en muchos momentos el propio reencuentro entre Gilbert y Claudia.

El tono distendido entre Gerard y Mari ha quedado patente desde el primer momento, prolongándose hasta el final, cuando se han despedido con dos besos cargados de complicidad. No han faltado las preguntas incómodas: la presentadora Sandra Barneda ha llegado a interpelarles directamente sobre el motivo de esas miradas de complicidad, a lo que Gerard ha respondido quitándole hierro al asunto, asegurando que simplemente se llevan bien y atribuyendo ese comportamiento a la tensión del momento.

Por su parte, Claudia ha mostrado su incomodidad desde el inicio, hasta el punto de que la situación ha obligado a Barneda a intervenir para pedirle que abandonara temporalmente la sala, ante el evidente aumento de los decibelios por parte de la mallorquina.

Claudia no ha dudado en reprochar en reiteradas ocasiones una supuesta conversación entre Mari y Gerard al acabar el programa, insinuando que Mari habría intentado “tirarle la caña” al modelo. Mari ha negado tal versión y ha explicado que se encontró con Gerard en el aeropuerto, con el que apenas habló durante dos minutos.

Gerard, por su parte, ha confirmado que existió ese breve encuentro y que se limitó a responder que sí sentía atracción por Claudia, respaldando así la versión de la ex de Gilbert ante el público. El propio Gerard ha llegado a confesar que no ha dado más pasos con Mari por respeto a Claudia, aunque ha hecho hincapié en que ese respeto, según su opinión, no ha sido recíproco.

Confesiones cruzadas entre Gerard y Mari, con Claudia de por medio

La dinámica de enfrentamientos y reproches se ha mantenido a lo largo de todo el reencuentro. La situación ha alcanzado su punto crítico cuando, tras un intercambio especialmente desagradable de palabras entre Claudia y Mari, Sandra Barneda ha tenido que pedir a Claudia que saliese de la sala.

La presentadora se ha visto obligada a actuar ante la negativa de Claudia a detener su actitud, ordenando su expulsión por superar los límites del comportamiento aceptable en el plató. Incluso ya fuera de la sala, Claudia ha seguido elevando la voz, dificultando la conversación que Barneda intentaba mantener con los otros participantes.

Gilbert junto a Mari, en el plató de 'La isla de las tentaciones 9'. / Captura del programa

Los encontronazos no se han limitado al terreno de las rivalidades femeninas. Claudia ha hecho referencia a la relación de Mari con Gerard, lanzando nuevos reproches y acusando a la tentadora de haber intentado acercarse a su ex durante el vuelo de regreso de República Dominicana. Gilbert ha opinado que Claudia sigue obsesionada con la figura de Mari, dejando claro que la tensión no ha desaparecido a pesar del tiempo transcurrido.

Mientras el foco parecía estar en la triada formada por Claudia, Gerard y Mari, lo cierto es que los cruces de versiones sobre lo sucedido tras la hoguera final han dado contenido a uno de los bloques más intensos del reencuentro. Claudia ha relatado que, tras salir del programa, se desplazó con Gerard a Madrid, evitando así coincidir en el viaje de regreso a Mallorca con Gilbert y Mari. Este último gestionó la recogida de sus pertenencias a través de los padres de Claudia, según ha indicado ella misma. Poco después, una vez en Mallorca, Claudia ha admitido que volvió a tener encuentros íntimos con Gilbert en dos ocasiones, situación que finalmente dejaron en suspenso, ya que reconoció no estar enamorada de él.

Por su parte, Gilbert ha explicado que lo primero que hizo tras finalizar la experiencia fue hablar con los padres de Claudia, especialmente con su madre, a la que se sentía en deuda por una promesa hecha antes del programa. También ha asegurado que su propio reencuentro íntimo con Claudia resultó determinante para comprender que no deseaba retomar la relación, aunque ha reconocido que aún sentía algo por ella en ese momento.

Reconstrucción de vínculos y rupturas

Además de los conflictos sentimentales, el espacio ha servido para visibilizar la reconstrucción de otros lazos rotos. Gilbert ha detallado cómo, tan pronto como regresó de República Dominicana, decidió retomar la relación con su madre, deteriorada previamente en parte por la mala sintonía entre Claudia y ella.

Según ha confesado él mismo ante las cámaras de Telecinco, pidió perdón y admitió que su madre tenía razón en sus advertencias. Claudia, por el contrario, ha manifestado que nunca ha hecho daño a su exsuegra, subrayando que las desavenencias no fueron responsabilidad suya.

La propia Claudia no ha rehuido exponer sus sentimientos, mostrándose afectada en varios momentos y reconociendo, en uno de los episodios más emotivos del reencuentro, que no se consideraba merecedora del perdón de Gilbert. Él ha respondido con palabras conciliadoras, haciéndole notar que también podría haber actuado de otra manera en el programa y reconociendo abiertamente las emociones vividas.

Los encuentros y desencuentros tampoco han evitado que salieran a la luz los detalles acerca de la relación de Claudia y Gerard fuera del programa. Ambos han coincidido en señalar que, aunque la química entre ellos era indiscutible, la falta de confianza y ciertas actitudes les alejaron de plantearse algo serio. Claudia ha sido tajante: su relación con Gerard fue solo sexual, sin intención de que derivara en algo más profundo, postura que él ha asegurado compartir, a pesar de las dudas iniciales.

En uno de los momentos de mayor carga simbólica, Gilbert ha aprovechado para devolver a Gerard un peluche que los habitantes de Villa Playa enviaron en un dron a la otra villa, gesto que ha sido aceptado por Claudia con cierto entusiasmo. Además, la conversación ha derivado hacia la situación sentimental actual de Claudia, quien ha reconocido estar empezando a conocer a alguien de Ibiza, pero sin deseos de formalizar una relación por el momento.