El reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’: un noviazgo inesperado, la segunda oportunidad de Rodri y Helena y el embarazo de Mayeli

Mayeli y Álvaro en el reecuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

El reality La isla de las tentaciones 9 ha puesto punto final a su edición con un reencuentro especialmente intenso en el que los espectadores han podido descubrir en qué situación se encuentran las parejas cuatro meses después de abandonar República Dominicana. Tal y como avanzó Sandra Barneda en la presentación de estas entregas finales, la experiencia no terminó como muchos imaginaban.

“Pisaron la isla con la certeza de que sus manos jamás se separarían”, ha recordado la presentadora, subrayando que aquellas promesas de amor eterno no lograron resistir el paso del tiempo ni las consecuencias del programa. Nuevas relaciones, reconciliaciones inesperadas, reproches pendientes y discusiones sin filtros han dejado en segundo plano las decisiones tomadas en las hogueras finales, demostrando que la verdadera prueba comenzó una vez regresaron a España.

Mayeli, Sandra Barneda, Álvaro y la tentadora Érika en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

La dulce espera de Mayeli y Álvaro y la nueva oportunidad de Rodri y Helena

Uno de los primeros reencuentros estuvo protagonizado por la pareja que afronta una nueva etapa marcada por la maternidad y la paternidad. Tras una expulsión disciplinaria y un embarazo que se mantuvo en secreto durante el concurso, ambos confirmaron que atraviesan un buen momento personal y esperan conocer próximamente el sexo de su futuro hijo. Mayeli se encuentra ya en la semana 20 de gestación y ambos compartieron cómo están viviendo esta nueva etapa en sus vidas.

“Los tres primeros meses han sido difíciles y él no se ha separado”, ha dicho ella. La pareja no dudó en mostrar su unión ante todos, incluida la tentadora Erika, reivindicando el punto de estabilidad en el que se encuentran. “Es un momento precioso y la vida me sonríe. Estoy muy enamorada de él y no puede haber nada más bonito que esto”, ha manifestado Mayeli, luciendo su incipiente barriguita. “A veces cometo errores, pero estoy muy enamorado de ti. Yo sé que vamos a ser una familia preciosa", ha dicho, Álvaro, antes de fundirse en un abrazo con su pareja.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Otra de las grandes sorpresas tuvo lugar con Rodri y Helena. Después de todo lo vivido en la isla y de haber tomado la decisión de que ella conociera a Barranco fuera del programa, ambos confirmaron que han retomado su relación. Según explicaron, los últimos meses han sido clave para reconstruir el vínculo y dejar atrás los errores. Tras varias infidelidades, Helena fue clara al explicar el punto de inflexión: “Le perdono y le pido cortar yo el juego. He puesto mucho de mi parte para demostrarle. Le di un ultimátum de, o paras o te dejo”. Sandra Barneda les deseó suerte y expresó su deseo de que esta vez logren mantenerse en ese nuevo equilibrio.

Una pareja sorpresa y una relación al límite

Mientras tanto, Barranco también ha encontrado una nueva ilusión junto a Olatz. Ambos coincidieron como tentadores de la misma pareja, Helena y Rodri, y tras su regreso a Madrid iniciaron una relación. “No me imaginaba coincidir con ella en ningún lado. Coincidí en el avión con ella y casi llegando a Madrid nos dimos un beso”, ha contado Olatz, sobre cómo fueron sus comienzos. A pesar de las advertencias y dudas planteadas por quienes compartieron historia con ellos, la pareja continúa adelante, aunque con interrogantes sobre lo que realmente sucedió entre los cuatro implicados.

El reencuentro también ha dejado espacio para una relación que parecía encaminada al matrimonio cuando abandonaron la isla. Hablamos de la primera pareja eliminada por sus compañeros que decidió marcharse junta. Sin embargo, las dudas han seguido presentes tras conocer ciertos mensajes y contactos posteriores al programa. Aunque siguen juntos, ambos admiten estar agotados y al límite, con la sensación de que la relación podría romperse en cualquier momento.

Nieves y Lorenzo en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Uno de los momentos más tensos del reencuentro fue el protagonizado por Sandra y Juanpi. Su hoguera final ya fue complicada y ella decidió marcharse de la isla de la mano de Andrea. Meses después, el reencuentro volvió a estar marcado por los gritos y los reproches. “Le odio. Es lo peor que he podido conocer en la vida. Me ha estado dejando de loca”, ha afirmado Sandra tras uno de los enfrentamientos más duros. Entre ellos no queda ningún atisbo de cariño, solo resentimiento, lo que confirma que la decisión de separarse fue definitiva.

Por su parte, la próxima concursante de ‘Gran Hermano Dúo’ llegará al programa sin pareja tras romper definitivamente con el italiano, pese a haber viajado a Italia y conocido a su familia. “Me dijo que estaba agobiado por la situación”, ha explicado ella a Sandra Barneda. Mara, que decidió abandonar sola la isla con la intención de conocer a Juanpi fuera, confirmó que el tiempo les dio la razón. “Somos pareja”, han confesado ambos frente a la presentadora. Sin embargo, no faltaron las tensiones, con frases como la pronunciada por Sandra: “Me da pena que estés con una persona así porque me da pena”. Juanpi, por su parte, se mostró cauto sobre sus sentimientos: “Es pronto para decir que estoy enamorado, pero estoy feliz. Estoy en proceso”.